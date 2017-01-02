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Все про:конфликт (588) Пашинский (443) скандал (4928) стрельба (2070) Геращенко_Антон (775)

 Показания водителя автомобиля, из-за которого возник конфликт, полностью подтвердили версию Пашинского, - Геращенко

Владелец автомобиля, из-за которого возник конфликт с участием нардепа Сергея Пашинского ("Народный фронт"), подтвердил версию парламентария о нападении на него.

Об этом советник главы МВД, депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Есть показания неангажированного свидетеля - владельца того самого автомобиля, который был без габаритных знаков и который стоял на дороге. Этот человек дал показания, которые полностью подтвердили версию Сергея Пашинского", - заявил Геращенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове", - Пашинский о дорожном инциденте. ФОТОрепортаж

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Смотрите также: "Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом в упор. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО
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Все остальные новости ушли на второй план. Правду говорят, что 2017 год - год петуха (Петушинского).
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недавно Маккейн был с вальсманенко на фронте ,а после этого в Киеве затеял разговор о страшной коррупции ю2власти Украины...
после чего все поняли что Маккейн -агент кремля
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Вот тут в каментах постоянно проскальзывает мысль - типа, так вы же их избирали. Мое мнение такое- чтобы тебя избрали в депутаты - тут возможны 3 варианта.
Всем понятно, что избирательная кампания - это ОЧЕНЬ дорогое удовольствие.

Предположим, что избирательная комиссия честная, как праведник на исповеди.

1-й вариант - у кандидата нету денег, ему их дает олигарх. Понятно, придется отрабатывать.

2-й вариант- у него есть деньги, но затраты на выборы надо отбить и приумножить, иначе, зачем ему эта возня?

3-й вариант- у него есть деньги ( неважно, откуда - честные деньги) , он - патриот Украины, пытается что-то изменить, но - Система , как каменная стена. Тут у любого опустятся руки, вопрос времени. И у Системы есть миллион способов сломать любого "Галилея".

Это сугубо мое личное мнение.
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Я уже писал, что есть два свидетеля--жена пашинского и водитель авто. И победит тот , у кого больше денех.А закон будет нервно курить с сторонке.
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пашинский был без охраны. и в лесу!
за рулем была какая то женщина, а не он.
точно не жена.
можно предположить что он был пьян и тд.ну вы понимаете.
если сам полез разбираться: значить с ним не было охраны.
можно предположить пашинский ехал из леса пьяный с какой то женщиной.
был пьян решил крутого по пьяне дать. вообщем понтонуться перед кем то.
кто была женщина с ним? не таня чернвол случайно?)
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чорновол честная вдова , , ну как вы такое могли , Наталья , подумать ,,,
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а когда.то ,,,чорновол была верной женой чорновола , , погибшего , увы , ,,,.а может и не была ,,,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоказания водителя автомобиля, из-за которого возник конфликт, полностью подтвердили версию Пашинского, - Геращенко
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