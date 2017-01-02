EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Происшествия
  4372  206
Все про:конфликт (588) Пашинский (443) скандал (4928) стрельба (2070) Геращенко_Антон (775)

 Человек, напавший на Пашинского, ранее привлекался к ответственности за избиение жены, - Геращенко

Напавший на депутата парламента (фракция "Народный фронт") Сергея Пашинского человек ранее привлекался к ответственности за избиение жены.

Об этом советник главы МВД, депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Геращенко, это дело будет полно и всесторонне расследовано.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове", - Пашинский о дорожном инциденте. ФОТОрепортаж

"Что касается личности нападавшего, вы уже, наверное, знаете, что этот человек привлекался к ответственности за избиение собственной жены. Ну а если этот человек мог избить собственную жену, представьте себе, какой была его реакция на замечание о том, что не очень правильно ставить автомобиль без габаритов на проезжей части", - отметил депутат.

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Также читайте: Показания водителя авто, из-за которого возник конфликт, полностью подтвердили версию Пашинского, - Геращенко


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Как только Пашинский показался на политическом небосклоне - кликуха ему стала - мразь. Особенно расстарался во времена Майдана, а теперь - святее Папы Римского!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гера- реально болен на всю башку. Человек мог раньше обсирать тротуары, но в данном конкретном случае может быть чист аки ангел. К чему эти высеры????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы кто такие что позволяете себе обливать грязью уважаемых людей-политиков Героев Майдана ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пашинский конечно гнида,но ему надо было пристрелить в голову эту быдломразь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тоже не понял ,причем сдесь ,что он привлекался раньше ,что за совок , короче народ вооружаемся и если пашинские пристают, открваем огонь на поражение
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧеловек, напавший на Пашинского, ранее привлекался к ответственности за избиение жены, - Геращенко
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Бандера боевые действия Госпогранслужба Донбасс Донецкая область задержание ИГИЛ Киев марш МИД Минобороны Нацполиция оборона обстрел оккупация оружие Пашинский Россия санкции смерть Стамбул стрельба теракт Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти