 Обама выступит с прощальной речью 10 января

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится его заявлении распространенном в понедельник
"Я думаю, что это шанс поблагодарить вас за это восхитительное путешествие, отметить то, как благодаря вам к лучшему за эти восемь лет изменилась страна, а также поделиться некоторыми мыслями о том, куда все мы идем", - отметил Обама.
"С 2009 года мы столкнулись с определенными проблемами, и стали сильнее, пройдя через них. Это потому, что мы никогда не переставали верить, что вместе мы сможем изменить эту страну к лучшему", - добавил Обама, возможно, намекая на тему прощального обращения.
Инаугурация республиканца Дональда Трампа состоится 20 января. В ходе своей избирательной кампании Трамп пообещал отменить многие меры политики Обамы, включая его закон о здравоохранении.
Обама, который поддерживал соперницу Трампа Хиллари Клинтон, заявил, что стремится обеспечить плавный переход власти, несмотря на серьезные политические разногласия с его преемником.
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Да, у Обамы были неверные шаги. А кто ты? Как шакаленок иcподтишка тявкаешь.
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Орфографией пользоваться умеешь?
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Я уже начинаю думать , что кацапия это земли Америки, там все зависит от американских президентов! Надо срочно провести референдум.
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За бандерівську мову, разжую , так и будь.
Плохо 6не к президенту и властям , а к Обаме. Надежда на улучшения - все , к Трампу .
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https://www.youtube.com/watch?v=PJAsKMfO81o
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тебе то какая разница хто будет сцать в твоем подъезде трамп или обама?
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Уголок циника @cynicarea 5 ч5 часов назад
Для нации,
которая неспособна повторить айфон,
или полёт на Луну,
вполне естественно хвастаться тем, что она может повторить мировую войну.
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Война в Украине и Сирии произошли именно при Обаме, политика "умиротворения" Путина не сработала #newsonline24 #news http://newsonline24.com.ua/vojna-v-ukraine-i-sirii-proizoshli-imenno-pri-obame-politika-umirotvoreniya-putina-ne-srabotala-borovoj-2 …
За последние три года Украина ощутила на себе политику предательства со стороны Запада. Аннексия Крыма, война на Донбассе - это в том числе результат бездействия США.
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але в світову історію він ввійде як перший президент штатів-нігер і як слизняк при якому штати почали втрачати свою світову міць
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