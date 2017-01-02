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Все про:вода (653) Донбасс (11689) Донецкая область (3476) электроэнергия (933) разруха (290) водоснабжение (211)

 Покровск и соседние города на Донетчине остались без водоснабжения, - КП "Вода Донбасса"

Сегодня в 7.50 прекратилось электроснабжение Красноармейской фильтровальной станции в селе Карловка, снабжающей водой селидовскую, покровскую и добропольскую группы городов.

Об этом сообщил директор Красноармейского РПУ КП "Компания "Вода Донбасса" Игорь Юдин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Поскольку электроснабжение осуществляется от единственного энерговвода (второй ввод со стороны Донецка, существовавший до начала боевых действий, разрушен), подача воды с фильтровальной станции прекращена.

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В 9.00 была остановлена и Красноармейская насосная станция в селе Ровное, подающая воду в Покровск, Мирноград и в добропольском направлении.

Специалисты "Воды Донбасса" и "ДТЭК Донецкоблэнерго" выехали для поиска причины отсутствия электроснабжения.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПокровск и соседние города на Донетчине остались без водоснабжения, - КП "Вода Донбасса"
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