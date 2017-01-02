 Показания водителя автомобиля, из-за которого возник конфликт, полностью подтвердили версию Пашинского, - Геращенко

Об этом советник главы МВД, депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Есть показания неангажированного свидетеля - владельца того самого автомобиля, который был без габаритных знаков и который стоял на дороге. Этот человек дал показания, которые полностью подтвердили версию Сергея Пашинского", - заявил Геращенко.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
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Человек, напавший на Пашинского, ранее привлекался к ответственности за избиение жены, - Геращенко(358)
"Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом в упор. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО(550)
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после чего все поняли что Маккейн -агент кремля
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Всем понятно, что избирательная кампания - это ОЧЕНЬ дорогое удовольствие.
Предположим, что избирательная комиссия честная, как праведник на исповеди.
1-й вариант - у кандидата нету денег, ему их дает олигарх. Понятно, придется отрабатывать.
2-й вариант- у него есть деньги, но затраты на выборы надо отбить и приумножить, иначе, зачем ему эта возня?
3-й вариант- у него есть деньги ( неважно, откуда - честные деньги) , он - патриот Украины, пытается что-то изменить, но - Система , как каменная стена. Тут у любого опустятся руки, вопрос времени. И у Системы есть миллион способов сломать любого "Галилея".
Это сугубо мое личное мнение.
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за рулем была какая то женщина, а не он.
точно не жена.
можно предположить что он был пьян и тд.ну вы понимаете.
если сам полез разбираться: значить с ним не было охраны.
можно предположить пашинский ехал из леса пьяный с какой то женщиной.
был пьян решил крутого по пьяне дать. вообщем понтонуться перед кем то.
кто была женщина с ним? не таня чернвол случайно?)
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