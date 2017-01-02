 Оборонный бюджет - это как коротенькое одеяло: мерзнут или ноги, или уши, - Пашинский

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в программе "Взгляд" на "5 канале", передает Цензор.НЕТ.
"Из Госбюджета-2017 на финансирование оборонно-военного комплекса были выделены 450 млн грн. Сейчас министром финансов были подписаны 7 государственных гарантий. Я публично обращаюсь к Житомирскому бронетанковому, Харьковскому бронетанковому - это мои любимцы - ко многим другим предприятиям, Шепетовскому ремонтному заводу - то, что я вам обещал, сделано уже 3 часа как. С нового года эти заводы будут нагружены практически на 80-90% своей мощности", - отметил он.
"Оборонный бюджет - это как то коротенькое одеяло. Если ты натянешь его на голову, то будут мерзнуть ноги. А если ты натянешь его на ноги, то замерзнут уши", - сказал Пашинский.
"Авиационная техника, техника ПВО, ракеты, системы радиолокационного наблюдения - это колоссальные средства. Этот бюджет, по сути, сможет только урегулировать ситуацию на первой линии соприкосновения в том виде, в котором она есть. А ситуацию какую-то стратегическую - пока нет", - добавил он.
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И это свиное рыло хочет убедить нас, что получая 5 тыс. долларов, депутаты откажутся от такой кормушки?
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... в 2016 году были поставлены малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск", построенные на так и не декоммунизированном киевском заводе "Ленинская кузница".
...Киевский завод "Ленинская кузница" 28 декабря начал строительство двух десантных катеров типа "Кентавр" для Военно-морских сил Украины по контракту с Министерством обороны.
По всей видимости, от амбициозных планов построения "флота большого моря" с корветами и фрегатами отказались окончательно в пользу создания так называемого "москитного флота".
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