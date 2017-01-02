EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  323  11
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5028) Донбасс (11693) Антитеррористическая операция (15458)

 С начала суток террористы уже 30 раз обстреляли позиции украинских военных, - пресс-офицер Матюхин

Боевики с начала суток 30 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина ".

"По состоянию на эту минуту уже есть 30 обстрелов. Использовали и 120-мм минометы, и вооружение БМП.

Стреляли всегда, как обычно на Мариупольском направлении, по Широкино.

Из 82-мм минометов обстреляли Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия огонь вели по всем направлениям", - сообщил Матюхин.

"По состоянию на эту минуту боевых потерь среди наших военных нет", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Широкино из 120-мм минометов и БМП, по Талаковке били из ПТРК, - пресс-центр штаба АТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Насыпте им пацаны полные труханы,этим баранам в ответ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кишка тонка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"По состоянию на эту минуту боевых потерь среди наших военных нет", - добавил он.
Источник: http://censor.net.ua/n421993

Стабильность 🔞 ‏@KERNES_PIDORAS 2 ч.2 часа назад
У нас потери 2 бойца


Стабильность 🔞 ‏@KERNES_PIDORAS 2 ч.2 часа назад
Марьинка. 3-300.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чешский суд: бросать яйцами в президента - не преступление! Преступлением так же не является взятие его за яйца.
Украинцы! Проведите референдум по принятию подобного закона и у вас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да если ты только в мою сторону палец протянешь, то не только без руки, но и без яиц останешься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой был бой - вам лучше и не знать,
Я б сам забыл, снимая грязный броник,
И память, вместе с каскою, сорвать,
Да только без толку, все копошится, стонет…
А ты лежишь укутавшись, в тепле,
Уткнувшись носом в теплую подушку,
Дай Бог, чтоб не увидела во сне,
Как я снимал растяжку и ловушку…
Ствол разрядить, и в угол, до утра,
Всего трясет, никак не отпускает,
И понимаешь - здесь ведь не игра,
Но без адреналина - так ломает…
С утра звонок: «все хорошо, родной?»,
- Конечно, милая, сидим на полигонах,
- Когда отпустят вас уже домой?
- Не знаю, солнышко, я не при тех погонах.
А к вечеру - погрузка, ночью марш,
Куда? Объявят далеко не сразу,
Привычно снаряжаешься, смеясь,
Чтоб смерть не подцепить, как ту заразу…
29.08.2016, Андрей Кириченко, 72 ОМБр
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала суток террористы уже 30 раз обстреляли позиции украинских военных, - пресс-офицер Матюхин
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия Бандера боевые действия Госпогранслужба Донбасс Донецкая область Евросоюз ИГИЛ Маккейн МИД Минобороны Нацполиция Обама оборона обстрел оккупация оружие Пашинский Россия санкции смерть Стамбул стрельба США теракт Трамп Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти