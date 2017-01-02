EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  277  4
Все про:Германия (2565) теракт (1924)

 Подозреваемый в подготовке теракта на Новый год задержан в Германии

Спецподразделения полиции задержали в городе Саарбрюккене на западе Германии 38-летнего гражданина Сирии Хасана А., который, готовил теракт на Новый год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет авторитетный журнала Der Spiegel,

Согласно информации издания, водитель машины, замаскированной под полицейскую, предположительно, должен был совершить наезд на толпу.

По версии следствия, мужчина посредством мессенджера Telegram поддерживал контакт с вероятным сторонником террористической организации "Исламское государство" из Ракки - города, который долгое время удерживало руководство группировки.

При этом задержанный сириец обвинения в свой адрес отвергает, утверждая, что выдумал историю в надежде получить от ИГ финансовую поддержку в размере 180 тыс. евро и перечислить средства на содержание своей семьи в Сирии.

Правоохранительные органы также склоняются к выводам, что мужчиной двигали главным образом финансовые мотивы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Германии подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине, - посол Мельник

Напомним, вечером 19 декабря в Берлине грузовик врезался в толпу на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац. Полиция Берлина сообщила о гибели 12 человек, 50 - получили травмы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спасибо сердобольной фрау меркель, что границу открыла для теров, немцы это ей не забудут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СА не был признан преступной организацией на нюрнбергском процессе. Что мешает немцам мобилизоваться. Именно эти СА и были полицейской силой после первой мировой. Справились тогда и сейчас смогут.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПодозреваемый в подготовке теракта на Новый год задержан в Германии
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия Бандера боевые действия вооружение Госпогранслужба Донбасс Донецкая область Евросоюз ИГИЛ Маккейн МИД Минобороны Нацполиция Обама оборона обстрел оккупация оружие Пашинский Россия санкции смерть Стамбул стрельба США теракт Трамп Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти