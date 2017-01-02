 Печерский суд Киева 3 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для беглого олигарха Курченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке его адвокат Юрий Сухов.
"Завтра в Печерском суде начинается эпопея избрания в третий раз меры пресечения в виде ареста в отношении Курченко С.В.", - написал он.
Адвокат напомнил, что первые два решения об избрании меры пресечения для Курченко апелляционный суд отменил.
Сухов также отметил, что уголовное производство по Курченко из военной прокуратуры передали в Главное следственное управление ГПУ.
Беглый экс-министр доходов и сборов Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли Украине 198 млрд гривен убытков. Сам Сергей Курченко после Евромайдана выехал в Россию.
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или экс-глава минсдоха Клименко, - не ?
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"Печерский суд Киева 3 января рассмотрит ..."
- Грандиозные перспективы для Курченко
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как считать ваши 9-ть дней...?
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А вообще купите на базаре петуха и крутите ему бейцы ! Уроды шоколадные !!!!
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правда здешние "петиоты" вряд ли поддержат...
им привычней беса гнать...
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