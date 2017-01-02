 В Польше задержали 28 участников беспорядков, возникших после убийства молодого человека мигрантами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Польша".
Возможно, что это же обвинение будет предъявлено еще одному подозреваемому, сказал прокурор Элка Войцех Пиктель.
В новогоднюю ночь возле кебаб-бара в Элке произошла потасовка, в ходе которой погиб молодой человек. Во второй половине дня 1 января в центре города собралась толпа местных жителей, что привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией.
По словам министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака, в ходе беспорядков в Элке задержаны 28 человек.
Кебабная, которой управляют выходцы из Северной Африки, была разгромлена. В офисе польского омбудсмена заявили, что происшествие "могло иметь расистский характер", передает "Радио Польша",
По информации телеканала TVN24, погибший заказал в баре две бутылки спиртного и попытался уйти, не заплатив.
За ним бросились сотрудники заведения. Вскоре местного жителя нашли мертвым с двумя колотыми ранами.
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