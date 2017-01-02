 За четыре месяца в деле земельных махинаций Кернеса-Добкина нет подозреваемых, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Громадського радіо.
В сообщении отмечается: "Более чем четыре миллиарда гривен ущерба, 653 гектара отчужденных земель в пределах Харькова - так генеральный прокурор Украины Юрий Луценко характеризовал дело, в рамках которого в прошлом году 15 сентября следователи обыскали гостиницу, где живет мэр Харькова Геннадий Кернес, и помещение Харьковского городского совета. Тогда правоохранители пришли в дом, зарегистрированный на жену бывшего мэра Харькова, ныне нардепа Михаила Добкина. Но депутат показал паспорт с пропиской в этом доме - без согласования Верховной Рады обыскать жилье следователи не могли.
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Дело прокуратура возбудила по факту раздачи земель жилищно-строительным кооперативам.
"Нам надо доказать, что руководство города Харькова, по нашей версии, создало преступную организацию, и, будучи в сговоре с руководителями различных департаментов - юридического, земельного и тому подобное, - готовило документы о фиктивных жилищные кооперативы, которым и передавало коммунальную землю. Потом счастливыми обладателями этих земель, якобы кооператорами, становились люди, связанные с самими же злоумышленниками, которые создали эту схему", - рассказывал на брифинге генпрокурор.
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Луценко приводил пример, что именно на земле, переданным жилищно-строительному кооперативу, построил свой дом Михаил Добкин.
Отвечая на вопросы журналистов,генеральный прокурор запутался в статусе Кернеса и Добкина - сначала сказал, что они пока являются свидетелями, потом отметил, что бывший и нынешний руководители Харькова являются подозреваемыми.
Позицию начальника впоследствии скорректировала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган. Она уточнила, что пока Геннадий Кернес и Михаил Добкин - свидетели.
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В общем 15 сентября прокуратура провела 120 обысков - кроме мэра Харькова, у его подчиненных и депутатов Харьковского горсовета. В прямом эфире нескольких каналов Луценко называл других фигурантов "кооперативного дела", кроме Геннадия Кернеса и Михаила Добкина: руководитель юридического департамента Харьковского горсовета Владимир Коваленко, главный архитектор города Сергей Чечельницкий, бывший руководитель областного управления Госземагентства Юрий Санин.
"Именно эти лица подозреваются в создании преступной организации с целью хищения государственных средств через злоупотребление служебными обязанностями", - объяснял генпрокурор Юрий Луценко.
И дал обещание харьковчанам: "650 гектаров на балансовую стоимость 4 миллиардов гривен, которые были украдены из харьковской собственности, вернутся в харьковскую собственность. Это я точно гарантирую. При этом буду очень стараться, чтобы за это ответили эти люди, которые организовали эту схему".
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После обысков прошло почти 4 месяца. "Громадське радіо" направило запрос в Генеральную прокуратуру - и узнало, что подозреваемых в "кооперативном деле" до сих пор нет.
"С целью полного и объективного исследования всех обстоятельств уголовного производства органом досудебного расследования принимаются все необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на проверку имеющейся у следователя информации относительно возможного совершения противоправных действий. В настоящее время сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения не осуществлялось", - ответила начальник отдела рассмотрения запросов на публичную информацию Наталья Теличко.
Почему о подозрении никому не сообщили, планирует ли прокуратура ходатайствовать об обыске у нардепа Михаила Добкина, на каком этапе следствие сейчас - на все эти вопросы Теличко не ответила, указав, что это информация с ограниченным доступом.
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Это-попутчики геволюции.
Ген.пгокугог так говорил.
Правда,не про этих,но сути не меняет.
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❤️чка
@n_vanilka 4 год4 години тому
Если кто то в Нашей стране доволен действующей властью и гарантом - люди рада за Вас. . . Я тоже хочу быть довольной
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Я так понимаю, что в ГПУ со свидетелями плохо - дайте младшему Добкину (тот что депутат) пару таблеток амфетамина и тот всё расскажет за родинний бізнес, во.
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@tweetsNV 4 год.4 години тому
В Киеве попрощались с погибшим в АТО бойцом, видео издевательств над которым боевики публиковали в сети
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Никогда не задумывался, почему фошисты в 1942-1944 годах активно кошерных переплавляли в концлагерях на золу - чтобы добыть из них золото спрятанное внутри - об этом был даже фильм, который получил мировую известность, вот так.
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Не сміши - зрозуміло , що українці , останнім часом , демонструють феєричну інфантильність і байдужість АЛЕ - немає , в нас , 7 років - вичерпались усі резерви ...
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...ресурсу вал - це піпл , земля, та "бюджет" (який би він не був), а для васалів місцевих , більш дрібної корупційної складової ще більше - "дрібнішше" , но більше ...., так що "планктону" ще вистачить ...
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Израильская полиция вошла в дом премьер-министра Нетаньяху, для проведения допроса по обвинению в коррупции.
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Про "закупки" Харькова уже легенды можно складывать. И пришить "улики" кернесу почти невозможно. Однозначно что в архиве бумажки потерялись... А домики уже построены, земелька ЧАСТНАЯ. И забрать ее просто-так не выйдет.
На заклание конечно пару-тройку баранов поведут, но это уже совсем другая история.
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....только Трибунал - Именем Революции Гидности ...
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дУпи, ой дОпи ..., юГік ..., таке чув - не можеш срати - не муч дУпу ( сраку , жопу ...- як зручнішше)
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Довго чекати доведеться ... Не набридло ще ?
Самі панове , самі ...
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http://www.5.ua/polityka/parubii-rozpoviv-pro-dostrokovi-vybory-do-parlamentu-ta-stan-pytannia-bezvizu-z-yes-135367.html
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А как Луцик будет садить рыгоаналов Гепу и Допу, если те сразу расскажут о финансировании партии БПП.
Поэтому виноватых нет и не будет!!!
Впрочем, как всегда.
Потому шо рыльце у оффшорного барыги в пушку.
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Дело, в котором фигурируют в том числе Кучма, Пинчук и Коломойский, передано в НАБУ, - Луценко
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-Нет!
-Ну на нет и суда нет.
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Юга, астанавись!
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Евреи у руля своих не сдают..
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