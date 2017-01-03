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Все про:Житомирщина (516) пожар (2897) ГСЧС (562)

 На пожаре в Житомирской области погиб полуторагодовалый ребенок, - ГСЧС

В Житомирской области 1 января в 22:33 возник пожар в деревянном жилом доме в с. Добрынь Хорошовского района, который привел к гибели малолетнего ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Как выяснилось, хозяйка дома вечером задремала. Проснувшись от едкого запаха дыма, она начала искать своих малолетних детей. Найдя 3-летнюю дочь, перепуганная мать побежала за помощью к соседям, которые и вызвали пожарных. Она оставила ребенка под присмотром и вернулась в свой дом за своим полуторагодовалым сыном. Женщина быстро отыскала малыша и начала оказывать ему помощь. К сожалению, спасти жизнь мальчику не удалось. Медики, прибывшие к месту происшествия, констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

Указано, что по прибытию спасателей дом общей площадью 60 кв. м уже полностью был охвачен пламенем. Чрезвычайники начали отбивать огонь, который мог перекинуться на хозяйственную постройку. Она построена под одной крышей с жильем.

"Силами бойцов ГСЧС в 23:07 пожар удалось локализовать, а в 00:30 - ликвидировать. В результате возгорания огнем уничтожена кровля, перекрытие и стены дома. Причину пожара устанавливают специалисты", - доложили в ведомстве.

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Господи, ужас какой, и снова малыш. такое впечатление, что в прошедшие две недели Небо выполняет план по ангелам.
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И за высоких тарифов народ вынужден опаливать жилище тем, что уже казалось бы кануло в историю К сожалению подобные случаи будут и все больше
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тарифы не высокие, они просто были смешно как заниженны.
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