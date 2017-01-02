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Все про:беспорядки (310) мигранты (450) Польша (3542)

 В Польше задержали 28 участников беспорядков, возникших после убийства молодого человека мигрантами

Прокуратура польского города Элк предъявила гражданину Туниса обвинение в убийстве 21-летнего местного жителя, которое произошло в новогоднюю ночь в одном из заведений города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Польша".

Возможно, что это же обвинение будет предъявлено еще одному подозреваемому, сказал прокурор Элка Войцех Пиктель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одному из участников националистического марша в Перемышле выдвинуто обвинение за антиукраинские лозунги, - польская прокуратура

В новогоднюю ночь возле кебаб-бара в Элке произошла потасовка, в ходе которой погиб молодой человек. Во второй половине дня 1 января в центре города собралась толпа местных жителей, что привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией.

По словам министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака, в ходе беспорядков в Элке задержаны 28 человек.

Кебабная, которой управляют выходцы из Северной Африки, была разгромлена. В офисе польского омбудсмена заявили, что происшествие "могло иметь расистский характер", передает "Радио Польша",

По информации телеканала TVN24, погибший заказал в баре две бутылки спиртного и попытался уйти, не заплатив.

За ним бросились сотрудники заведения. Вскоре местного жителя нашли мертвым с двумя колотыми ранами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 тыс. мигрантов покинут Германию до конца года, - Меркель
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Есть такое на уровне подозрения что поляки и к украинцам относятся как к мигрантам.
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особенно, если оно кацап и ненавидит всех вокруг))
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мигранты это теперь проблема сытой европы. Дулбадрахи чпокают европеек пока их мужья на работе вкалывают ,что бы в том числе выплачивать пособия мигрантам
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типо как даги рузьгих тёлочек? Токо рузьге мужики вообще на хутю вкалывают только задурняк почти - на пособия то и не хватает вовсе, даже самим приходится бояру ипошить для расслабона)))
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представляешь, шо китайцы в сибири делают- узкоглазых мордвинок и мордов-пока бурятско-мордовское быдло воюет в УКРАИНЕ..................
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Польше задержали 28 участников беспорядков, возникших после убийства молодого человека мигрантами
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