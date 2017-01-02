 Покровск и соседние города на Донетчине остались без водоснабжения, - КП "Вода Донбасса"

Об этом сообщил директор Красноармейского РПУ КП "Компания "Вода Донбасса" Игорь Юдин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
Поскольку электроснабжение осуществляется от единственного энерговвода (второй ввод со стороны Донецка, существовавший до начала боевых действий, разрушен), подача воды с фильтровальной станции прекращена.
В 9.00 была остановлена и Красноармейская насосная станция в селе Ровное, подающая воду в Покровск, Мирноград и в добропольском направлении.
Специалисты "Воды Донбасса" и "ДТЭК Донецкоблэнерго" выехали для поиска причины отсутствия электроснабжения.
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