EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  428  9
Материалы по теме:
Все про:Сирия (1999) перемирие (937)

 Часть сирийских повстанцев вышла из мирных переговоров из-за нарушения перемирия войсками Асада

Представители отдельных групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к мирным переговорам из-за нарушения со стороны режима президента Сирии Башара Асада.

С соответствующим заявлением выступили около десяти сирийских оппозиционных групп, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на AFP.

"Поскольку эти нарушения продолжаются, группы оппозиции заявляют о замораживании всех обсуждений, связанных с переговорами в Астане", - цитирует агентство совместное заявление относительно переговоров, запланированных на конец января по инициативе России и Турции в столице Казахстана Астане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Асада нарушил перемирие в Сирии - против оппозиции применили тяжелое вооружение и авиацию

Напомним: 31 декабря Совет Безопасности ООН принял подготовленную Россией и Турцией резолюцию о прекращении огня и инициирования мирных переговоров в Сирии.

1 января самолеты авиации армии президента Башара Асада возобновили бомбардировки позиций повстанцев близ Дамаска. Это произошло на третий день действия соглашения о прекращении огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН принял подготовленную РФ и Турцией резолюцию о прекращения огня в Сирии. Украина голосовала "за"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поняли что договорняки с хуйлом, не стоят и козявки из носа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На донбассе все намного хуже,белка уже начала куралесить




 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сирийским повстанцам хватило одного дня чтобы понять что с Рашкой договариваться- себя наипать. Украинцам же уже третий год не доходит. Думают что если потерпят то Хуйло успокоится...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да что то даже не удивляет. Как бы - очередная лож. И всем пофиг. Озабоченность - максимум. с Украины тоже выходили.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо признать, что эти "оппозиционеры" - еще те провокаторы и пиздаболы. Прям как их собратья из Палестины (хотя чо уж, туда и попо-членцов ДНР приписать можно).

"Палестинский стайл" - это вообще классика жанра!
Обстреливать противника из больниц и школ, а когда прилетает ответный удар - рыдать и показывать на весь экран убитых детей: "Ай йай йай, вот видите какие плохие евреи! Надо бы нам их уничтожить!"

Ну и войнушка продолжается вечно.
Знаем. Плавали.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧасть сирийских повстанцев вышла из мирных переговоров из-за нарушения перемирия войсками Асада
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевые действия вооружение Госпогранслужба Донбасс Донецкая область Евросоюз ИГИЛ Маккейн МИД Минобороны Нацполиция Обама оборона обстрел оккупация оружие Пашинский Россия санкции смерть Стамбул стрельба США теракт Трамп Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти