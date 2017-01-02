Меркель и Олланд не будут участвовать в Давосском форуме
Представители Всемирного экономического форума в Давосе подтвердили, что в этом году канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не примут в нем участия.
"Нам обидно, но федеральное правительство, как и ранее, будет представлено делегацией высокого уровня", - сообщили в понедельник, 2 января, агентству dpa представители Форума.
В прошлом году Меркель тоже не посетила мероприятие, регулярным гостем которого была до того.
Ведомство федерального канцлера еще в декабре 2016 года предупредило организаторов, что Меркель не посетит встречу ведущих политических и экономических лидеров мира. Причины ее отказа от участия во Всемирном экономическом форуме, который состоится 17-20 января в швейцарских Альпах, при этом не сообщались.
Не приедет в Давос в этом году и президент Франции Франсуа Олланд.
Зато в этом году Форум впервые посетит глава КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.
Всего в Давосе ждут более 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций.
Германию на мероприятии будут представлять, в частности, министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Ляен.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ухода Обамы Меркель станет новой "страшилкой" для россиян, - The New York Times
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Про це повідомив у Facebook її батько, київський волонтер Річард Горда.
"Київ! Срочно! Пропала донька!!! Катерина Горда. У р-ні вул. Лісківська (Троєщина) 1.01.17. Мобільні мовчать. Може хтось бачив? Ріст 160-165, русяве волосся, очі блакитні, 2001 року народження. Була одягнена в джинси і синю парку, без шапки. Телефонуйте на мій номер: 095-019-40-33", - написав він.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить