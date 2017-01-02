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 "Не могу публично артикулировать свою позицию", - экс-глава еврейской общины Москвы Фельдблюм уезжает на ПМЖ в Украину

Экс-председатель московской еврейской общины Павел Фельдблюм заявил, что переедет после новогодних праздников в том числе из-за невозможности в России "публично артикулировать свою позицию в поддержку Украины", не нанося вреда связанным с ним людям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Наступивший год станет годом больших перемен для меня и моей семьи. Решено: практически сразу после новогодних праздников я переезжаю в Украину на постоянное место жительства. Это не спонтанное решение, вызревало оно давно. С момента аннексии Крыма и начала вторжения на восток Украины моя жизнь в Москве стала тяжелым компромиссом с самим собой. Ведь агрессии со стороны России подверглась моя Украина, где родились я и мои родители", - написал он.

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Фельдблюм отметил, что с жизнью в Москве его до этого примирял не устоявшийся быт и приличный заработок, а "возможность четко и публично артикулировать свою позицию в поддержку Украины", не нанося при этом вреда связанным с ним людям. Он пояснил, что таким образом максимально дистанцировался и снимал с себя моральную ответственность за действия России.

"Но всему есть свой предел. Мое последнее интервью агентству УНИАН, а точнее, реакция на него, которую некоторые мои информированные друзья назвали мягким предупреждением, а также еще некоторые события, касающиеся уже не меня, о которых я не хочу упоминать, заставили ускорить переезд. Но я очень рад этому. Ведь переезд в Украину для меня - не эмиграция, а репатриация", - подчеркнул Фельдблюм.

Фельдблюм был председателем в московской еврейской общине Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России. В своем интервью УНИАН он заявил, что аннексия Крыма привела к тектоническим изменениям на постсоветском пространстве, одним из элементов чего стало рождение украинской политической нации, и назвал президента РФ Владимира Путина могильщиком Советского Союза.

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председатель московской еврейской общины так переживает за Украину

ой вей. чего только в жизни не бывает..
а что случилось?
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Сёмочка, тебе крылышко или ножку?
- Саґочка, ґадость моя ,мне всё ґавно...
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Подходящую новость нашел, под которую можно и спать заваливаться:
"Международная федерация лыжного спорта отменила Кубок мира по сноуборд-кроссу и гигантскому слалому в РФ. Соревнования должны были состояться с 24 по 26 февраля в столице Татарстана Казани и были отменены организаторами из-за финансовых сложностей".
Кто в курсе, подтвердит: это очень крутые соревнования. А РФ уже крутизну не тянет . Ботокс вытек.
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Лучше такого еврея,чем украинца Януковича и его команду.
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янукович , азаров , клюевы и т. д . тоже евреи . они все евреи ..
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мині на мить не сумніваємось у щирості переживань цього без сумніву героїчно-благородного пана
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Не могу публично артикулировать свою позицию", - экс-глава еврейской общины Москвы Фельдблюм уезжает на ПМЖ в Украину
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