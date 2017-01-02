 Трамп выбрал сторонников Украины кандидатами на должности в оборонном секторе США, - сенатор Маккейн

Американский сенатор Джон Маккейн убежден, что люди из окружения Дональда Трампа поддерживают Украину. В частности, это кандидаты на должности, связанные с оборонным сектором США. Об этом он сказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
"Убежден, что люди, которых он (Дональд Трамп. - Ред.) выбрал в оборонный сектор, в частности, генерал Маттис - убежденный сторонник Украины. Генерал Флинн. Генерал Келли тоже. Люди из его окружения поддерживают Украину", - пояснил Маккейн.
По словам сенатора, он надеется на понимание новоизбранным президентом США важности отношений между США и Украиной. Кроме того, Трамп, по словам Маккейна, выступает за значительное увеличение расходов на оборону. "Поэтому, надеюсь, когда наша разведка проинформирует Дональда Трампа о покушении на основы нашей демократии, на выборах, надеюсь, он поймет, кто такой Владимир Путин, который является убийцей и разбойником", - подчеркнул политик.
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Ответ: МакКейнам СЛАВА !!!
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