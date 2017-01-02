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Все про:Кремль (407) Меркель (1320) Обама (1584) пропаганда (1754) Путин (20562)

 После ухода Обамы Меркель станет новой "страшилкой" для россиян, - The New York Times

После того, как президент США Барак Обама сложит свои полномочия, новым отрицательным героем для России кремлевская пропаганда сделает канцлера Германии Ангелу Меркель.

Об этом говорится в статье The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспрессо.ТВ.

Так, авторы пишут, что после ухода Обамы Владимир Путин потеряет своего любимого героя "фильма ужасов" для россиян, а значит, придет время для новой "мишени".

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"Со времен оккупации Крыма в 2014 году голос Меркель стал решающим в вопросе о санкциях против России. В следующем году она приняла в Германии миллион беженцев и заставила всю Европу сделать то же самое - тем самым, с точки зрения российских националистов, размыла европейскую культуру. И она все еще верит в объединенный, интегрированный Евросоюз - бастион либеральных ценностей и, по крайней мере негласно, политический и экономический оплот против России", - сказано в материале.
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Паливода все знает! Что ты кацапюра от него ждешь? Ты лучше скажи своим жидам .
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Нашей Анжелке не долго осталось. Да и с )(.лом она только что в дёсны не целуется.
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Смешно смотреть, как вяликая расея молится на Трумпа. И все в порялке, бля. Недавно кляли пендосов, теперь излизались все. Ох и кацапосвины.
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Да Меркель нормальная баба, вот только водка дорогая.))))
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У тебя родня на окончание Берингового пролива. ТЫ ЧУКЧА.
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Что же ты ему падла синяков наставил! А он ведь вас любил гавнюков.
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У тебя родня далеко! А может и не так далеко. В ДАУНБАСЕ.
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Кацапам надо уже заготавливать две наклейки на машины- Меркель ЧМО и Трамп ЧМО. А потом , как пойдет.
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Наклайка с ЧМО должна быть со сменной фамилией. Эрдоган тоже там побывал, когда повёл себя как мужчина.
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На российских машинах наклейка ЧМО должна быть вообще без фамилий. Если что - в техпаспорте она указана.
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Кого-то назначат, а то без "образа врага" сложно Россией управлять, кого-то нужно винить во всех бедах
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и не они одни,

«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней!»

«Мы добиваемся не правды, а эффекта».
«Ложь, сказанная сто раз, становится правдой»
Геббельс
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Так и есть.
Вот только хуйлу по любому вражину нужно назначить,иначе лохторат на что-то другое может внимание обратить.
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не может быть немецкая "страшилка" оформившая слив Донбасса и блокирующая вместе с французкими жабоедами ,безвиз и ассоциацию для Украины быть страшилкой....
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Нашли страшилку! Высшая расса кацапов все равно "пиндосов" не любить буде
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По орхографии? Пендос (это от члена ) А (пин дос от сосать).
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российские подъезды в домах и Меркель, скоро все касапы узнают что их связывает вместе)
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Бывший кгбист с бывшей кгбисткой как-нибудь найдут общий язык. Спортсмэнка, комсомолка и вообще красывая дэвушка в брюках.
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Я так понимаю, что последнне фото (ternopol) сделано в Горках за несколько месяцев до кончины ВИЛа, а первое фото (Lvbnhj) - это за год до кончины Пуйла.
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Nu da Merkel dolzna toze nenravitsia,ona vet pervaja ustonovila diagnos putina sto tot durak i eto skazala.Skazala ona sto tot bredit i neponiatno a ciom on tam govorit
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А что, Обама был такой страшный? Как бы путьке не пришлось плакать за Обамой.
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Сначала общий бизнес с парашей поделить, а потом испугать санкциями. НЮ НЮ НЮ ХУЙЛОВИК, НЮНЮНЮ!
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Народ россоси вместе с их сцарём Ху#лом - хуже проституток шалавных...
При Обаме - ненавидят США...
При Трампе - готовы отдаться, раз Ху#ло через кисельТВ прикажет...
Фу-у, конченый народишко, одним словом
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«Тарифный геноцид» в Украине и России. Найди отличия

Декабрь 26, 2016 :D

Российские СМИ и некоторые украинские политики, которые их начитались, часто любят употреблять словосочетание «тарифный геноцид». Так в этих кругах принято называть рост цен на коммунальные услуги, который происходит в Украине в последние годы. Согласно распространенной версии, которую озвучивают российские журналисты и наши пророссийские политики, - рост тарифов в Украине происходит из-за того, что украинцы захотели
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та руским все равно кем их пугают. важно что пугают и можно списать все промахи в стране.
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меркель сама от себя шарахается глядя по утру в зеркало !
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Ополченец,позывной "Холодец"отмечает на даче под Пензой годовщину побега из хохлобендеровского плена



Хтось може і скаже ЩО головне що кінцівки забрав вчасно

Але ж з якого боку подивитись
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Не станет она страшилкой, женщине тяжелее писять в подъездах.
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Здравствуй, Путин, Новый год!
А Дед Мороз, понятное дело - Обама..Если республиканцы сочтут Трампа профнепригодным, они объявят ему импичмент (коллеги-демократы их охотно поддержат). И тогда место Трампа в Овальном кабинете займёт Майк Пенс.
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Срусь может испугать лишь отсутствие галюциногенов. Бояре ж
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Що замість Обами буде срати по кацапських під'їздах ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле ухода Обамы Меркель станет новой "страшилкой" для россиян, - The New York Times
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