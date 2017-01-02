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 Оборонный бюджет - это как коротенькое одеяло: мерзнут или ноги, или уши, - Пашинский

На решение неотложных вопросов обороноспособности государства и надлежащей укомплектованности воинских частей из Госбюджета-2017 были выделены 450 млн грн.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в программе "Взгляд" на "5 канале", передает Цензор.НЕТ.

"Из Госбюджета-2017 на финансирование оборонно-военного комплекса были выделены 450 млн грн. Сейчас министром финансов были подписаны 7 государственных гарантий. Я публично обращаюсь к Житомирскому бронетанковому, Харьковскому бронетанковому - это мои любимцы - ко многим другим предприятиям, Шепетовскому ремонтному заводу - то, что я вам обещал, сделано уже 3 часа как. С нового года эти заводы будут нагружены практически на 80-90% своей мощности", - отметил он.

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"Оборонный бюджет - это как то коротенькое одеяло. Если ты натянешь его на голову, то будут мерзнуть ноги. А если ты натянешь его на ноги, то замерзнут уши", - сказал Пашинский.

"Авиационная техника, техника ПВО, ракеты, системы радиолокационного наблюдения - это колоссальные средства. Этот бюджет, по сути, сможет только урегулировать ситуацию на первой линии соприкосновения в том виде, в котором она есть. А ситуацию какую-то стратегическую - пока нет", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове", - Пашинский о дорожном инциденте. ФОТОрепортаж
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Просто пиздець.Але уяви-ця особа була готова сидиті при Янушеску рівненько ,а Пороху наставля сраку-то хіба оте голосраке не педік?
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Педіка ніхто не гатить-то воно дума,що його Порох влупе.Проте певне то марне сподіання,бо Порошенко має багатенно дітей від жінки-а вони робляться не через сраку .
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А Ви бачите, що він схилився перед Порошенком та зняв труселя? Тобто визнав і чекає...
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Спасибо.На текушший момент определилось 5 нетрадиционных,которым понравился Ваш голый зад.
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Али,друже- з Новим Роком,тебе і твою родину.Твої судження ,тут на Цензорі близькі моєму світосприйняттю-приємно знати,що я не один на цьому лихому світі
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Дякую! Вас теж вітаю з Новим Роком та бажаю Вам станцювати 7-40 на похоронах хуйла. А ще здоров'я та щастя.
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Ой,брате-така гульня гарна буде в моєму улюбленому селі
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Так может пострелять всех, а, Пашинский? Опыт то есть?))))
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Дайте ше бабла пашиньському, жінці на сьому земельну ділянку не вистачає...
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Какой Пашинский с пиздолетом такой и оборонный бюджет.
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Пашинский для чего все в СМИ рассказывает? Недержание? Или государственной тайны не существует ?
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В любой стране мира сколько военным денег не давай, всегда будет мало.
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И тут зрадофилов поперло , без тормозов......
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Это сколько человек должны заплатить налоги, чтобы это свиное рыло получило зарплату?

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Депутаты за попадание в парламент(агитация+пиар) тратят суммы в разы и десятки раз больше 100к грн.(их же потом надо еще возвращать). Потом плата за нужные голосования исчисляется в миллионах.
И это свиное рыло хочет убедить нас, что получая 5 тыс. долларов, депутаты откажутся от такой кормушки?
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Удар бутылкой явно пошел Пашинскому на пользу. Утром за разрешение короткостволов выступил, сейчас вот про оборонку волнуется...Надо и с другими депутатами попробывать также...
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Если бы пошел на пользу - мерзли бы декларации. Но начало хорошее.
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Под видом Зрадофилов поперла вся нечисть паРаши , недобитые комуняки, прАналы и команда сувамВочи с бабой ягой змея подколодная юля
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Главный ньюсмейкер страны уже третий день подряд.
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шов ты сука уже сам замерз только навсегда
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"Авиационная техника, техника ПВО, ракеты, системы радиолокационного наблюдения - это колоссальные средства. Этот бюджет, по сути, сможет только урегулировать ситуацию на первой линии..." а поэтому...
... в 2016 году были поставлены малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск", построенные на так и не декоммунизированном киевском заводе "Ленинская кузница".

...Киевский завод "Ленинская кузница" 28 декабря начал строительство двух десантных катеров типа "Кентавр" для Военно-морских сил Украины по контракту с Министерством обороны.

По всей видимости, от амбициозных планов построения "флота большого моря" с корветами и фрегатами отказались окончательно в пользу создания так называемого "москитного флота".
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а главное! Растет и умножается состояние великого борца с коррупцией, Петручио Офшоренко, кому война, а кому бабло в два кармана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОборонный бюджет - это как коротенькое одеяло: мерзнут или ноги, или уши, - Пашинский
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