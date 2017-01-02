 Показания водителя авто, из-за которого возник конфликт, полностью подтвердили версию Пашинского, - Геращенко

Об этом советник главы МВД, депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Есть показания неангажированного свидетеля - владельца того самого автомобиля, который был без габаритных знаков и который стоял на дороге. Этот человек дал показания, которые полностью подтвердили версию Сергея Пашинского", - заявил Геращенко.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
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Это особенно "правдоподобно" звучит, когда об этом говорит: член НФ Геращенко о событии произошедшем с другим членом НФ Пашинским.
Геращенко!!! Ты нам обещал в кратчайшие сроки сообщить о наказании харьковского мажор николаевских одесских.................: они уже жестоко наказаны?
Как сообщил советник министра МВД Антон Геращенко, дело "знаменитого" харьковского мажора будет доведено до логического завершения.
"Он не уйдет от правосудия. Я обещал и я проверю пригоден ли этот "артист" к военной службе. Может там его исправят"
Или николаевских тогда Геращенко обещал: По факту хулиганских действий полуголых пьяных гамадрил будет начато уголовное производство по статье хулиганство. "Закрыть дело" или "порешать" - не выйдет!
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Andrey Portnov18 год. · По совокупности признаков и публичных тезисов правоохранителей уже видно, что Национальная полиция стала фальсифицировать дело депутата Народного Фронта Пашинского и выгораживать его от ответственности за вооружённое нападение на прохожего.Прошу потерпевшего и его жену написать мне в FB и скоординировать действия. Вам будет обеспечена бесплатная профессиональная адвокатская защита, консультации и подготовка документов на всём протяжении следствия.Наша мотивация стандартная - вклад в углубление демократии.#портнов #мвд #гпу #пашинский #нф
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Всё, что рожают подобные персонажи, какие бы там они "грамотные юристы" не были, и какие бы плохие не были пшинский и Ко, для меня изначально неприемлемо. Так как от тех гнид, кроме грязи на Украину и единственного желания вернуться и наказать всех, кто заставил скрываться у хуйла, не оправдав его ожиданий от реинтеграции Украины в россосию, ничего не исходит.
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Не бил бы бутылкой по глове, не получил бы ранение в ногу, во.
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против этого факта не попрет ни Геращенко,ни Аваков,защищающие своего обосравшегося подельника
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Входе конфликта жизни Пашинского угрожало что нибудь ? - НЕТ
Обе стороны конфликта применяли огнестрельное оружие ? - НЕТ
Причинил ли гражданин Пашинский тяжкие телесные повреждения ? - ДА
Имеет ли гражданин Пашинский разрешение на данное оружие ? - ???
Врет ли гражданин Пашинский ? - ДА
В нормальной стране:
Снятие депутатской неприкосновенности - ДА
Возбуждение уголовного дела за превышение допустимых норм самообороны - ДА
Арест без залога, так как данный гражданин имеет возможность вмешиваться в ход расследования - ДА
У нас в Украине:
Зам.министра внутренних дел, в нарушении закона о тайне следствия, пытается "отмазать" гражданина Пашинского, не имея никаких официальных выводов судмедэкспертов. (то есть становиться соучастником)
P.S. я не пытаюсь снять ответственности с водителя авто, но то что будет проведено объективное расследование шансов крайне мало
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Об этом советник главы МВД, депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина".
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А кто б сомневался? Зажали мужику фаберже в двери, "ласково" рассказали о его дальнейших перспективах, вот он и заговорил "как надо". И на потерпевшего уже "нарыли компромата", что он, чуть-ли не со школы, числился "врагом народа" и ""террористом". Поэтому "мужественный" Пашинский просто обязан был его подстрелить. Ну и, естественно, подлежит награждению.
В этой ситуации просто удивляет то, что мазу за эту крысу - Пашинского потянул только Геращенко. Где воспевающий его уникальные "личные и деловые качества" "хор имени Пятницкого" из числа подельников из ""Народного фронта"? Неужели все так "заработались" встречаясь с избирателями на Мальдивах и Сейшелах, что даже по Скайпу или в Фейсбуке не смогли вставить свой "пятак"?
PS. Если кто слушал лепет Геращенко на "112 Украина", то, вероятно, обратил внимание на то, что и сам Геращенко не сильно верит в то, что версия Пашинского правдива и получит подтверждение в суде. Что он "изящно" обосновал тем, что (не дословно): "У Пашинского много врагов и они, уж точно, наймут сильных адвокатов для пострадавшего от его стрельбы."
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Не бил бы бутылкой по голове,не получил бы ранение в ногу, во.
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