EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Шоу-бизнес
  368  8
Все про:Джамала (129) кино (1057)

 В этом году будут созданы фильмы с участием украинских музыкантов Джамалы и Дзидзьо

В новом году можно ожидать около 40 отечественных кинопремьер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Зеркало недели.

В 2017 году в кинопрокат выйдут фильмы с участием украинских музыкантов Джамалы и Дзидзьо: документальная лента Анны Акулевич Jamala.UA об известной певице и "Dzidzio "Контрабас" - новая работа режиссера Любомира Левицкого ("Тени незабытых предков").

Название нового проекта Левицкого о многом расскажет, пишет Дмитрий Левицкий в своем материале для издания.

А вот что говорит в одном из интервью режиссер: "Эта лента реально откроет нового киногероя для Украины и нового для страны актера Дзидзьо. Потому что у него огромный талант и большое желание дарить людям позитив".

В новом году на украинских экранах можно ожидать около 40 отечественных кинопремьер.

Некоторые из них перейдут из 2016-го (поскольку по каким-то причинам на экранах не стартовали). Некоторые специально готовятся именно под Новый год. Жанровая палитра довольно яркая: фэнтези, социальные драмы, документальные проекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкино выделит 24 млн грн на фильм "Киборги" режиссера Сейтаблаева
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нам (предпринимателям) теперь еще ждать налогов на "кино"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
люди, ну, я понимаю -Дджамала, но нельзя из чисто вышиватничества одобрять любую хрень на типа украинском - ну шо такое дзиде это? хуже - только поплавский!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дзідзьо и Поплавский это разное, разное, но
а что Джамала, такая ж попса как и Поплавский, Дзідзьо ж пока не влез в политику и не стал пиарится на теме АТО, был забавным и не пресным как они, а потом пошло поехало, и отвернуло многих наверное именно из-за этого, как солист он посредственный, но как актёр интересный, мог бы быть, а оказалось что фуфло, а может этот проект и сам бы через время примарил бы
Дзідзьо побачив пса-дракона - YouTube
 показать весь комментарий
Ответить
 
та поплавского после 05 еще и можно послухать. но дзюдзю. это отстой
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесВ этом году будут созданы фильмы с участием украинских музыкантов Джамалы и Дзидзьо
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевые действия вооружение Госпогранслужба Донбасс Донецкая область Евросоюз ИГИЛ Маккейн Минобороны Нацполиция Обама оборона обстрел оккупация оружие Пашинский Россия санкции смерть Стамбул стрельба США теракт Трамп Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти