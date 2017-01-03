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Все про:киберпреступление (180) Россия (64503) США (11552) хакер (503) Трамп (388) кибербезопасность (57)

 Будущий пресс-секретарь Белого дома Спайсер назвал неубедительными доказательства ФБР о влиянии российских хакеров на результат выборов

У США нет никаких доказательств того, что Россия повлияла на президентские выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер в эфире телеканала Fox News.

"Были или не были взломаны (компьютерные системы - ред.) - это абсолютно другая история.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В команде Трампа не уверены, стоило ли Обаме вводить новые санкции против РФ

Основные медиа освещают все так, будто Россия оказала влияние на выборы. Однако никаких доказательств того, что они действительно повлияли на выборы не существует", - заявил Спайсер.

По его словам, в докладе ФБР и Министерства внутренней безопасности США говорится о том, как связаны атаки на серверы Демократической партии с российским правительством.

Однако доклад больше свидетельствует о том, что демократам нужно усилить свою кибербезопасность, нежели доказывает факт влияния России на исход выборов, считает Спайсер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о причастности России к кибератакам на США: "Это мог быть кто-то другой. Я знаю то, что другие люди не знают"
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Завтрашний удар Обамы по Путину станет очень жестоким. Это никто не сможет отемнить. Барак Обама готовится принять против России несколько секретных мер, которые, в отличие от экономических санкций, новому президенту США Трампу будет крайне сложно отменить из-за их необратимости. http://censoru.net/15644-zavtrashniy-udar-obamy-po-putinu-stanet-ochen-zhestokim-eto-nikto-ne-smozhet-otmenit.html
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Хдевашидоказательства?!?! Путен наш друг, и мы ему верим! © Трамп.
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С приходом Трампа ФБР будет упразднено и новым ведомством будет руководить человек от Путина
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И сразу импичмент. Или конгресс с сенатом он тоже упразднит?
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На самом деле американскому Пескову плевать, были ли хакеры российскими или не российскими. Он просто подстраивается под мнение шефа. Проффесьон де фуа)
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Он не может признать єто даже, если доказательства стопроцентные, так как єто ведет к частичной делегитимизации Трампа
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Судя по всему, ФБР должна организовать утечку информации на Трампа. Его строительные аферы и другие мутные делишки!

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я чета так думаю, что супруги Клинтон своё последнее слово ещё далеко не сказали... вопрос в одном - соберут ли достаточно бабок, чтобы Трамп сел на почве treason (гос. измены).
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Администрация Трампа хочет подружиться с кремлевскими коммунистами? А что на ето скажут американские граждане? Они ведь с нескольких поколений знат что коммунизм ето зло похуже фашизма.
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Американские граждане всё уже сказал, как и партия республиканцев. Трамп не в карты свой пост выиграл.
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Ээээй! Александр багряный и прочие,которые Рыжего облизывали во все места,а меня поливали пометом - где вы???? Вылазьте,путиноиды вонючие!
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не только ФБР, но и CIA + ещё 15 агенств, занимающихся госбезопастностью.
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Если докажут влияние РФ на выборы, то тогда санкции для России и позор для США - слабая страна неспособная даже выборы свои защитить. Не докажут - мы живем в мире сплошного вранья на самом высоком уровне и позор для уходящей администрации США. Замять бы надо по-тихому, пока еще не поздно . Респект теряется мгновенно, а нарабатывается годами, а то и десятилетиями.
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Жду местных путиноидов - обожателей рыжего хуйла тоже.Сцуко,поясните мне снова,за шо вы,довбени русофильские,голосовали!!!! какая нах,стена???какие нах депортации???какое нах "посадить хиллари"??? ваше рыжее хуйло- предатель!
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не обращайте внимания. тут творится не все ладное - куча вброса дезы со срурисурсов, множество нулевок да и своих долбней с моском примата, подхватывающих любую лабуду, дофига
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Дон Трамп когда то был в сссре дохлом,кажись в 1987 году,хотел построить 2 небоскрёба в Бандиццком Питирьбргере и Макакацаве,но не срослось,нельзя в Питере небосрёбы лепить,поскольку БОЛОТО сожрёт его..,а в Мацкве бандиты слишком много отката потребовали и уехал немец домой ни с чем..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБудущий пресс-секретарь Белого дома Спайсер назвал неубедительными доказательства ФБР о влиянии российских хакеров на результат выборов
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