 Программа по обеспечению больных доступными лекарствами стартовала в Украине, - Минздрав

С 1 января в Украине стартовал проект "Доступные лекарства". Речь идет о государственном регулировании цен на препараты по трем направлениям - сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и сахарный диабет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Согласно новой программе, государство будет определять цену на препараты, исходя из их стоимости в 5 европейских странах. Опираться будут, в частности, на показатели Польши, Чехии и Венгрии. Однако, самая низкая стоимость лекарств в этих странах должна быть самой высокой, среди установленных фармацевтами в Украине, пояснили в Министерстве здравоохранения.
Кроме этого, с 1 апреля заработает новый этап программы. Пациентам будут возмещать часть стоимости лекарств, которые не гарантированы государством. На это в бюджете запланированы более миллиарда гривен. Речь идет о полусотне препаратов.
2053 10
"Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война", - директор Института сердца Тодуров о деятельности главы Минздрава Супрун(351)
С начала года в Украине подешевеют лекарства и подорожают сигареты(167)
Украинскому политзаключенному в Крыму Балуху вызывали в камеру скорую помощь(7)
Гриппом в Украине за неделю заболели 419,4 тыс. людей: эпидпорог превышен в 21 области, - Центр гриппа и ОРВИ(1)
Зачем мучить детей "народными средствами"?(0)
"Пересчет не нужен", - Кубив не видит необходимости повышать тарифы на газ и тепло в связи с подорожанием импортного газа(78)
Валокордин, йод и зеленку в России планируют продавать по рецептам, - вице-премьер Хлопонин(250)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В начале 19 века .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить