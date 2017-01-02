 После ухода Обамы Меркель станет новой "страшилкой" для россиян, - The New York Times

Об этом говорится в статье The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспрессо.ТВ.
Так, авторы пишут, что после ухода Обамы Владимир Путин потеряет своего любимого героя "фильма ужасов" для россиян, а значит, придет время для новой "мишени".
"Со времен оккупации Крыма в 2014 году голос Меркель стал решающим в вопросе о санкциях против России. В следующем году она приняла в Германии миллион беженцев и заставила всю Европу сделать то же самое - тем самым, с точки зрения российских националистов, размыла европейскую культуру. И она все еще верит в объединенный, интегрированный Евросоюз - бастион либеральных ценностей и, по крайней мере негласно, политический и экономический оплот против России", - сказано в материале.
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Главная страшилка - это Захарова.
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«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней!»
«Мы добиваемся не правды, а эффекта».
«Ложь, сказанная сто раз, становится правдой»
Геббельс
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Вот только хуйлу по любому вражину нужно назначить,иначе лохторат на что-то другое может внимание обратить.
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http://viche.net.ua/index.php/vihenews-2/item/v%D1%96deo-davajte-vypem-za-rossiy
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При Обаме - ненавидят США...
При Трампе - готовы отдаться, раз Ху#ло через кисельТВ прикажет...
Фу-у, конченый народишко, одним словом
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Декабрь 26, 2016 :D
Российские СМИ и некоторые украинские политики, которые их начитались, часто любят употреблять словосочетание «тарифный геноцид». Так в этих кругах принято называть рост цен на коммунальные услуги, который происходит в Украине в последние годы. Согласно распространенной версии, которую озвучивают российские журналисты и наши пророссийские политики, - рост тарифов в Украине происходит из-за того, что украинцы захотели
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Хтось може і скаже ЩО головне що кінцівки забрав вчасно
Але ж з якого боку подивитись
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А Дед Мороз, понятное дело - Обама..Если республиканцы сочтут Трампа профнепригодным, они объявят ему импичмент (коллеги-демократы их охотно поддержат). И тогда место Трампа в Овальном кабинете займёт Майк Пенс.
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