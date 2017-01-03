 В этом году будут созданы фильмы с участием украинских музыкантов Джамалы и Дзидзьо

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Зеркало недели.
В 2017 году в кинопрокат выйдут фильмы с участием украинских музыкантов Джамалы и Дзидзьо: документальная лента Анны Акулевич Jamala.UA об известной певице и "Dzidzio "Контрабас" - новая работа режиссера Любомира Левицкого ("Тени незабытых предков").
Название нового проекта Левицкого о многом расскажет, пишет Дмитрий Левицкий в своем материале для издания.
А вот что говорит в одном из интервью режиссер: "Эта лента реально откроет нового киногероя для Украины и нового для страны актера Дзидзьо. Потому что у него огромный талант и большое желание дарить людям позитив".
В новом году на украинских экранах можно ожидать около 40 отечественных кинопремьер.
Некоторые из них перейдут из 2016-го (поскольку по каким-то причинам на экранах не стартовали). Некоторые специально готовятся именно под Новый год. Жанровая палитра довольно яркая: фэнтези, социальные драмы, документальные проекты.
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а что Джамала, такая ж попса как и Поплавский, Дзідзьо ж пока не влез в политику и не стал пиарится на теме АТО, был забавным и не пресным как они, а потом пошло поехало, и отвернуло многих наверное именно из-за этого, как солист он посредственный, но как актёр интересный, мог бы быть, а оказалось что фуфло, а может этот проект и сам бы через время примарил бы
Дзідзьо побачив пса-дракона - YouTube
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