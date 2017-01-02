 С начала суток террористы уже 30 раз обстреляли позиции украинских военных, - пресс-офицер Матюхин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина ".
"По состоянию на эту минуту уже есть 30 обстрелов. Использовали и 120-мм минометы, и вооружение БМП.
Стреляли всегда, как обычно на Мариупольском направлении, по Широкино.
Из 82-мм минометов обстреляли Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия огонь вели по всем направлениям", - сообщил Матюхин.
"По состоянию на эту минуту боевых потерь среди наших военных нет", - добавил он.
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Источник: http://censor.net.ua/n421993
Стабильность 🔞 @KERNES_PIDORAS 2 ч.2 часа назад
У нас потери 2 бойца
Стабильность 🔞 @KERNES_PIDORAS 2 ч.2 часа назад
Марьинка. 3-300.
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Украинцы! Проведите референдум по принятию подобного закона и у вас.
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Я б сам забыл, снимая грязный броник,
И память, вместе с каскою, сорвать,
Да только без толку, все копошится, стонет…
А ты лежишь укутавшись, в тепле,
Уткнувшись носом в теплую подушку,
Дай Бог, чтоб не увидела во сне,
Как я снимал растяжку и ловушку…
Ствол разрядить, и в угол, до утра,
Всего трясет, никак не отпускает,
И понимаешь - здесь ведь не игра,
Но без адреналина - так ломает…
С утра звонок: «все хорошо, родной?»,
- Конечно, милая, сидим на полигонах,
- Когда отпустят вас уже домой?
- Не знаю, солнышко, я не при тех погонах.
А к вечеру - погрузка, ночью марш,
Куда? Объявят далеко не сразу,
Привычно снаряжаешься, смеясь,
Чтоб смерть не подцепить, как ту заразу…
29.08.2016, Андрей Кириченко, 72 ОМБр
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