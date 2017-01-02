 В результате неосторожного обращения с оружием на Донбассе погибло два солдата. Еще два - ранены, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "2 января 2017 года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО вблизи Марьинки, погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются".
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