 Оккупанты обстреляли Широкино из 120-мм минометов и БМП, по Талаковке били из ПТРК, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Оккупанты сегодня продолжили вести огонь по нашим позициям на всех направлениях. Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Грутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел снайпер. По Талаковке боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку и Лабачево.
На Донецком - Северное, Авдеевка и Зайцево.
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Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменён из-за финансовых проблем!
«Этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплинах кросс и параллельный гигантский слалом, которые должны были состояться в Казани 24-26 февраля, отменяется по финансовым причинам», - отмечается в сообщении.
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