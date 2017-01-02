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 Оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета РФ, - Пашинский

Значительная часть оборонного бюджета Украины - это бюджет МВД, СБУ, ГСЧС.

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский в программе "Взгляд" на "5 канале" рассказал, как распределяются средства в оборонном бюджете страны, передает Цензор.НЕТ.

"Львиная доля оборонного бюджета - это и Министерство внутренних дел, это и полиция, это и СБУ, это и ГСЧС. Так что здесь очень много искажений. И когда мы говорим о бюджете Министерства обороны, то он составляет 66 млрд грн - это $2,5 млрд, в 20 раз меньше, чем бюджет нашего реального врага, который сегодня убивает наших военнослужащих", - заявил депутат.

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Кроме того, он отметил, что оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета РФ.

"Военный бюджет Российской Федерации составляет $48 млрд. На оружие они тратят 20% - это около $9 млрд. У нас в этом бюджете заложено на программу вооружения и модернизации Вооруженных сил - 10 млрд грн, это $400 млн, это в 25-23 раза меньше. В 23 раза меньше мы можем себе позволить тратить на оружие - это 10 млрд грн, это не такая большая сумма", - сказал Пашинский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина обошла Россию в ракетном оружии, - Пашинский. ВИДЕО
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Голову точно повредил. Теперь словесный понос не остановить.
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клин клином... теперь нужно ему еще раз дать по башке хорошенько...
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Пашинський мусить висери свої з тюрми висирати, а не піаритись на ТВ. І виборцям його можна сказати, що вони йолопи!
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Можно еще человечность и совесть сравнить для выравнивания .
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И шо оно хочет этот питор сказать,ему все мало или надо сдаватся
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потому шо много знает за расстрел на Майдане.
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Слишком много этой твари в ночной новостной ленте.
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Так крадут же в Украине в 15 раз больше,в России есть мноооого чего красть.
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А если сравнить российский оборонній бюджет с США, какая будет разница?
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зато вы, твари, цену на газ задрали до небес, и платите олигофренам бабки из бюджета прямо в карман, в виде субсидий, зарплаты по лимону себе поделали и прибыли слюнявите. у меня такое впечатление, шо я последние два года живу в дурдоме.
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Получается для своей защиты от народа вы больше выделяете, а на АТО, которое сражается против врагов меньше, и кто вы после этого.
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Украина подарила лугандонским окупантам електроенергии на 24 миллиарда гривень. А еще газ, вода, покупка угля у террористов... Военный бюджет Украины 11 миллиардов гривень. Нужно рассказывать за кого больше переживает Педра и его команда или сами догадаетесь?
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Не вижу предложений Пашинского где взять деньги.
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У Димона как то пожиток маловато ......всё пахану отдал ? )))
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Бензоколонка и гавнокачка во главе с цюдоистом
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Если оффшорных корошо трухануть, то бюджет оборонки можно сравнять с сша.
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Боюсь, что когда уважаемая Александра Юлиевна возьмёт пистолет, то она скорее себе что-то отстрелит, чем кому-либо нанесёт вред.
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Вот до инцидента с бутылкой по голове, кто то , даже тут на цензоре, слышал Пашинского?. Нет!. А теперь вся страна о нем говорит, интервью дает . Вот и говорю что мутненько по поводу бутылки.
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блин реально бутылкой его шандарахнули. Ты пашинский идиот, масштаб природных ресурсов территории и количество населения будешь сравнивать ????? " Всё равно что словения жалуется, что у неё оборонный бюджет меньше чем в сша. Блин как эти бездарные фейсбучные балаболы при власти достали
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да, я пожертвую хорошую бутылку - полную, чтоб вломить по полной!
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есть хайнекен, трехлитровая, толстое стекло. Не пожалею денег на такую.
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пашинский после удара бутылкой по башке научился считать.
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мвд, полиция, сбу, гсчс...и где-то в конце Армия.
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Щаз самое время черноротой подтянуться, грудью постоять за плешивого
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не будет она подтягиваться - щас выясняет кто сидел в мерсе с плешивым)))
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Во сколько раз военный бюджет ссср превышал бюджет Афганистана?И где ссср со своим бюджетом?
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у Афганистана были друзья, именно те же что теперь Украине.
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В 23 раза меньше мы можем себе позволить тратить на оружие - это не коректно так сравнивать, ведь Украине 100 больше друзеи и тех кто поддерживает а у срашки, если даст слабину - только та парачка друзеи что есть, первые попрёт ей горло перегрызть
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скоро китайсы придут в сибирь защищать китайскоговорящих
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"Джентельмены удачи"
-Здорово он видимо башкой ляснулся..
-Теперь вторая половина отказала...
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и все-таки они считают нас идиотами. Чтобы замять скандал со стрельбой, решил заполнить эфир сообщениями о своей полезности.
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ну так і площа Кацапетівки значно більша і красти бюджет там ще завзятіше люблять, то у чому проблема ?
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Народ, ты спишь??????? ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ!!!!!!!!!!! Дебилы у власти.......................
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не, у власти ворье, хитрое, грамотное, на англицких языках говорящее...., а вот привели его к власти таки дебилы!
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only we
🇮🇱 ‏@S8ha8ny8 2 год.2 години тому

Мерзко наблюдать,как Геращенко оправдывает расстрел человека Пашинским.. Воруют,крышуют,отжимают,безнаказанно стреляют... твари охерели
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Украина обогнала Россию в изготовлении ракетного оружия - Пашинский

И не надо теперь включать заднюю! Тварюка, конкретно, когда на вооружение ВСУ поступят эти шедевры? а? что? как и Опплоты в ВСУ хер?
все на продажу арабам? они бабло про платили?
Пашинский -баклан.
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там где и кольчуги, как завещал папа-кучма. все на продажу - и в офшоры. это же законно!
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Патентованое средство от плешивости - спецом для пашинского

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета РФ, - Пашинский
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