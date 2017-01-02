 Человек, напавший на Пашинского, ранее привлекался к ответственности за избиение жены, - Геращенко

Об этом советник главы МВД, депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
По словам Геращенко, это дело будет полно и всесторонне расследовано.
"Что касается личности нападавшего, вы уже, наверное, знаете, что этот человек привлекался к ответственности за избиение собственной жены. Ну а если этот человек мог избить собственную жену, представьте себе, какой была его реакция на замечание о том, что не очень правильно ставить автомобиль без габаритов на проезжей части", - отметил депутат.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
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