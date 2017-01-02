 "У россиян очень слабая экономика, и мы можем ослабить ее еще", - сенатор Маккейн о санкциях против РФ

Об этом он сказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
"Конгресс США поддержит дополнительные санкции против (российского президента Владимира. - Ред.) Путина, потому что он вмешивался в наши выборы. Мы - равноправные ветви власти: избранный президент может наложить вето, может предпринимать какие-то другие меры. Надеюсь, что мы сможем работать вместе. Но Конгресс Соединенных Штатов не принесет в жертву свободу и независимость Украины", - подчеркнул сенатор.
"Поймите, я не хочу бороться с избранным президентом Трампом, это не моя работа. Но есть достаточно голосов, чтобы поддержать Украину и помочь сохранить ее независимость - через помощь, военное сотрудничество и много других вещей", - добавил Маккейн. Также он заверил, что США способны еще больше ослабить экономику РФ.
"Много санкций, которые мы можем применить. Финансовые институты, с одной стороны. Верите или нет, но у россиян очень слабая экономика, и мы можем ослабить ее еще. (Ввести, - ред.) персональные санкции против конкретных организаций", - пояснил Маккейн.
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Ну и главное - РФ держат и берегут , как противовес Китаю ...
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П.С - ніхто нікого не дражнить . Просто , на Заході , не можуть зрозуміти - ЯК це так , що переможний Майдан , вигнав Яника , а в результаті обрав його ж людей у владу ...
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Живут замкадыши в гнилых деревянных бараках семьями по десять человек. Обычная семья замкадышей состоит из отца-алкоголика, матери-жирухи, дочери-шалавы, сына-гопника и чумазого мелкого, который всё время гуляет во дворе, живущих в одной комнате, и дедушки с бабушкой в другой. Чтобы семья была полной, изредка но всё-таки берут в неё несколько быдлёнышей, оставшихся от загнувшихся с перепоя соседей-замкадцев.
Питаются кабачками и морковкой, выращенными на собственном огороде; после развала СССР мясо видят в основном у себя во дворе, а также по телевизору, хотя и до развала СССР его видели главным образом на плакатах, а чтобы поглядеть на него живьем, совершали культпоходы в город-герой Москву. Еду из Макдональдсов замкадыши ненавидят, хотя и не пробовали её ни разу, а те, кто пробовали, считают её лучшей в мире. Моются замкадыши редко, так как горячей воды у них нет, а чтобы перебить запах пота, идут купаться в речке или пруду. Наиболее «современные» и «продвинутые» пользуются в избытке одеколонами «NAHAL» и «HULIGAN» - замкадская девка вполне будет довольна свиданием со своим парнем, не мывшимся несколько месяцев и облитым слезоточивой спиртосодержащей жидкостью с головы до ног. В то время как москвичка, да и просто жительница крупного города, пройдёт мимо такого ухаря с отвращением, а может и заявить в ментовку, так как сейчас только идиот не знает, что секс-маньяка нередко выдаёт резкий запах.
Из развлечений самые популярные: пьянство, поножовщина, просмотр развлекательных программ, таких как «Аншлаг» и «Камеди Клаб», гоп-стоп, а также рыбалка, при наличии ружья возможна охота. Других развлечений в Замкадье нет. В особо дальних деревнях даже развлекательные передачи толком не посмотришь, так как зомбоящик, во-первых, старый и больше 6-8 каналов показывать не может, ну а во-вторых, ловит от силы 1-2-3 (к)анала, да и то с сильными помехами - в этом, кстати, причина наличия в дальнем Замкадье просто огромного количества спутниковых тарелок, висящих на каждой уважающей себя задрипанной халупе; откуда замкадыши достают на них деньги - загадка (спойлер: а вообще, в ТВ есть свои пираты, стоимость же самой тарелки будет около 4 килорублей, таки зомбо-вин). И не остается замкадышам ничего другого, кроме как пить водку, работать и делать детей, которые в будущем вырастают в таких же потомственных алкоголиков и дегенератов, как и их родители.
Если в семье замкадышей рождается ребёнок НЕ дебил (что бывает редко), а также не становится им впоследствии, как и наркоманом\алкоголиком, что бывает совсем уж редко, его отсылают в Москву (или Петербург - в этом случае принято говорить о «латентном петербуржце»), где он автоматически становится «понаехалом». А в особо обыдлевших и жестоких семьях детей «НЕ дебилов» скидывают с утёсов, или обучают в местных школах; что одно и то же.
Недавно на Б-гомерзком телеканале был запилен очередной сериальный высер под названием «Реальные пацаны» о жизни замкадских гопников и их розеток, действие которого, как можно понять по отдельным кадрам, происходит в расово замкадском городе Пермь.
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Мы можем, мы делаем...
А по факту почти ничего не сделали, чтоб Россия остановила войну.
Как все радовались, что падает нефть в цене, а сейчас что???
Как все радовались падению рубля, а сейчас что???
Гривна падает, рубль укрепляется по отношению к доллару...
О каком желании ослабить, что либо, идёт речь???
Трамп уже на подходе, а пишут могут ослабить...
Нет слов просто, гаранты херовы
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Россия дождется прихода Трампа и финансовые резервы вернут себе обратно, вот к чему я!
Почему до сих пор не дали летальное оружие? Есть соглашение, будапештский меморандум, о защите границ Украины. Крым отдали Украине, которая в свою очередь обязалась избавиться от ядерного оружия. Где Крым сейчас?
За то все меня в спам посылают, "красавцы", ничего не скажешь...
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Это простите как?
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1) С точки зрения военной. Россия не самая сильная в этом плане держава. Есть США, Китай, Индия. Турки довольно неслабые. Да и НАТО не единственный возможный альянс. Можно собрать альянс "на горячо" в случае необходимости.
2) С экономической точки зрения. Россия, конечно, поставляет сырье в Европу. Но действительно ли экономика России так сильна? Может, следует направить усилия в первую очередь на социальные институты, на ремонт дорог, на людей в конце концов?
3) С политической точки зрения. Россия несет идею о переделе послевоенного мира. Возможно, в Азии кое-кто и посмотрит на такие идеи одобрительно, но самой России от этого будет ли выгода? А Европа точно уж такой политики не захочет.
Возможно, я что-то упустил? С какой еще точки зрения Россия могла бы стать мировым лидером?
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Я не издеваюсь, просто на ум ничего не приходит...
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В спортивной фармацевтической отрасли там прорыв, с элементами "обосрались"...
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ну а батюшки, окропляющие все что только возможно от котят до бьющихся об небесную твердь ракетоносителей...)
с..а, из местных бюджетов выделяют средства для обустройства места или проруби для стирки и полоскания одежды.
наука, .ля.
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Аж не удобно как-то...
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А иначе нафига им ещё "Байконур"?...
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МЧС уже рассылает ведомствам бумаги о ЧС.
Видимо будут скакать, чтоб не замёрзнуть..
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https://www.gismeteo.ua/ua/weather-kyiv-4944/5-7-days/
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https://www.gismeteo.ua/ua/weather-kyiv-4944/5-7-days/
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Сегодня в СМИ появилась информация, свидетельствующая о том, что Россия (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) нагло не выполняет взятое на себя перед ОПЕК обязательство о сокращении добычи нефти. Наоборот, в декабре 2016 года РФ нарастила нефтедобычу до исторического рекорда.
передает сегодня «Прайм».
По данным агентства Bloomberg, в сентябре добыча нефти уже превышала советский рекорд, когда достигла отметки в 11 миллионов баррелей за сутки.
При этом общая добыча нефти и конденсата РФ за последний месяц 2016 года достигла 47,4 миллиона тонн. Экспорт российской нефти в декабре увеличился на 3,86% и составил 5,36 миллиона баррелей.
По данным ЦДУ ТЭК, среднесуточная добыча газа в декабре 2016 также увеличилась на 4,6%, достигнув 2, 14 миллиарда кубометров газа в за одни сутки.
Напомню, 30 ноября в Вене состоялся предыдущий саммит ОПЕК, во время которого страны пришли к соглашению снизить добычу нефти внутри картеля на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн баррелей. При этом власти Ирака тогда согласились сократить добычу на 210 тыс. баррелей в сутки, а Россия - на 300 тыс. баррелей
А 10 декабря в Вене страны ОПЕК и вне ОПЕК уже конкретнодоговорились сократить добычу нефти.
Но, как видим, Россия все делает с точностью до наоборот.
Кстати, мне нравится эта сегодняшняя новость. Ее, естественно, узнают и «оценят» также Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК, взявшие на себя обязательство сократить добычу нефти. Как следствие, данное соглашение перестанут в самое ближайшее время выполнять все участники соглашения, что непременно спровоцирует новый обвал цен на нефть. А пострадает из-за этого сильнее других та же Россия...
Автор: Мишель Пророк на 17:16
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Додавай - в першому читанні , до другого читання , за 2 роки , так справа й не дійшла ..))
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можемдолжны ослабить ее еще" (с)
Ну хоть старина Маккейн оптимизма подкинул.
Удачи в нужном и благородном деле,мистер Джон!
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«По сути, экономические санкции не могут быть сняты с России, пока не будут отменены санкции по поводу вмешательства в выборы, а этого не хочет Трамп, поскольку пахнет импичментом и тюрьмой. Теперь демократы и республиканцы в Конгрессе гонят его, как волка по красным флажкам. Теперь каждая его попыткам сказать доброе слово в адрес Путина и умирающей империи будет смотреться через лупу «А не продался ли ты москалям, родимый?», что также пахнет импичментом и местами не столь отдаленными», - прокомментировал блогер.
По его словам, на практике это означает, что в отношении Украины, как минимум будет проводиться двойная политика. Если и не дадут перспектив НАТО, то дадут статус союзника вне НАТО и дадут денег на перестройку армии, что лучше для нас, чем пустые обещания «защитить, как член НАТО». Как максимум - давление будет усиливаться, потому что Трампу очень не захочется в тюрьму и придется доказывать свою «антироссийскость» на каждом шагу.
«Понятно, что Обама не для Украины так старается, а чтобы побольше свиней подложить Трампу и привести к власти демократов, но у Барака есть еще время порадовать Киев на протяжении 18 дней, когда Трамп официально вступит в должность», - подытожил Тарас Загородний.
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@latiniano 1 год.1 годину тому
в фейсбуке опять Гиркина убили
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