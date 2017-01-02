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 Политика Украины, За рубежом
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 ЕС не должен колебаться в сотрудничестве с Украиной и Грузией, - польский вице-министр Шиманский

Если Украина и Грузия в течение многих лет демонстрируют готовность к сотрудничеству, ЕС не должен медлить.

Вице-министр иностранных дел Польши Конрад Шиманский высказал взгляд, что Европейский Союз в прошлом много раз зря колебался в деле сотрудничества со странами по своему восточной границей. По мнению политика, если такие страны, как Украина и Грузия много лет демонстрируют готовность к сотрудничеству, ЕС не должен ждать, пишет Польское радио, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудничество Евросоюза с соседними странами происходит в рамках так называемой политики соседства. Ее восточное измерение охватывает программа Восточное партнерство, включающее сотрудничество с Украиной, Беларусией, Молдовой, Грузией, Арменией и Азербайджаном. 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе планируется подведение итогов прежних действий и поиски новых импульсов к сотрудничеству.

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Как отметил Конрад Шиманский, когда политика соседства создавалась, существовало убеждение, что страны как на юге, так и на востоке нашего континента сами охотно принимать европейскую модель развития. "Это казалось рациональным (...), однако, не случилось. Это было выбором отдельных стран, который иногда инициировали, рекомендовали или усиливали внешние факторы, конкурентные относительно Европы на этой территории", - сказал вице-министр Шиманский. По его мнению, наступил момент, чтобы задуматься, как политика соседства в восточном измерении должна выглядеть в нынешней ситуации.

По словам Шиманского, "важно, чтобы Европа давала правильный, содержательный ответ странам, которые хотят идти европейским или западным путем развития".

Вице-министр заявил, что он имеет в виду ликвидацию всех колебаний, которые касаются объявления безвизового режима, ратификации соглашений об ассоциации и торговых договоров. "Если данная страна - например Грузия или Украина - годы демонстрирует готовность к этому, Евросоюз не должен медлить", - отметил вице-министр иностранных дел Польши.

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Он добавил, что наиболее развили сотрудничество в рамках Восточного партнерства Украина, Грузия и Молдова, однако не следует ограничивать действий только этими странами.
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А с безвизом им же-должен? Между собой сначала разберитесь!
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А может мы им не нужны? Нужен лес, земля, а людишки перебьются...Это многое объясняет, если не все.
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Пока порядок у себя не наведёте, никому нужны не будете. Так уж устроен мир - никто не хочет решать чужие проблемы)
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Вообще-то решение чужих проблем это бизнес-проект.
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можете свою идею обосновать?
вот на хера мне, живущему во Франконии, украинская земля?
чтобы местные фермеры побросали свои поля и поехали ваши обрабатывать?
все, что нам (европейцам) нужно, мы покупаем. вот гречку украинскую "Сквира" или квас "Тарас", майонез торчинский, тапки, лес (который вы сами же и продаете). не хотите продавать? заломите цену втрое. введите запрет на продажу. но вы ж не делаете этого! это ж потом европа должна антидепинговые (!) расследования проводить и вас же наказывать за сверхнизкие цены. т.е. вам не выгодно, как всем нормальным людям, работать с минимальной прибылью в 1%. у вас же аппетит.
заметьте, пресловутый карпатский лес никто не против продавать. там вопрос был - кругляк или обработанные пиломатериалы (!). всего то делов. и на последок - у меня дома мебель из ольхи. канадской. очень красиво. фирма Wöstmann из чего попало не делает.
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Вам, наверное не нужен. Но ведь Вы не один во Франконии живете. Существует много дельцов за пределами Франконии, которым нужен и кругляк, и земля. Не было бы спроса, не было бы требования ЕС о предоставлении кредита Украине. В качестве условия был отказ от моратория на продажу кругляка. Но если такие условия предъявляют, значит для чего-то и кому-то это нужно. И наверное нужно по не очень высокой цене. И выходит ситуация при которой остаемся и без леса, и увеличили сумму долгов. Очевидно мне это не слишком нравится.
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как там они говорят - "Мы не против украинцев, просто боимся Путина" - ну продолжайте боятться, он вас и дальше будет кошмарить террактами и валить это все на какойто там ИГИЛ и другую муйню, дебилы ......
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Голландцев спрашивали перед референдумом, по ящику показывали каких-то крестьян, они такое выдали, вообщем бытует такое мнение, не у всех я думаю , но ...
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Всё зло от "кухарок", на мнение которых опираются при управлении государством.
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согласен на 100 %, темными людьми проще управлять, дебилизация страны это сила !!!
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ЕС не должен кол.ебаться в сотрудничестве с Украиной и Грузией, - польский вице-министр Шиманский
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Немедленно примите нас в ЕС.У Братской Грузии и Украины большой опыт борьбы с москалями
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и ЕС и любая обеспеченная страна будет не то что колебаться, а сто раз взвешивать - на хер ей нужен гамбуз в виде 42 миллионной нищей страны, у каждого из которых глаза горят при слове бабки.. Ведь все честно - бабло в кармане - это ребенок в нормальной школе, это билет на самолет на моря, это хорошая жрачка, возможность пальцы веером перед соседом развернуть, типа я же крут стал. Бабки это шанс убежать от войны и хотя бы на год-два мозг на место вправить, бабки - это кофе в мороз попить в кафе в Европе, а еще и булку сожрать, а если и чуть больше - зайти в ресторан, отвалив штуцер зелени. Так кому нужен этот блядский зеленый коридор в ЕС, когда из 42 миллионов украинцев, 41 с копейками миллионов об это даже не грезят? Или может пора реально правила игры внутри страны менять? Безвиз должен быть не "палочкой волшебной" для нас, украинцев, а обычным "билетом в электричку". Мы кажется на сегодня больше европейцы, чем жабоиды, англичане, фрицы, макаронники, венгры, австрияки и т.д. Это Мы сегодня воюем, а не они, это мы выполняем всю грязную работу, это наша заслуга, украинцев, что вшиво-помойную кацапню мы затормозили. Так нужен ли нам этот безвизовый режим так сильно, если все равно полстраны на войне со свиньями кацапскими находится? Нужно ли пресмыкаться за какой-то там карт бланш, дескать нас куда-то пустят, а при переходе через эту черту, все кто за ней остается - это конченое дерьмо, и по фиг шо типа я бабло кидал на счета волонтеров на войну?... ВОПРОС: Безвиз оформляется между равными соседями.... А если у нас парни умирают каждый день за этот "звездный" безвиз, то насколько он нам нужен он нам всем, украинцам? Мы что себя на помойке, как убогие кацапы нашли, шоб танцевать перед кем-то? Может немного вспомнить, что гордость человеческая стоит намного дороже, чем любые пряники, а ведь этот сраный безвиз во взятку превратился?! Подумайте... я сам не знаю пока ответа... буду рад Вашим коментам, Украинцы))
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офигеть, еще один борец с безвизом.
а выездные визы ввести не желаете? тут вам никакой ЕС не помешает.
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ЕС не должен колебаться в сотрудничестве с Украиной и Грузией, - польский вице-министр Шиманский
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ЕС видит, шо у нас: воры - во власти.


А у них это категорически - неприемлемо!!!


Так о каком сотрудничестве может идти речь?
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как минимум, о таком же, какое предлагали ни разу не виноватому Януковичу.
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ЕС верит стране ,верит народу.Но не верит гнилой коррумпированной верхушке,до которой,походу,никто пока не добрался...хм,ждём Трампа...
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не треба вимагати від старенької адекватних реакцій..вони давно залишились у минулому..
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как по мне, так нужно вначале со свиньями рускими железобетонный убойный кордон возвести, убедиться, что нет ни одной щели, где сволочь кацапская может пролезть, заколотить наглухо эту убогую помойку, отполировать до зеркального блеска стену с нашей стороны, и хотя бы будучи уверенным, что быдло не полезет больше, выстраивать безвизовый режим с Европой. Щас уже междусобойчики не прокатят, типа и кацапов дружить, и безвиз своротить.. НИ-ФИ-ГА! Или гранлиозная стена с помойкой кацапской и тогда - велкам Европа, или тихий ужас, а точнее говоря блевотное варево - Европа никогда ворота не откроет без закрытия ворот Украины с помойкой кремлядевской, а игры в партере и вам и нам не дадут никаого результата
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Пол Маккартни спел на новогоднем корпоративе у Абрамовича на острове миллионеров,а на России, земле нищих ватанов всё также плохо
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Да не нужен ЕС Украина и Грузия. Только дебилы верят в сказки.
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ЕС и в отношении Албании тянул с решениями. Вчера мы разговаривали с ребятами из Албании, которые по милосердной линии Betania постоянно в разъездах между Кенией, Италией и Албанией. Говорят, что ЕС тянул с аннексией долгие годы. За это время Албания экономически намного вверху, и если они вступят в ЕС, то только проиграют, т.к. в ЕС соковое программирование экономики (в пользу ФРГ и Франции). Дорогие украинцы, а вы не оглядывайтесь на Европу, укрепляйте все отрасли, и у вас тоже не будет нужды зависеть от них - самый надёжный вариант.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС не должен колебаться в сотрудничестве с Украиной и Грузией, - польский вице-министр Шиманский
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