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Все про:оружие (3513) смерть (4298) Марьинка (337)

 В результате неосторожного обращения с оружием на Донбассе погибло два солдата. Еще два - ранены, - пресс-центр штаба АТО

В результате неосторожного обращения с оружием в части ВСУ, которая базируется под Марьинкой погибло двое военнослужащих. Еще два получили ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "2 января 2017 года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО вблизи Марьинки, погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец ВСУ застрелен в результате конфликта с гражданскими лицами на Донетчине, - Минобороны
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нажимали разные пимпочки и заглядывали в ствол
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Сколько уже боевых и и не боевых потерь за время перемирия .А всё почему, засцали объявить всеобщую мобилизацию в начале конфликта, большинство хотели отсидеться, А раз не только политики но и большинство Украинских лиц мужского пола не хотело воевать, вот и получайте каждодневные потери, без решения задач.. А если пукин ещё15 лет не здохнет ???Так и будем каждый день хоронить
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На Цензорі є тілткі одна цікава річ - це Велика Ісландія. Унікальна людина! Її інтелект потрібує досконалого вивчення. Вона повинна зараз з'явитися тут.
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быдло нажралось и пострелялось, командира под трибунал.
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Вот ты бы падло сдохло...и никто бы и не пожалел. Ну сдохла мразь...да и делов. А тут погибли солдаты! ..Как погибли... почему...ну никто не знает... ну а выводы каждый делает однозначные....Может то всё быть!!! ВОЙНА!!!
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Бывает,к сожалению.К еще большему сожалению - часто за такой формулировкой скрывают злодейства.
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Неосторожность и один - понимаю. Но 4!!!! Что-то не так.
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Небоевые потери. Такой вот термин. Полный капец! Эх, ребята... Мне- невозможно судить об этом. Я- только единственный раз, в своей жизни, зарядил полный боекомплект в артустановку АК-230. Это было давно. В день смерти Брежнева. И то... я тогда знатно перепугался, врать не стану. Показалось- война. А тут- реальная война... И Смерть, каждый день. У нас снова сегодня выла "скорая"... Такое вот...
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Самое прикольное, что семьи и компенсаций никаких не получат. Сидели бы дома и сами живы и жители Донбасса спали бы спокойно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате неосторожного обращения с оружием на Донбассе погибло два солдата. Еще два - ранены, - пресс-центр штаба АТО
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