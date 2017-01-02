EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  272  7
Материалы по теме:
Все про:оборона (806) обстрел (5027) боевые действия (917) Антитеррористическая операция (15457)

 Оккупанты обстреляли Широкино из 120-мм минометов и БМП, по Талаковке били из ПТРК, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18.00 2 января 2017 года российско-террористические войска совершили 21 обстрел наших позиций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Оккупанты сегодня продолжили вести огонь по нашим позициям на всех направлениях. Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Грутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел снайпер. По Талаковке боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо военнослужащих ранены за минувшие сутки. Погибших со стороны ВСУ нет, - спикер АТО

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку и Лабачево.

На Донецком - Северное, Авдеевка и Зайцево.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тема старая и вопрос старый: почему не поднимают вопрос нарушения договоров при переговорах в Минске? Где результат срыва договора?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит так и договорились : им можно а нам нельзя .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так в этом и вся "соль" политики - в кулуарах одно, для пипла другое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто говорил что санкции против пидарашки недействуют.
Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменён из-за финансовых проблем!
«Этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплинах кросс и параллельный гигантский слалом, которые должны были состояться в Казани 24-26 февраля, отменяется по финансовым причинам», - отмечается в сообщении.
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда они настреляются уже? думается мне, что только посмертно
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты обстреляли Широкино из 120-мм минометов и БМП, по Талаковке били из ПТРК, - пресс-центр штаба АТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Бандера боевые действия Госпогранслужба Донбасс Донецкая область задержание ИГИЛ Киев марш МИД Минобороны Нацполиция оборона обстрел оккупация Пашинский Россия санкции смерть Стамбул стрельба теракт Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти