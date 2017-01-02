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Все про:суд (19789) Курченко (365)

 Печерский суд Киева 3 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для беглого олигарха Курченко

Печерский районный суд Киева завтра, 3 января, рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для бизнесмена Сергея Курченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке его адвокат Юрий Сухов.

"Завтра в Печерском суде начинается эпопея избрания в третий раз меры пресечения в виде ареста в отношении Курченко С.В.", - написал он.

Адвокат напомнил, что первые два решения об избрании меры пресечения для Курченко апелляционный суд отменил.

Сухов также отметил, что уголовное производство по Курченко из военной прокуратуры передали в Главное следственное управление ГПУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест олигарха Курченко

Беглый экс-министр доходов и сборов Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли Украине 198 млрд гривен убытков. Сам Сергей Курченко после Евромайдана выехал в Россию.
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такая дурь, что даже цирком называть уже не смешно.
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Герхард Шрёдер - это не цирк, это стеб такой над целой страной... Может специально так задумано - размазать "Революцию Достоинства" по дерьму... Получается у них не плохо нужно признать...
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То есть они избирают меру пресечения для виртуального субъекта. для ПРИЗРАКА ? Вот уж ИДИОТИЗМ!
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Хоть бьі его гнилую газету "Вести" закрьіли.
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Курченко,
или экс-глава минсдоха Клименко, - не ?
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У квітні 2013 повідомлялося, що редакцію газети «Сегодня» покинули 52 журналісти. Нову газету «Вести», натомість, у медійних колах пов'язували з Віктором Медведчуком[6]. У травні 2014 року було опубліковано документ з тих, що були знайдені у Межигір'ї, з якого випливає, що до газети «Вести» мав стосунок олігарх Сергій Курченко, оскільки юридичними питаннями газети займалась юрист групи компаній «СЕПЕК» Анна Ситник[9].
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Активісти стверджують, що газета «Вести» була створена восени минулого року за фінансової підтримки олігарха Сергія Курченка і сина колишнього президента Олександра Януковича.
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вы там за здоровье хора ихтиандров сегодня пить будете или завтра...?
как считать ваши 9-ть дней...?
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Они нырнут на дно к хору и там выпьют за упокой.
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А что там с обыском кремля по решению печерского суда, нашли уже что-то в сейфе путлера наши Пинкертоны ?
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Серега,держись там в Мацкве! Може охрану в твоем пентхазе с видом на Кремль удвоить? А то неровен час...
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Печерский суд Киева снял арест с нефтепродуктов, служивших вещественным доказательством по делу против бизнесмена Сергея Курченко. Выяснилось, что накладывать арест уже не на что - после передачи товаров с «Одесского нефтеперерабатывающего завода» госпредприятию «Укртранснафтопродукт», они были проданы.Даешь закон про спецконфискацию,бо пашинскому отмазка нужна
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Если он беглый, как они собираются его судить, его сначала надо найти и арестовать.
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Печерский суд рассмотрит ,,,,,,, палец с жопы он рассмотрит ! Вон кивалов , пашинский и тд !
А вообще купите на базаре петуха и крутите ему бейцы ! Уроды шоколадные !!!!
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Нужно выходить под Раду с конкретным требованием - Снять Луценко и поставить конкретно Саркварелидзе, отменить неприкосновенность для всех. В отличии от всеобщего Майдана это не сыграет наруку Рашке, не обезглавит ВСУ, да и выставит конкретное требование вместо расплывчатого "хотим борьбу с коррупцией" реализацией которого можно манипулировать. За одно покажет что зря они там расслабились. Еще важно не смешивать в кучу требования и не допускать политсилы к участию, какие бы там флаги они не притаскивали. Единомышленники есть?
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вот хоть одно конкретное предложение...\ато только ноют здесь...\
правда здешние "петиоты" вряд ли поддержат...
им привычней беса гнать...
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И конечно оправдают а у судьи появится еще одна квартира в ценре Киева.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПечерский суд Киева 3 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для беглого олигарха Курченко
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