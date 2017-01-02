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 Вице-премьер: власти Турции близки к установлению личности нападавшего на клуб в Стамбуле

Власти Турции близки к установлению личности нападавшего на ночной клуб Reina в Стамбуле, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

По его словам, в настоящее время установлена информация об отпечатках пальцев террориста и основные места его появления.

Ранее сообщалось, что нападавшего на ночной клуб нет среди задержанных по делу о теракте в Стамбуле.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Расстрел людей террористом в Стамбуле. ВИДЕО с камер наблюдения (18+)

Как сообщалось, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.

Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.

Также стало известно, что террористы "ИГИЛ" взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле

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Там кстати погибла одна украинка (по нации азерка) из Краматорска.
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Пока есть нейтралы всегда будут лишние жертвы .
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Пионтковский: Трамп просто мудак, если считает, что за кибератакой на США стоит не Кремль!
Избранному президенту США республиканцу Дональду Трампу удалось радикализировать и расширить антипутинский блок в истеблишменте США, заявилроссийский историк Андрей Пионтковский.
Пионтковский: Все видят, что путинофилия - самое уязвимое место Трампа, значит, надо атаковать его в этом направлении

Сомнения избранного президента США республиканца Дональда Трампа в том, что за кибератакой на серверы демократов стоит Кремль, могут существенно ухудшить отношение к нему коллег из Республиканской партии. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский историк и публицист Андрей Пионтковский.

"Трампу удалось то, на что мы с вами даже не надеялись, - радикализировать и расширить антипутинский блок в истеблишменте США. Если Трамп будет продолжать свои глупости, эти настроения только усилятся. Трамп просто мудак, если считает, что за кибератакой на США стоит не Кремль! Уж извините за такую лексику. После этого у каждого республиканца возникнет мысль: будет намного лучше, если в кресле президента США окажется не Трамп, а его вице-президент Майкл Пенс", - отметил Пионтковский.
По его мнению, кандидатура главы нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США не будет одобрена американским Сенатом.
"Могу гарантировать: господин Тиллерсон, награжденный президентом РФ Владимиром Путиным орденом Дружбы и претендующий на пост госсекретаря США, не пройдет утверждение в Сенате. И если об импичменте Трампа можно пока говорить в будущем времени, то уже сейчас можно утверждать: своими постоянными пропутинскими заявлениями Трамп невероятно сплотил американский истеблишмент как раз против Путина", - подчеркнул историк.
Он считает, что против Трампа ополчились даже те сенаторы, которые равнодушно относились к ситуации в Украине и Путину.
"Традиционно поддерживали Украину и выступали против Кремля именно республиканцы. Но сейчас даже демократы в Сенате, которым было наплевать и на Украину, и на Путина, резко ополчились на Трампа и заняли жесткую антипутинскую позицию. Все потому, что видят: путинофилия - самое уязвимое место Трампа, значит, надо атаковать его в этом направлении", - заявил Пионтковский.
Он акцентировал внимание на том, что о "национальной измене" Трампа пишет также и американская пресса.
"Не верите мне - почитайте последние редакционные статьи The Washington Post. Там прямо говорится и о национальной измене Трампа, и том, что необходимо срочно проверить его финансовую деятельность, отчет по которой он отказывается предоставить. Проверить, чтобы выяснить: сколько в компаниях Трампа инвестиций и финансовых потоков из России", - отметил историк.
По его словам, влиятельные республиканцы приветствовали новые санкции США против России.
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власти Турции близки к установлению личности нападавшего на клуб в Стамбул
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Неужели КАРЛИК?
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Хуйло выделяет определенные суммы исполнителям,это как заказать музыку,а танцоры с ИГИЛ рады стараться!
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А цель, что бы Эрдоган не мешал путину в Сирии.
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Пионтковский: Латынина - КГБшная сучка, которая выполняет специальную функцию спецслужб РФ
Российскому писателю и публицисту Юлии Латыниной позволено говорить резкие вещи о президенте РФ Владимире Путине и его системе, чтобы завоевать доверие аудитории, заявил Андрей Пионтковский.

Пионтковский: Поверьте, настроения в американском истеблишменте резко антипутинские
Российский писатель, публицист, обозреватель "Новой газеты", ведущая авторской программы "Код доступа" на радиостанции "Эхо Москвы" Юлия Латынина помогает продвигать позицию Кремля в наиболее острых вопросах. Такое мнение выразил российский историк и публицист Андрей Пионтковский.

"Латынина - КГБшная сучка, которая выполняет специальную функцию спецслужб РФ. Ей часто позволено говорить очень резкие вещи, в том числе о президенте России Владимире Путине и его системе. Но это делается исключительно для того, чтобы завоевать доверие аудитории, а после проталкивать позицию Кремля в наиболее острых и нужных для КГБ вопросах", - отметил Пионтковский.
Он подчеркнул, что в американском истеблишменте преобладают "резко антипутинские" настроения.
"Латынина не первый раз делает такие заявления. Это лишний раз доказывает: санкции США и высылка российских дипломатов - очень важный и болезненный вопрос для Кремля. И то, как Латынина это преподнесла - хороший показатель: значит, в Кремле к этому относятся более чем серьезно. Завтра сенатор-республиканец Джон Маккейн начинает слушания в Конгрессе. И поверьте, настроения в американском истеблишменте резко антипутинские. Общая оценка в Сенате США по поводу новых санкций американского президента Барака Обамы против России - слишком мало и слишком поздно", - резюмировал Пионтковский.
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Все будущее президентство Трампу придется оправдываться за путинскую помощь на выборах - Эйдман
Российский социолог и политолог Игорь Эйдман считает, что избранный президент США Дональд Трамп заявлениями, что РФ не вмешивалась в американские выборы, пытается отгородиться от этой криминальной истории.

Игорь Эйдман: Надеюсь, это кончится импичментом Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп, заявляя, что хакерские атаки на его конкурентов из демократической партии могли быть осуществлены не Россией, пытается выгородить себя. Такое мнение высказал российский социолог и политолог Игорь Эйдман в своем Facebook.
"Интересно, кто бы это мог быть, может быть, словенские поклонники его жены постарались? Понятно, что таким образом он не только пытается выгородить своих российских подельников, но и сам отмазаться от этой криминальной истории", - отметил политолог.
По мнению Эйдмана, помощь Кремля на выборах может привести к импичменту президента Трампа в будущем.
"Все будущее президентство ему придется оправдываться за свой "первородный грех" - путинскую помощь на выборах, чем дальше, тем больше запутываясь во лжи. Надеюсь, это кончится импичментом", - подчеркнул он.
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буков!!! сразу нулевку в спам.зачем с ним говорить.
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Яких Микола , які аргументи можуть подіяти на кацапа ?
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Цікаво , звідки в Рівне беруться украінофоби ?
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с чего ты взял что я украинофоб?
люблю, кохаю нэньку бiльше нiж ти...
тому що ти прищаве чмо, а я доросла людина, яка зробила себе сама..
тому маю право висловлювати думки не озираючись.... на усiляких "йовбакiв"
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це що, робить тебе автоматично недоторканим?
до речi в мене теж, але я не веду себе як "прищаве чмо"...
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Ви себе ведете трохи гірше , при чому тут недоторканність , просто показую що ви нічого не вгадали в цьому випадку , тому можливо ваші інші думки хибні ?
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можливо й хибнi...
а можливо й нi...
але згадайте ваше: "
Йовбак Соборный ?
02.01.2017 19:15

на мiй вислов про те, що 99% дописувачiв вважае вбивцею пана Путiна...
тоб-то ви мене просто образили як "прищаве чмо" яке мае онукiв ( на жаль)
коротче, до дупи....
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Так это, как иво... Антоха- должен точняк знать. У него надо спросить. Этот убивец- точно какой-то маньячина. Наверняка- жену избивал, а можэ и гадил, под себя. Вот тока сотворить такое(!!!) и уйти живым- сподобился. Так шо- возможно, что я погорячился. О таких(!) Антоха не в курсе, наверное.
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Скорей всего террорист с рязанской мордой.
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это значит что уже знают кто но еще не поймали или убили...
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Немцы нашли мароканца -устроителя взрыва?? Чушь собачья .Поэтому итальянцам дали задание убить его,который и не взрывал ничего. ДЛЯ ЗОМБИРОВАННЫХ СМЕРТНИКОВ НУЖНЫ ГИПНОТИЗЕРЫ.Помните как Али Агджа,стрелявший в Папу турок,смутно мог спомнить как Болгарское КГБ его зомбировало и ничего не вспомнил как следует.А сколько лет прошло,так сейчас ВООБЩЕ НЕ ВСПОМНЯТ,ЧТО ВЧЕРА ДЕЛАЛИ,если им не запрограмируют самоуничтожение.Все поставленно на конвейер.Так что никого не найдет НЕтурок Эрдоган,"сливший" одерский(азэрский) АлаБэй(Алеппо).С него народ еще спросит..
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Али Агджа действительно жалел о своем теракте, но он был из Серых волков.
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Расскажите почему Эрдоган не турок (слушал его без телевизора)?
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