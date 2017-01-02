 Российский "Аэрофлот" запустил ежедневные рейсы из Сочи в оккупированный Крым

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
По информации компании, новое авиасообщение между Симферополем и Сочи открылось со 2 января.
Направление будут обслуживать воздушные судна Sukhoi Superjet 100. По словам представителя аэропорта Симферополя Игоря Лаптева, первый самолет нового рейса приземлился утром 2 января в крымском воздушном узле. Через два часа был совершен обратный рейс. При этом указано, что стоимость билета в одну сторону составляет 3 тысяч российских рублей (около 1 тыс. гривен).
Помимо "Аэрофлота", прямое сообщение между оккупированным Крымом и Сочи с конца октября - начала ноября обеспечивают авиакомпании "Оренбуржье" на самолетах вместимостью не более 19 человек и "Уральские авиалинии".
8401 147
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
"В следующем году Украина вернет Донбасс", - Тука(280)
Оккупанты открыли памятник "народному ополчению" в Симферополе. ФОТОрепортаж(137)
Вопрос неподачи Украиной воды в Крым Россия пытается вынести на международный уровень, - "Зеркало недели"(302)
Боевики обстреляли из гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС: пострадали до 10 человек, - ГУР Минобороны(25)
Главный итог 2016 года в Крыму - крах двух фундаментальных политических мифов(0)
Два парома столкнулись при швартовке на Керченской переправе(61)
Россия из-за санкций смогла добыть на захваченном Одесском месторождении в 10 раз меньше газа, чем планировала, - "Черноморнефтегаз"(50)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Почему не Ту-154?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ВАСУ отменил штраф "Аэрофлоту" за рейс в аннексированный Крым
Российская компания добилась повторного разбирательства.
Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу и отменил решение предыдущих инстанций о взыскании с российского "Аэрофлота" штрафов за полеты в аннексированный Крым. Дело отправлено на повторное рассмотрение в первую инстанцию.
Такое решение было принято 21 июля 2015 года.
Судебное рассмотрение касается одного полета, который был выполнен "Аэрофлотом" 12 марта 2014 года без разрешения Украины и заявки на использование воздушного пространства аэродрома "Симферополь" (рейс AFL1821). 16 июня Государственная авиационная служба наложила на авиакомпанию штраф в размере 136 тысяч гривен. "Аэрофлот" не согласился с ним и подал на ведомство в суд.
Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд признали, что российская авиакомпания нарушила правила и порядок использования воздушного пространства Украины, однако коллегия ВАСУ частично не согласилась с их выводами.
ВАСУ считает, что ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанции не проверили обстоятельства кастельно "подтверждения допущения истцом правонарушений, указанных в протоколе о правонарушении и в оспариваемом постановлении, принятом на основании материалов о правонарушении".
Напомним, что с 12 марта в связи с оккупацией Крыма Украина запретила полеты на полуостров. Аналогичные запреты ввели Европейская организация по безопасности полетов (Eurocontrol) и Международная организация гражданской авиации (IKAO).
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"В стабилизаторах Sukhoi Superjet 100 обнаружили дефект
Пруф http://www.interfax.ru/russia/542843
"Эхо" сообщает, что осмотр выявил дефект в нескольких машинах. Их эксплуатация приостановлена и отменен ряд рейсов.
Странно. Хотя лучше, если возникнет ЧС по этой причине.
опубликовано: 24.12.2016 17:39"
Щасливого плавання! 1000 футів під килем!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У Косові на Івано-Франківщині працює фірма, яка в липні 2015 року повним ходом клепала хлопавки з триколором, коли косівські хлопці гинули на війні проти Росії.
У магазині "Фуршет" у Кропивницькому продають хлопавки із російським Дідом Морозом, виготовлені в місті Косів Івано-Франківської області. Про це розповів користувач Facebook Андрій Малик.
Він розповів, що придбав у магазині кілька хлопавок для сина. "Не особливо розглядаючи, взяв з десяток і поїхав додому. І ось через деякий час мій нащадок взявся розглядати придбане і тут приходить з великими здивованими очима і питає: "Папа, а ти бачив, що на хлопушках Дід Мороз із російським прапором і двоголовим орлом на ньому?" Я, чесно кажучи, трохи відійшовши від офігеванія, подумав, що "Фуршет" торгує російськими або сєпарськими хлопавками, але коли побачив - то офігеванія зашкалили по саме не можу", - написав Малик.
За його словами, "хлопавки з класичним радянським дедушкоймарозом, який гордо несе в руках російський триколор з двоголового куркою виробляють в Україні". Він зазначив, що на хлопавках, які виробляє фірма, з "шикарною українською назвою" - Vatra, немає жодного напису українською мовою.
"Фірма знаходиться у місті Косів, Івано-Франківської області. У Косові, Карле, працює фірма, яка в липні 2015 року повним ходом клепала триколірні руськоязичні хлопавки, коли косівські хлопці гинули на війні проти Росії. Якщо хтось розуміє - поясніть, я нічого не розумію", - резюмував користувач. Він також зазначив, що на звороті хлопавки намальований сніговик у шапці-вушанці, на якій сидить снігур.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Может поэтому падают чаще, чем положено.
НАМНОГО ПАТРИОТИЧНЕЕ, например, название "Мокрый БоЯРОШник 3,62".
Конкурс на новое название открыт для всех 24 часа в сутки!!!
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мужество Семёна впечатляет!!! Смотрите и слушайте это!!!
https://www.youtube.com/watch?v=qpvfmIXnE0w
Ответить
Ответить