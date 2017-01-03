 Будущий пресс-секретарь Белого дома Спайсер назвал неубедительными доказательства ФБР о влиянии российских хакеров на результат выборов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер в эфире телеканала Fox News.
"Были или не были взломаны (компьютерные системы - ред.) - это абсолютно другая история.
Основные медиа освещают все так, будто Россия оказала влияние на выборы. Однако никаких доказательств того, что они действительно повлияли на выборы не существует", - заявил Спайсер.
По его словам, в докладе ФБР и Министерства внутренней безопасности США говорится о том, как связаны атаки на серверы Демократической партии с российским правительством.
Однако доклад больше свидетельствует о том, что демократам нужно усилить свою кибербезопасность, нежели доказывает факт влияния России на исход выборов, считает Спайсер.
417 21
Материалы по теме: Президент Трамп
Трамп выбрал сторонников Украины кандидатами на должности в оборонном секторе США, - сенатор Маккейн(86)
В команде Трампа не уверены, стоило ли Обаме вводить новые санкции против РФ(230)
Трамп похвалил Путина за решение не высылать американских дипломатов из России(186)
Не очевидно, что Трамп попытается отменить санкции против России, - сенатор Маккейн(194)
Пинчук решает свои проблемы, которые появились после проигрыша Клинтон - эксперт(0)
До 70% указов Обамы будут отменены, - доверенное лицо Трампа Гингрич(160)
Коллегия выборщиков избрала Трампа президентом США(157)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить