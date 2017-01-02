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Материалы по теме:
Все про:Конгресс США (209) Маккейн (192) Путин (20563) санкции (5758) США (11551) Трамп (387)

 "У россиян очень слабая экономика, и мы можем ослабить ее еще", - сенатор Маккейн о санкциях против РФ

Американский сенатор Джон Маккейн надеется, что Конгрессу удастся сотрудничать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в частности, в вопросе расширения санкций против России. Он подчеркнул, что Конгресс имеет достаточно голосов для поддержки Украины.

Об этом он сказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Конгресс США поддержит дополнительные санкции против (российского президента Владимира. - Ред.) Путина, потому что он вмешивался в наши выборы. Мы - равноправные ветви власти: избранный президент может наложить вето, может предпринимать какие-то другие меры. Надеюсь, что мы сможем работать вместе. Но Конгресс Соединенных Штатов не принесет в жертву свободу и независимость Украины", - подчеркнул сенатор.

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"Поймите, я не хочу бороться с избранным президентом Трампом, это не моя работа. Но есть достаточно голосов, чтобы поддержать Украину и помочь сохранить ее независимость - через помощь, военное сотрудничество и много других вещей", - добавил Маккейн. Также он заверил, что США способны еще больше ослабить экономику РФ.

"Много санкций, которые мы можем применить. Финансовые институты, с одной стороны. Верите или нет, но у россиян очень слабая экономика, и мы можем ослабить ее еще. (Ввести, - ред.) персональные санкции против конкретных организаций", - пояснил Маккейн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп выбрал сторонников Украины кандидатами на должности в оборонном секторе США, - сенатор Маккейн
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удалось - членину - тот смог превратить с сильного сельхозпроизводителя в полностю ослабленного и в добавок довести до тотального голода народ.
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А чего не ослабляете, а только с рашкой пугаете друг друга?
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Тех уже нет во власти. Да и до ума не довели хорошее дело.
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20 млрд$ "стабфонда" РФ находиться в банках США ...
Ну и главное - РФ держат и берегут , как противовес Китаю ...
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А , з пішаками , завжди так - що хочуть , те й роблять ...
П.С - ніхто нікого не дражнить . Просто , на Заході , не можуть зрозуміти - ЯК це так , що переможний Майдан , вигнав Яника , а в результаті обрав його ж людей у владу ...
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кацап, тебе туда, куда твоей подружке мурам - на кацапию))) она тебя заждалась. или хоть папу своего чечена ей пошли))
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тебе пора в днепр, там тебя ПС заждался на предмет шкуру спустить. урод кацапский)))
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Да и что? Там даже рушиться нечему. Разве что с тапчанов попадают и юрты засыпит...
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А Маккейн таки в курсе как там раша поживает, гнилая-гнилая внутри, только с виду грозная..
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Давай, Маккейн. Мы тебя любим. Заставь маленького Вову сосать американский хер..
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вся надежда только на старичка маккейна, остальные сдулись.
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Слишком много заявлений..... А как к нему вообще в США относятся... - серьезный чел или Жириновский местный? Кто от туда хотелось бы услышать мнение... Может это говорящая пустышка с 2014 года просто...?
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А в США не знают вообще, кто такой Жириновский. Кто работает в СМИ или какие то научные организации что то слышали. Но понять его суть без знания контекста не стоит пытаться. Его скорее дразнят в российском же поле, что бы он фокусы выкидывал.
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Три года опустили Россию до уровня 2000 годов. Страшно представить себечто ббудет ещё через три года с этой страной. Налогами своих же людей и по душат
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да что будет? как пили "Боярышник", так и будут пить
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Им пох. Глубинка ,как жила в 90-х так и осталась.

Живут замкадыши в гнилых деревянных бараках семьями по десять человек. Обычная семья замкадышей состоит из отца-алкоголика, матери-жирухи, дочери-шалавы, сына-гопника и чумазого мелкого, который всё время гуляет во дворе, живущих в одной комнате, и дедушки с бабушкой в другой. Чтобы семья была полной, изредка но всё-таки берут в неё несколько быдлёнышей, оставшихся от загнувшихся с перепоя соседей-замкадцев.
Питаются кабачками и морковкой, выращенными на собственном огороде; после развала СССР мясо видят в основном у себя во дворе, а также по телевизору, хотя и до развала СССР его видели главным образом на плакатах, а чтобы поглядеть на него живьем, совершали культпоходы в город-герой Москву. Еду из Макдональдсов замкадыши ненавидят, хотя и не пробовали её ни разу, а те, кто пробовали, считают её лучшей в мире. Моются замкадыши редко, так как горячей воды у них нет, а чтобы перебить запах пота, идут купаться в речке или пруду. Наиболее «современные» и «продвинутые» пользуются в избытке одеколонами «NAHAL» и «HULIGAN» - замкадская девка вполне будет довольна свиданием со своим парнем, не мывшимся несколько месяцев и облитым слезоточивой спиртосодержащей жидкостью с головы до ног. В то время как москвичка, да и просто жительница крупного города, пройдёт мимо такого ухаря с отвращением, а может и заявить в ментовку, так как сейчас только идиот не знает, что секс-маньяка нередко выдаёт резкий запах.
Из развлечений самые популярные: пьянство, поножовщина, просмотр развлекательных программ, таких как «Аншлаг» и «Камеди Клаб», гоп-стоп, а также рыбалка, при наличии ружья возможна охота. Других развлечений в Замкадье нет. В особо дальних деревнях даже развлекательные передачи толком не посмотришь, так как зомбоящик, во-первых, старый и больше 6-8 каналов показывать не может, ну а во-вторых, ловит от силы 1-2-3 (к)анала, да и то с сильными помехами - в этом, кстати, причина наличия в дальнем Замкадье просто огромного количества спутниковых тарелок, висящих на каждой уважающей себя задрипанной халупе; откуда замкадыши достают на них деньги - загадка (спойлер: а вообще, в ТВ есть свои пираты, стоимость же самой тарелки будет около 4 килорублей, таки зомбо-вин). И не остается замкадышам ничего другого, кроме как пить водку, работать и делать детей, которые в будущем вырастают в таких же потомственных алкоголиков и дегенератов, как и их родители.
Если в семье замкадышей рождается ребёнок НЕ дебил (что бывает редко), а также не становится им впоследствии, как и наркоманом\алкоголиком, что бывает совсем уж редко, его отсылают в Москву (или Петербург - в этом случае принято говорить о «латентном петербуржце»), где он автоматически становится «понаехалом». А в особо обыдлевших и жестоких семьях детей «НЕ дебилов» скидывают с утёсов, или обучают в местных школах; что одно и то же.
Недавно на Б-гомерзком телеканале был запилен очередной сериальный высер под названием «Реальные пацаны» о жизни замкадских гопников и их розеток, действие которого, как можно понять по отдельным кадрам, происходит в расово замкадском городе Пермь.
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Маккейн мне уже Жириновского начинает напоминать!
Мы можем, мы делаем...
А по факту почти ничего не сделали, чтоб Россия остановила войну.
Как все радовались, что падает нефть в цене, а сейчас что???
Как все радовались падению рубля, а сейчас что???
Гривна падает, рубль укрепляется по отношению к доллару...
О каком желании ослабить, что либо, идёт речь???
Трамп уже на подходе, а пишут могут ослабить...
Нет слов просто, гаранты херовы
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А ничего что раха при этом спалила львиную долю финансовых резервов отложенных при нефти по 100? Вы поймите, гибнут не американцы, им это болит не так как нам, они могут себе позволить играть в долгую, чуть придушили, чуть отпустили, чуть придушили и так пока не дождутся нужных результатов. Вам хочется быстро? Мне тоже, но хочется и можется разные вещи, так что спасибо амерам и на этом.
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Спасибо то спасибо, но результата особо этого не приносит!
Россия дождется прихода Трампа и финансовые резервы вернут себе обратно, вот к чему я!
Почему до сих пор не дали летальное оружие? Есть соглашение, будапештский меморандум, о защите границ Украины. Крым отдали Украине, которая в свою очередь обязалась избавиться от ядерного оружия. Где Крым сейчас?
За то все меня в спам посылают, "красавцы", ничего не скажешь...
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Россия дождется прихода Трампа и финансовые резервы вернут себе обратно, вот к чему я!

Это простите как?
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Не вижу ничего смешного, Трамп заявлял, что 70% решений Обамы будет отменено!
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Назовите пожалуйста механизм отмены решений Обамы ?
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Вот недавно кто-то высказал мысль, что Россия хочет стать мировым лидером. При всем уважении давайте смотреть на факты.
1) С точки зрения военной. Россия не самая сильная в этом плане держава. Есть США, Китай, Индия. Турки довольно неслабые. Да и НАТО не единственный возможный альянс. Можно собрать альянс "на горячо" в случае необходимости.

2) С экономической точки зрения. Россия, конечно, поставляет сырье в Европу. Но действительно ли экономика России так сильна? Может, следует направить усилия в первую очередь на социальные институты, на ремонт дорог, на людей в конце концов?
3) С политической точки зрения. Россия несет идею о переделе послевоенного мира. Возможно, в Азии кое-кто и посмотрит на такие идеи одобрительно, но самой России от этого будет ли выгода? А Европа точно уж такой политики не захочет.
Возможно, я что-то упустил? С какой еще точки зрения Россия могла бы стать мировым лидером?
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P.S.: Может, с научной? Нет, нет, я не издеваюсь, сорри.
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А что там с наукой?
Я не издеваюсь, просто на ум ничего не приходит...
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А нет, соврал!
В спортивной фармацевтической отрасли там прорыв, с элементами "обосрались"...
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а мне мясные мухи сразу на ум пришли, под которых сколковские евреи или пройдохи выбивают денюжку.
ну а батюшки, окропляющие все что только возможно от котят до бьющихся об небесную твердь ракетоносителей...)
с..а, из местных бюджетов выделяют средства для обустройства места или проруби для стирки и полоскания одежды.
наука, .ля.
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колонизацию Луны и телепорт я вынес за скобки, поскольку такие смелые кацапские пректы должны обсуждаться врачами психлечебницы.
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Ну, у них же кремниевая долина. Сильно подозреваю, что их барыги таким образом отмывают бабки на науке, но отвечу шуткой самих россиян: "ходят слухи, что в кремниевой долине наконец-то изобрели огниво".
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Ну, если следовать по такому логическому пути, то выходит что Казахстан уже давно наладил контакт с инопланетными разумными цивилизациями и уже много лет ведёт с ними торговлю!
А иначе нафига им ещё "Байконур"?...
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Як Ви вважаєте, що буде якщо Московія (так правильно називати те утворення, яке Ви чомусь називаєте Росія) вдарить трьома ядерними зарядами по Львову, Тернополю та Івано-Франківську? Стане вона світовим лідером в такому випадку?
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Если ветерок подует в сторону России, то от биологов, изучающих всякую экзотику отбоя не будет. А если в сторону Польши или Германии - то вряд ли.
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Ну да , в одном колледже Великобритании больше нобелевских лауреатов чем во всей россии за всю историю , там невыгодно быть ученым , больше платят за грязь на соседей .
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Спасибо пан Маккейн, давно пора опустить российскую бензоколонку до "0" где-то 28-32 доллара за бочку хотя-бы лет на десять.
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уже шестой раз замечаю ваши комментарии другим форумчан, мне тоже был абсолютно невпопад, вы просто ради количества штампуете, так проблема что ли выбрать чтобы было по теме, или просто в корень темы писать а не комментировать других
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Солдат НАТО ‏@odhcpd 5 год.5 годин томуМосквичей ожидает потрясающая погода.
МЧС уже рассылает ведомствам бумаги о ЧС.
Видимо будут скакать, чтоб не замёрзнуть..
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Скакать им нельзя , это экстремизм , только бояра .
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Я не тошо, но арктические воздушные массы дошедшие до Москвы, особенно если не спасает какой-то встречный поток, с зазором в 1-3 дня и ослаблением на 3-6 градусов, обычно оказываются в Киеве, так что если у них будет жЭсть, у нас с большой вероятностью тоже будет тот еще трешак.
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Поддержат, Украина как кость в горле хуйлораши, ее вынимать никак нельзя.
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понедельник, 2 января 2017 г.


Сегодня в СМИ появилась информация, свидетельствующая о том, что Россия (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) нагло не выполняет взятое на себя перед ОПЕК обязательство о сокращении добычи нефти. Наоборот, в декабре 2016 года РФ нарастила нефтедобычу до исторического рекорда.
передает сегодня «Прайм».

По данным агентства Bloomberg, в сентябре добыча нефти уже превышала советский рекорд, когда достигла отметки в 11 миллионов баррелей за сутки.

При этом общая добыча нефти и конденсата РФ за последний месяц 2016 года достигла 47,4 миллиона тонн. Экспорт российской нефти в декабре увеличился на 3,86% и составил 5,36 миллиона баррелей.

По данным ЦДУ ТЭК, среднесуточная добыча газа в декабре 2016 также увеличилась на 4,6%, достигнув 2, 14 миллиарда кубометров газа в за одни сутки.

Напомню, 30 ноября в Вене состоялся предыдущий саммит ОПЕК, во время которого страны пришли к соглашению снизить добычу нефти внутри картеля на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн баррелей. При этом власти Ирака тогда согласились сократить добычу на 210 тыс. баррелей в сутки, а Россия - на 300 тыс. баррелей

А 10 декабря в Вене страны ОПЕК и вне ОПЕК уже конкретнодоговорились сократить добычу нефти.

Но, как видим, Россия все делает с точностью до наоборот.

Кстати, мне нравится эта сегодняшняя новость. Ее, естественно, узнают и «оценят» также Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК, взявшие на себя обязательство сократить добычу нефти. Как следствие, данное соглашение перестанут в самое ближайшее время выполнять все участники соглашения, что непременно спровоцирует новый обвал цен на нефть. А пострадает из-за этого сильнее других та же Россия...

Автор: Мишель Пророк на 17:16
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Россия (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором)

Додавай - в першому читанні , до другого читання , за 2 роки , так справа й не дійшла ..))
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з такою Радою дійде до сплати репарацій лугандону.
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Слабый рост экономики а рост нанокарликов? это же аксиома.
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За время существования престола сатаны на земле - московской скотобазы - они устроили 99% всех войн на земле, включая 2 мировые. За все их космические преступления эту сатанинскую мразь надо не ослаблять а стирать с карты мира - раз и навсегда
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До речі, престол Сатани знаходиться в Німеччині. Його ще Гітлер перевіз туди зі Сходу.
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Гитлер- ученик московских сатанистов. Читайте Суворова и других честных историков
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Ось він. Зберігається в Берлінському музеї.

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"У россиян очень слабая экономика, и мы можем должны ослабить ее еще" (с)

Ну хоть старина Маккейн оптимизма подкинул.
Удачи в нужном и благородном деле,мистер Джон!
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Ослабляйте её пллностью. Капитан Маккейн ))
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Последние санкции, которые президент США Барак Обама ввел против российских дипломатов, не столько подрывают экономику России, сколько ставят Трампа в жесткие рамки в отношении Путина. Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер и экономист Тарас Загородний.

«По сути, экономические санкции не могут быть сняты с России, пока не будут отменены санкции по поводу вмешательства в выборы, а этого не хочет Трамп, поскольку пахнет импичментом и тюрьмой. Теперь демократы и республиканцы в Конгрессе гонят его, как волка по красным флажкам. Теперь каждая его попыткам сказать доброе слово в адрес Путина и умирающей империи будет смотреться через лупу «А не продался ли ты москалям, родимый?», что также пахнет импичментом и местами не столь отдаленными», - прокомментировал блогер.

По его словам, на практике это означает, что в отношении Украины, как минимум будет проводиться двойная политика. Если и не дадут перспектив НАТО, то дадут статус союзника вне НАТО и дадут денег на перестройку армии, что лучше для нас, чем пустые обещания «защитить, как член НАТО». Как максимум - давление будет усиливаться, потому что Трампу очень не захочется в тюрьму и придется доказывать свою «антироссийскость» на каждом шагу.

«Понятно, что Обама не для Украины так старается, а чтобы побольше свиней подложить Трампу и привести к власти демократов, но у Барака есть еще время порадовать Киев на протяжении 18 дней, когда Трамп официально вступит в должность», - подытожил Тарас Загородний.
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Маккейн и Линда Грем это 2 жирика в Сенате. Всего сенаторов 100. Другой Сенатор от Аризоны Джеф Флайк вполне разумный чел: http://www.flake.senate.gov/public/index.cfm/foreign-affairs-and-trade
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Nado fasistkoj rosiji embargo po nefti kak Iranu bylo zdelat, i togda posmotret kak budet s nej ekonomikoj
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Это багатство я каждый день в магазине вижу,уже не знаю что покупать,всё гавно стало
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Конторольный в голову: Китай выставил Кремль на посмешище и подписал договор о военном сотрудничестве с США
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И чего вы мриете об этих санкциях? Они только укрепляют Россию. Россия уже 2 года ведет политику импортозамещения то есть то что она раньше покупала за нефть сегодня делает сама. Причем и сырую нефть она постепенно перестает продавать. Сегодня экспорт нефтепродуктов у нее уже больше чем сырой нефти. В перспективе Россия вообще прекратит экспорт нефти.
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Не бреши ольгинский, даже по вашим собственным данным - в 2014 до санкций у вас за чертой бедности было 27% а в 2016 уже 78%. СМЕРТЬ КЛЯТЫМ РУСОФАШИСКИМ СОБАКАМ!!!
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И как у них турбины для электростанций импортозаместились, те, что Siemens должен был продать? Как? Никак? А что ж такое?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У россиян очень слабая экономика, и мы можем ослабить ее еще", - сенатор Маккейн о санкциях против РФ
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