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Все про:ГПУ (7934) Добкин (919) Кернес (1208) уголовное дело (2173)

 За четыре месяца в деле земельных махинаций Кернеса-Добкина нет подозреваемых, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

Прошло больше четырех месяцев после обысков у Добкина и Кернеса, однако до сих пор у ГПУ нет подозреваемых в этом деле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Громадського радіо.

В сообщении отмечается: "Более чем четыре миллиарда гривен ущерба, 653 гектара отчужденных земель в пределах Харькова - так генеральный прокурор Украины Юрий Луценко характеризовал дело, в рамках которого в прошлом году 15 сентября следователи обыскали гостиницу, где живет мэр Харькова Геннадий Кернес, и помещение Харьковского городского совета. Тогда правоохранители пришли в дом, зарегистрированный на жену бывшего мэра Харькова, ныне нардепа Михаила Добкина. Но депутат показал паспорт с пропиской в этом доме - без согласования Верховной Рады обыскать жилье следователи не могли.

Читайте на Цензор.НЕТ - У Кернеса и матери Добкина идут обыски, - Луценко

Дело прокуратура возбудила по факту раздачи земель жилищно-строительным кооперативам.

"Нам надо доказать, что руководство города Харькова, по нашей версии, создало преступную организацию, и, будучи в сговоре с руководителями различных департаментов - юридического, земельного и тому подобное, - готовило документы о фиктивных жилищные кооперативы, которым и передавало коммунальную землю. Потом счастливыми обладателями этих земель, якобы кооператорами, становились люди, связанные с самими же злоумышленниками, которые создали эту схему", - рассказывал на брифинге генпрокурор.

Смотрите также - В рамках "дела Кернеса" проходят обыски на 120 объектах, - Луценко. ВИДЕО

Луценко приводил пример, что именно на земле, переданным жилищно-строительному кооперативу, построил свой дом Михаил Добкин.

Отвечая на вопросы журналистов,генеральный прокурор запутался в статусе Кернеса и Добкина - сначала сказал, что они пока являются свидетелями, потом отметил, что бывший и нынешний руководители Харькова являются подозреваемыми.

Позицию начальника впоследствии скорректировала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган. Она уточнила, что пока Геннадий Кернес и Михаил Добкин - свидетели.

Читайте на Цензор.НЕТ - После обысков в Харькове будет несколько представлений о снятии депутатской неприкосновенности, - Луценко

В общем 15 сентября прокуратура провела 120 обысков - кроме мэра Харькова, у его подчиненных и депутатов Харьковского горсовета. В прямом эфире нескольких каналов Луценко называл других фигурантов "кооперативного дела", кроме Геннадия Кернеса и Михаила Добкина: руководитель юридического департамента Харьковского горсовета Владимир Коваленко, главный архитектор города Сергей Чечельницкий, бывший руководитель областного управления Госземагентства Юрий Санин.

"Именно эти лица подозреваются в создании преступной организации с целью хищения государственных средств через злоупотребление служебными обязанностями", - объяснял генпрокурор Юрий Луценко.

И дал обещание харьковчанам: "650 гектаров на балансовую стоимость 4 миллиардов гривен, которые были украдены из харьковской собственности, вернутся в харьковскую собственность. Это я точно гарантирую. При этом буду очень стараться, чтобы за это ответили эти люди, которые организовали эту схему".

Смотрите также - "Более 120 обысков проведено в Харькове. Шарманка о "политических преследованиях" не поможет", - Луценко. ФОТОрепортаж

После обысков прошло почти 4 месяца. "Громадське радіо" направило запрос в Генеральную прокуратуру - и узнало, что подозреваемых в "кооперативном деле" до сих пор нет.

"С целью полного и объективного исследования всех обстоятельств уголовного производства органом досудебного расследования принимаются все необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на проверку имеющейся у следователя информации относительно возможного совершения противоправных действий. В настоящее время сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения не осуществлялось", - ответила начальник отдела рассмотрения запросов на публичную информацию Наталья Теличко.

Почему о подозрении никому не сообщили, планирует ли прокуратура ходатайствовать об обыске у нардепа Михаила Добкина, на каком этапе следствие сейчас - на все эти вопросы Теличко не ответила, указав, что это информация с ограниченным доступом.

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гпу кернес добкин



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ТАК ВСЕ НА МЕСТАХ СВОИХ И ОСТАЛИСЬ И НЕ СТРАШНА ИМ НЕ КАСТРАЦИЯ НИ ЛЮСТРАЦИЯ! ХАРЬКОВ КАК БЫ ПО ИНЕРЦИИ ЖИВЕТ ПО ЗАКОНАМ ОВОЩЯ!!!
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Это просто скотское отношение к народу.Бандиты все на воле,а герои -добровольцы в тюрьмах.Власть совсем ох-ела.Ворует и брешет,ворует и брешет. Да еще с оружием и на людей нападает как Пашинский -пьяная и с воплями - Стоять,руки вверх.Гнать их надо нах.
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я взагалі то мав на увазі Харків а не нашу брехливу владу
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це вже Київ живе по їх законам.а Харьков вже Бандерівське місто.
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Не зря говорят ,что г..но не тонет 1 А если его еще крышует дерьмо ,то разгребать придется только вилами !
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Кого? Хорьковщане знают кого они любят! Жиды это есть их город.
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да?! я уже и забыл... а ну ка рассказывай по подробней.
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Кернес и Добкин тоже вне подозрения уже, как я понимаю?
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улик не нет. их никто искать не собирался и не собирается.
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а есть предпосылки к обратному развитию событий?
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Кернес и Добкин тоже вне подозрения уже, как я понимаю? (с)

Это-попутчики геволюции.
Ген.пгокугог так говорил.
Правда,не про этих,но сути не меняет.
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УКРАЇНА
❤️чка ‏@n_vanilka 4 год4 години тому

Если кто то в Нашей стране доволен действующей властью и гарантом - люди рада за Вас. . . Я тоже хочу быть довольной
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За четыре месяца в деле земельных махинаций Кернеса-Добкина не появилось ни одного подозреваемог
-------
Я так понимаю, что в ГПУ со свидетелями плохо - дайте младшему Добкину (тот что депутат) пару таблеток амфетамина и тот всё расскажет за родинний бізнес, во.
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Кернес был?женат на дочке прокурора Киева . Пока прокуроров не поменяют- Кернесу ничего не угрожает- рука руку моет.
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Новое Время ‏@tweetsNV 4 год.4 години тому

В Киеве попрощались с погибшим в АТО бойцом, видео издевательств над которым боевики публиковали в сети
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Усі кошерні плавно перетікають з партії в партію, з опозиції у владу. У всіх кошерних є по декілька громадянств, але то на самий крайній випадок навіть не знаю який.
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Самый крайний случай - это бриллианты в анус - и шухер..
Никогда не задумывался, почему фошисты в 1942-1944 годах активно кошерных переплавляли в концлагерях на золу - чтобы добыть из них золото спрятанное внутри - об этом был даже фильм, который получил мировую известность, вот так.
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З роки після Майдану - круто "здобули" !
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...ще 7 як мінімум з цим - жити пА-новому...., а потім вони черговий мутняк -розводилово організують ...
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...ще 7 як мінімум з цим - жити пА-новому....

Не сміши - зрозуміло , що українці , останнім часом , демонструють феєричну інфантильність і байдужість АЛЕ - немає , в нас , 7 років - вичерпались усі резерви ...
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спочатку "посміємся" в 2020 - ну..., а потім ти вже мені сам про цей "гомеричний" розкажеш, на подальше ...
...ресурсу вал - це піпл , земля, та "бюджет" (який би він не був), а для васалів місцевих , більш дрібної корупційної складової ще більше - "дрібнішше" , но більше ...., так що "планктону" ще вистачить ...
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Тем временем...
Израильская полиция вошла в дом премьер-министра Нетаньяху, для проведения допроса по обвинению в коррупции.
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Ничего удивительного не вижу,по всей стране такое творится,пусть ПОРОХОЛИЗЫ объеснят как "работает" их любимый ПРОКУРВОР Луценко...
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факт - земля это офигенный коррупционый ресурс....- все местные советы на ней греются...
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блок политических проституток похлеще рыгов
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Думаю что в этой афере кернесу нифига не будет. Он колорадный крыс слишком хитер чтоб так тупо палиться. Скорее всего виноваты де юре будут совершенно другие люди, целые комиссии, которые и выделяли землю. А кернес типа подписал ТО что подготовили депутаты, комиссии и т.д. Ведь эту землю украли не сегодня и не вчера. Также крысенышь носит колорадскую ленту в стране где идет война. Не думаю что во время 2 мировой кто-то из мэров городов долго бы прожил нося ленточку СС. У нас можно.
Про "закупки" Харькова уже легенды можно складывать. И пришить "улики" кернесу почти невозможно. Однозначно что в архиве бумажки потерялись... А домики уже построены, земелька ЧАСТНАЯ. И забрать ее просто-так не выйдет.
На заклание конечно пару-тройку баранов поведут, но это уже совсем другая история.
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"целые комиссии" - согласно ЗУ не могут быит "виноваты" ..., максимум , если "найдут" нарушения, то отменяется "Решение"....- но с этим нужно попотеть -так как там " мафмя-коза ностра", там все "замешаны", и в долях...
....только Трибунал - Именем Революции Гидности ...
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...югік - не лІпи гОрбатого ..., якщо так, то тоді під кримінал всіх хто був задіяний в "щемленії" гЄпИ та дУпи , ой дОпи ..., юГік ..., таке чув - не можеш срати - не муч дУпу ( сраку , жопу ...- як зручнішше)
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Не хочу воювати за таку державу. Ці гімна вже давно мали зникнути з політичного життя держави, але щось пішло не так...
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А всё таки хороший был фильм "Ворошиловский стрелок" ,поучительный, хоть и кацапами снятый.
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он не кацапами снятый..кацапы такое снять не могут..
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Именно за это стоило подохнуть на майдане от пули
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Единственная новость об этих двух уебках, которую будут с радостью читать нормальные граждане Украины, будет новость о их мучительной смерти. С нетерпением ждем......
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С нетерпением ждем....

Довго чекати доведеться ... Не набридло ще ?
Самі панове , самі ...
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Анекдоты нужно публиковать в отдельной теме.
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Дострокових виборів до Верховної Ради у 2017 році не буде. Про це у програмі "Погляд" заявив голова парламенту Андрій Парубій.

http://www.5.ua/polityka/parubii-rozpoviv-pro-dostrokovi-vybory-do-parlamentu-ta-stan-pytannia-bezvizu-z-yes-135367.html
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После обысков прошло почти 4 месяца. "Громадське радіо" направило запрос в Генеральную прокуратуру - и узнало, что подозреваемых в "кооперативном деле" до сих пор нет.
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А как Луцик будет садить рыгоаналов Гепу и Допу, если те сразу расскажут о финансировании партии БПП.

Поэтому виноватых нет и не будет!!!

Впрочем, как всегда.

Потому шо рыльце у оффшорного барыги в пушку.


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очередной пшик от ГПУ(( в Ха - неприступная крепость рыговских барыг, мусоров и чиновников. эти твари очень сплочённые и будут рвать зубами всех, кто несёт риск их наворованному благосостоянию. группа снайперов из ГРУ, например, будет гораздо эффективнее ГПУ.
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Барыгам выгодно чтобы было как было. Однако, Украина не может вытянуть и войну и барыг...
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-Подсудимый! Вы согласны с обвинением?

-Нет!
-Ну на нет и суда нет.
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Справа -є, а махінацій - нема! Підозрюваним буде... Нетаньяху. Ось побачите, це їого щюпальця.
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...ни одного подозреваемого... только пострадавшие!!!
Юга, астанавись!
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когда у человека на теле появляется прыщ или чиряк, то его удаляют, вижигают, вообщем избавляются. заботятся люди о своем теле и здоровье. нынешняя власть не заботится о стране, не ее это *тело*, временные они, ДЕРЕБАНЩИКИ!!!
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те що страчувати нема питань-та як умога скоріше
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа четыре месяца в деле земельных махинаций Кернеса-Добкина нет подозреваемых, - ГПУ. ДОКУМЕНТ
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