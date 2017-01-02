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 Политика Украины, Здоровье
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 Программа по обеспечению больных доступными лекарствами стартовала в Украине, - Минздрав

Речь идет о государственном регулировании цен на препараты по трем направлениям - сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и сахарный диабет.

С 1 января в Украине стартовал проект "Доступные лекарства". Речь идет о государственном регулировании цен на препараты по трем направлениям - сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и сахарный диабет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Согласно новой программе, государство будет определять цену на препараты, исходя из их стоимости в 5 европейских странах. Опираться будут, в частности, на показатели Польши, Чехии и Венгрии. Однако, самая низкая стоимость лекарств в этих странах должна быть самой высокой, среди установленных фармацевтами в Украине, пояснили в Министерстве здравоохранения.

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Кроме этого, с 1 апреля заработает новый этап программы. Пациентам будут возмещать часть стоимости лекарств, которые не гарантированы государством. На это в бюджете запланированы более миллиарда гривен. Речь идет о полусотне препаратов.
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Не хвилюйтеся, до того часу Гонтарєва нас вже до домовини дорегулює...
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а заплаты у нас тоже будут как в Польши, Чехии и Венгрии?)))
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Они скоро обеспечат доступную плановую медицину одна больница на 600-800тыс населения.
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Это вместо того, чтобы стимулировать фармпредприятия производить данные виды продукции.
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Очень хочется,чтобы ліки подешивели.Но напрягает,что власть за достижение считает цэны польши,чехии,венгрии.В польше минималка 600 евро.А цэны на лекарства в нас больше и часто в разы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрограмма по обеспечению больных доступными лекарствами стартовала в Украине, - Минздрав
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