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Все про:Давос (223) Меркель (1321) Олланд (486)

 Меркель и Олланд не будут участвовать в Давосском форуме

Представители Всемирного экономического форума в Давосе подтвердили, что в этом году канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не примут в нем участия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна.

"Нам обидно, но федеральное правительство, как и ранее, будет представлено делегацией высокого уровня", - сообщили в понедельник, 2 января, агентству dpa представители Форума.

В прошлом году Меркель тоже не посетила мероприятие, регулярным гостем которого была до того.

Ведомство федерального канцлера еще в декабре 2016 года предупредило организаторов, что Меркель не посетит встречу ведущих политических и экономических лидеров мира. Причины ее отказа от участия во Всемирном экономическом форуме, который состоится 17-20 января в швейцарских Альпах, при этом не сообщались.

Не приедет в Давос в этом году и президент Франции Франсуа Олланд.

Зато в этом году Форум впервые посетит глава КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Всего в Давосе ждут более 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций.

Германию на мероприятии будут представлять, в частности, министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Ляен.

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от раши там будет медвед ... любит туда кататся пинчук вот только от кого???
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А шо такое Давоский форум? Какая с него польза ? Собираются и понты гоняют. Я конечно понимаю, ЧТО ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. Вот теперь китайцы будут понтоваться - тоталитарные страны в Давосе. Дожились.
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толичному спальному районі Троєщина 1 січня пропала 15-річна дівчина Катерина Горда.
Про це повідомив у Facebook її батько, київський волонтер Річард Горда.
"Київ! Срочно! Пропала донька!!! Катерина Горда. У р-ні вул. Лісківська (Троєщина) 1.01.17. Мобільні мовчать. Може хтось бачив? Ріст 160-165, русяве волосся, очі блакитні, 2001 року народження. Була одягнена в джинси і синю парку, без шапки. Телефонуйте на мій номер: 095-019-40-33", - написав він.
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Ричард Горда3 год. · Не много отошли. Хочу поблагодарить: ТК 1+1, Самооборону Майдана, СБУ, Альфа, кинологов, ветеранов АТО. Всех вас, мои друзья. Спасибо вам большое!!!
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Ричард Горда1 год. · Два часа назад было не до смеха. Виновница переполоха.
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Пинчука тусовка,на ворованных предприятиях рубит бабло,потом собирает форум,такой белый и пушистый бизнесмен,ахметка тот на пиарщиков та адвокатов все тратится,что бы отбелить имидж свой для Запада,а этому папа рыжий все как вумно обтяпал,и статейка его предательская как раз в аккурат вовремя,до форума обсосут,а там по пьяни в Давосе и поддержат этого ублюдка,и судя на нулевую реакцию его высеров нашей элитой и правителями, то они уже согласовали и поддерживают эту тварь
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМеркель и Олланд не будут участвовать в Давосском форуме
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