 Подозреваемый в подготовке теракта на Новый год задержан в Германии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет авторитетный журнала Der Spiegel,
Согласно информации издания, водитель машины, замаскированной под полицейскую, предположительно, должен был совершить наезд на толпу.
По версии следствия, мужчина посредством мессенджера Telegram поддерживал контакт с вероятным сторонником террористической организации "Исламское государство" из Ракки - города, который долгое время удерживало руководство группировки.
При этом задержанный сириец обвинения в свой адрес отвергает, утверждая, что выдумал историю в надежде получить от ИГ финансовую поддержку в размере 180 тыс. евро и перечислить средства на содержание своей семьи в Сирии.
Правоохранительные органы также склоняются к выводам, что мужчиной двигали главным образом финансовые мотивы.
Напомним, вечером 19 декабря в Берлине грузовик врезался в толпу на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац. Полиция Берлина сообщила о гибели 12 человек, 50 - получили травмы.
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