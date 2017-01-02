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Все про:Маккейн (191) оборона (807) помощь (3110) США (11550) Трамп (386)

 Трамп выбрал сторонников Украины кандидатами на должности в оборонном секторе США, - сенатор Маккейн

Сенатор надеется, что будущий президент США поймет, кто такой Путин.

Американский сенатор Джон Маккейн убежден, что люди из окружения Дональда Трампа поддерживают Украину. В частности, это кандидаты на должности, связанные с оборонным сектором США. Об этом он сказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Убежден, что люди, которых он (Дональд Трамп. - Ред.) выбрал в оборонный сектор, в частности, генерал Маттис - убежденный сторонник Украины. Генерал Флинн. Генерал Келли тоже. Люди из его окружения поддерживают Украину", - пояснил Маккейн.

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По словам сенатора, он надеется на понимание новоизбранным президентом США важности отношений между США и Украиной. Кроме того, Трамп, по словам Маккейна, выступает за значительное увеличение расходов на оборону. "Поэтому, надеюсь, когда наша разведка проинформирует Дональда Трампа о покушении на основы нашей демократии, на выборах, надеюсь, он поймет, кто такой Владимир Путин, который является убийцей и разбойником", - подчеркнул политик.
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американцы не могут быть сторониками. Украины..они сторонники США.. надо писать польхователи Украины для того чтобы насолить России.. при СССР была взаимность в этом.. сейчас одностороннее воздействие..не надо фантазировать что США думает о ком то кроме себя..
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Посмотрел к тебе в друзья и сразу поверил Дело в том что США имеют уникальный шанс оторвать Украину от россии , и они будут полными идиотами если не воспользуются ним . Геополитическая ошибка фуйла привела к тому что рашку можно свести до уровня средней региональной державы .
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Уже, оторвали Украину от России. Факты не надо искажать.
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77 процентов противников россии сейчас при 30 в 2013 говорят сами за себя , что бы там кисель не пел , просрали вы все , валите в Крым . а еще дети растут , которые не знают и не учат русский язык , многоходовочка фуйла однако
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Посвящается кацапам, любивших Трампа
Георгий Мовсесян - Проводы любви
https://www.youtube.com/watch?v=kW9vO9liUZY
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шото тебе\вас сьогодні на пісні тягне...бухий чи що з тобою?
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Ні, просто текст підходить для прощання кацапів із Трампом. А взагалі я багато працював із музикантами.
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Воющий мир исчерпал все ресурсы и теперь будет передышка
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Шо, уже название сменили? «русский мир» на «воющий мир»? Правильно, пусть воют, волки позорные....
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Что бы американцы не имели возможности насолить россии через Украину путену не надо было лезть в Украину. Это же очевидно.
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Чтобы насолить России при помощи американцев, путену пришлось лезть в Украину, так точнее.
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А до них только сейчас начинает доходит что они разменяли Крым на возможность стать мировой державой , поэтому такой скулеж стоит .
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У Президента США нет "окружения", есть члены его администрации которые обязаны претворять в жизнь политику Президента.
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За время после выборов Трамп уже два раза говорил по телефону с Порошенко, Обама ни разу за 2,5 года.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп выбрал сторонников Украины кандидатами на должности в оборонном секторе США, - сенатор Маккейн
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