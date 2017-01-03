 Часть сирийских повстанцев вышла из мирных переговоров из-за нарушения перемирия войсками Асада

С соответствующим заявлением выступили около десяти сирийских оппозиционных групп, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на AFP.
"Поскольку эти нарушения продолжаются, группы оппозиции заявляют о замораживании всех обсуждений, связанных с переговорами в Астане", - цитирует агентство совместное заявление относительно переговоров, запланированных на конец января по инициативе России и Турции в столице Казахстана Астане.
Напомним: 31 декабря Совет Безопасности ООН принял подготовленную Россией и Турцией резолюцию о прекращении огня и инициирования мирных переговоров в Сирии.
1 января самолеты авиации армии президента Башара Асада возобновили бомбардировки позиций повстанцев близ Дамаска. Это произошло на третий день действия соглашения о прекращении огня.
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"Палестинский стайл" - это вообще классика жанра!
Обстреливать противника из больниц и школ, а когда прилетает ответный удар - рыдать и показывать на весь экран убитых детей: "Ай йай йай, вот видите какие плохие евреи! Надо бы нам их уничтожить!"
Ну и войнушка продолжается вечно.
Знаем. Плавали.
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