 Меркель и Олланд не будут участвовать в Давосском форуме

"Нам обидно, но федеральное правительство, как и ранее, будет представлено делегацией высокого уровня", - сообщили в понедельник, 2 января, агентству dpa представители Форума.В прошлом году Меркель тоже не посетила мероприятие, регулярным гостем которого была до того.Ведомство федерального канцлера еще в декабре 2016 года предупредило организаторов, что Меркель не посетит встречу ведущих политических и экономических лидеров мира. Причины ее отказа от участия во Всемирном экономическом форуме, который состоится 17-20 января в швейцарских Альпах, при этом не сообщались.Не приедет в Давос в этом году и президент Франции Франсуа Олланд.Зато в этом году Форум впервые посетит глава КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.Всего в Давосе ждут более 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций.Германию на мероприятии будут представлять, в частности, министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Ляен.