 Премьера Израиля Нетаньяху три часа допрашивала полиция по поводу "получения подарков от бизнесменов"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет израильская газета Haaretz.
Разрешение на допрос было утверждено генеральным прокурором Авихаем Мандельблитом, который после предварительного расследования решил, что существует достаточно доказательств, чтобы возбудить уголовное дело.
Ранее Нетаньяху заявил на заседании фракции своей правящей партии "Ликуд" в парламенте, чтобы те, кто надеются на его падение, не спешили праздновать.
Главу правительства и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов, которые оцениваются в сотни тысяч шекелей (1 тыс. шекелей - свыше 7 тыс. грн).
Мандельблит ранее поручил сотрудникам прокуратуры проверить обвинения в адрес Нетаньяху о получении им €1 млн от французского бизнесмена Арно Мимрана, который был осужден за мошенничество.
В декабре 2016 года член Кнессета Эрэл Маргалит, а также адвокат и активист Ельдад Янив подали ходатайство в Высший суд справедливости с требованием к Мандельблиту ответить, почему расследование в отношении Нетаньяху не было начато.
28 декабря 2016 года генпрокурор разрешил начать расследование.
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Нет...ху - посадят.
этого вздернут.............
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И этот уйдет с целыми пейсами. Или убежит.
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История с Пашинским имеет и обратную сторону. По нынешнему законодательству его должны посадить. Никто его не посадит это ясно. Но эта ситуация поднимает несколько вопросов.
- Вечная тема, о безнаказанности депутатов. Любой украинец защитивший свою семью или дом даже охотничим оружием - сел бы в тюрьму.
- Несправедливость возможности иметь огнестрельное короткоствольное оружие депутатам или всяким награжденным, но не гражданам Украины, которые в отличие от других, паспортов заграничных не имеют.
- Не совершенство законодательства в вопросах личной собственности, обороны жизни, своей и ближнего. Твоя жизнь должна стоять выше любых других законов. Если на тебя напали ты должен иметь возможность даже убить. Да, суды и расследование. Но сейчас, даже если ты побьешь автомобильного вора, то ему грозит административка, а тебе уголовка.
Гражданам нужно дать возможность защищаться.
А пока, я рекомендовал бы чуваку с прострелянной ногой подавать в суд на Пашинского и к материалам дела добавлять его посты. Там на лицо нарушение законодательства о превышение мер самообороны и покушение на убийство.
Мирослав Гай
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днепровские хабадники, хедранту волчий билет уже выписали.
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не у нас а у вас...
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ложил он на хаббат
кхе, кхе. что?
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Нормального ГП никто не поставит если только под Радой не соберется тысяч 50 людей.
Лайкайте и сейте эту идею, сам я врядли под Радой кого-то впечатлю.
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Но за 200 грн. выйти могут.
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три часа назад
Ось так нашi iноземнi гостi, у новорiчний день,а особливо у суботу, у Шабат поздоровляють уманську громаду....То хто вони цi вiряни...? Чекаемо на рiшучi дii правоохоронцiв...,а поки, хай весь свiт бачить цих "праведних" овечок у вовчiй шкурi...
https://youtu.be/peKIbjIUCDs
Умань. Хасиди у Новий рік ламають хрест
Олександр Забожчук
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