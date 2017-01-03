EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  539  22
Все про:Израиль (784) Нетаньяху (27)

 Премьера Израиля Нетаньяху три часа допрашивала полиция по поводу "получения подарков от бизнесменов"

Следователи три часа допрашивали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в его официальной резиденции в Иерусалиме по подозрению в получении подарков от бизнесменов, что нарушает правила поведения государственных служащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет израильская газета Haaretz.

Разрешение на допрос было утверждено генеральным прокурором Авихаем Мандельблитом, который после предварительного расследования решил, что существует достаточно доказательств, чтобы возбудить уголовное дело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Израиля открыла уголовное дело против премьера Нетаньяху, - The Independent

Ранее Нетаньяху заявил на заседании фракции своей правящей партии "Ликуд" в парламенте, чтобы те, кто надеются на его падение, не спешили праздновать.

Главу правительства и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов, которые оцениваются в сотни тысяч шекелей (1 тыс. шекелей - свыше 7 тыс. грн).

Мандельблит ранее поручил сотрудникам прокуратуры проверить обвинения в адрес Нетаньяху о получении им €1 млн от французского бизнесмена Арно Мимрана, который был осужден за мошенничество.

В декабре 2016 года член Кнессета Эрэл Маргалит, а также адвокат и активист Ельдад Янив подали ходатайство в Высший суд справедливости с требованием к Мандельблиту ответить, почему расследование в отношении Нетаньяху не было начато.

28 декабря 2016 года генпрокурор разрешил начать расследование.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
я так понимаю, всё, Украина окупировала рассею - или как понять, что Украинские лидеры вдруг стали вашими лидерами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Премьера Израиля Нетаньяху три часа допрашивала полиция по поводу "получения подарков от Вальцмана"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та Натаньяху - то таке, що поліція ще винною лишиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
Представляю как в это время Нет...ху завидовал своему коллеге в Украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не надо завидовать...
Нет...ху - посадят.
этого вздернут.............
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кучму, Юща, Яныка не вздернули.
И этот уйдет с целыми пейсами. Или убежит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это вам не Украина, могут и премьера еврея посадить)
 показать весь комментарий
Ответить
 
"По нынешнему законодательству Пашинского должны посадить", - Мирослав Гай

История с Пашинским имеет и обратную сторону. По нынешнему законодательству его должны посадить. Никто его не посадит это ясно. Но эта ситуация поднимает несколько вопросов.

- Вечная тема, о безнаказанности депутатов. Любой украинец защитивший свою семью или дом даже охотничим оружием - сел бы в тюрьму.

- Несправедливость возможности иметь огнестрельное короткоствольное оружие депутатам или всяким награжденным, но не гражданам Украины, которые в отличие от других, паспортов заграничных не имеют.

- Не совершенство законодательства в вопросах личной собственности, обороны жизни, своей и ближнего. Твоя жизнь должна стоять выше любых других законов. Если на тебя напали ты должен иметь возможность даже убить. Да, суды и расследование. Но сейчас, даже если ты побьешь автомобильного вора, то ему грозит административка, а тебе уголовка.

Гражданам нужно дать возможность защищаться.

А пока, я рекомендовал бы чуваку с прострелянной ногой подавать в суд на Пашинского и к материалам дела добавлять его посты. Там на лицо нарушение законодательства о превышение мер самообороны и покушение на убийство.

Мирослав Гай
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молодцы израельтяне!!! Вот это похоже на реальную борьбу с коррупцией! Югик! Бери пример... Но... у Югика, видать, кишка тонка... Потому что с коррупцией "борется" САМ гарант, но одолеть ее никак не может😢!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юрик не возьмет пример пока МЫ осознаем что в этой стране МЫ решаем быть Юрику ГП или нет. Пока под Радой не встанут 50т человек таких как ты и я, то мы все соучасниики в этой коррупции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
с коррупцией "борется" САМ гарант, но одолеть ее никак не может😢!

днепровские хабадники, хедранту волчий билет уже выписали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А он у нас не обрезанный и не галахический ни разу ,да ишо и дьячок ,так шо ложил он на хаббат хоббот
 показать весь комментарий
Ответить
 
А он у нас

не у нас а у вас...
---------
ложил он на хаббат

кхе, кхе. что?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это правильные евреи. А у нас дефективные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только без соплей. Югик и все ГП до него должны сидеть.
Нормального ГП никто не поставит если только под Радой не соберется тысяч 50 людей.
Лайкайте и сейте эту идею, сам я врядли под Радой кого-то впечатлю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне начинает казаться что 9\10ти на цензоре это боты. Прийти под Раду за назначение Саркварелидзе это тот винтик, заменив который почти вся коррупционная система развалится но нет Порохоботам страшно, Кремлеботам, Свободоботас не сруки, Бенеботам ссыкотно, Юлебыоты в прострации - страна без коррупции это ж не то шо надо. Выходит я и ты тут остались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В нашей стране за свои права и свободы выходить не принято(ну разве что раз в 10 лет).
Но за 200 грн. выйти могут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нетаньяху поц - превышение полномочий. Я говорил ,шо он будет за Ольмерта досиживать. Дрючить американского посла Шапиро сотоварищи да еже и прилюдно вызывая на ковер - это же ,бля ,холоколост и антисемитизьм девятого уровня ! Этож братья денег больше не вышлют из-за океана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, по украинским меркам Натаньяху лох. Ни одной офшорной фирмы в панаме, а уже три часа допрашивают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ψ █ МИ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ █ Ψ
три часа назад

Ось так нашi iноземнi гостi, у новорiчний день,а особливо у суботу, у Шабат поздоровляють уманську громаду....То хто вони цi вiряни...? Чекаемо на рiшучi дii правоохоронцiв...,а поки, хай весь свiт бачить цих "праведних" овечок у вовчiй шкурi...

https://youtu.be/peKIbjIUCDs


Умань. Хасиди у Новий рік ламають хрест
Олександр Забожчук
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПремьера Израиля Нетаньяху три часа допрашивала полиция по поводу "получения подарков от бизнесменов"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевые действия вооружение Госпогранслужба Донбасс Донецкая область Евросоюз ИГИЛ Маккейн МИД Минобороны Нацполиция Обама оборона обстрел оккупация оружие Пашинский Россия санкции смерть Стамбул стрельба США теракт Трамп Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти