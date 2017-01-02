 Оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета РФ, - Пашинский

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский в программе "Взгляд" на "5 канале" рассказал, как распределяются средства в оборонном бюджете страны, передает Цензор.НЕТ.
"Львиная доля оборонного бюджета - это и Министерство внутренних дел, это и полиция, это и СБУ, это и ГСЧС. Так что здесь очень много искажений. И когда мы говорим о бюджете Министерства обороны, то он составляет 66 млрд грн - это $2,5 млрд, в 20 раз меньше, чем бюджет нашего реального врага, который сегодня убивает наших военнослужащих", - заявил депутат.
Кроме того, он отметил, что оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета РФ.
"Военный бюджет Российской Федерации составляет $48 млрд. На оружие они тратят 20% - это около $9 млрд. У нас в этом бюджете заложено на программу вооружения и модернизации Вооруженных сил - 10 млрд грн, это $400 млн, это в 25-23 раза меньше. В 23 раза меньше мы можем себе позволить тратить на оружие - это 10 млрд грн, это не такая большая сумма", - сказал Пашинский.
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-Здорово он видимо башкой ляснулся..
-Теперь вторая половина отказала...
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🇮🇱
@S8ha8ny8 2 год.2 години тому
Мерзко наблюдать,как Геращенко оправдывает расстрел человека Пашинским.. Воруют,крышуют,отжимают,безнаказанно стреляют... твари охерели
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И не надо теперь включать заднюю! Тварюка, конкретно, когда на вооружение ВСУ поступят эти шедевры? а? что? как и Опплоты в ВСУ хер?
все на продажу арабам? они бабло про платили?
Пашинский -баклан.
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