 ЕС не должен колебаться в сотрудничестве с Украиной и Грузией, - польский вице-министр Шиманский

Вице-министр иностранных дел Польши Конрад Шиманский высказал взгляд, что Европейский Союз в прошлом много раз зря колебался в деле сотрудничества со странами по своему восточной границей. По мнению политика, если такие страны, как Украина и Грузия много лет демонстрируют готовность к сотрудничеству, ЕС не должен ждать, пишет Польское радио, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудничество Евросоюза с соседними странами происходит в рамках так называемой политики соседства. Ее восточное измерение охватывает программа Восточное партнерство, включающее сотрудничество с Украиной, Беларусией, Молдовой, Грузией, Арменией и Азербайджаном. 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе планируется подведение итогов прежних действий и поиски новых импульсов к сотрудничеству.
Как отметил Конрад Шиманский, когда политика соседства создавалась, существовало убеждение, что страны как на юге, так и на востоке нашего континента сами охотно принимать европейскую модель развития. "Это казалось рациональным (...), однако, не случилось. Это было выбором отдельных стран, который иногда инициировали, рекомендовали или усиливали внешние факторы, конкурентные относительно Европы на этой территории", - сказал вице-министр Шиманский. По его мнению, наступил момент, чтобы задуматься, как политика соседства в восточном измерении должна выглядеть в нынешней ситуации.
По словам Шиманского, "важно, чтобы Европа давала правильный, содержательный ответ странам, которые хотят идти европейским или западным путем развития".
Вице-министр заявил, что он имеет в виду ликвидацию всех колебаний, которые касаются объявления безвизового режима, ратификации соглашений об ассоциации и торговых договоров. "Если данная страна - например Грузия или Украина - годы демонстрирует готовность к этому, Евросоюз не должен медлить", - отметил вице-министр иностранных дел Польши.
Он добавил, что наиболее развили сотрудничество в рамках Восточного партнерства Украина, Грузия и Молдова, однако не следует ограничивать действий только этими странами.
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вот на хера мне, живущему во Франконии, украинская земля?
чтобы местные фермеры побросали свои поля и поехали ваши обрабатывать?
все, что нам (европейцам) нужно, мы покупаем. вот гречку украинскую "Сквира" или квас "Тарас", майонез торчинский, тапки, лес (который вы сами же и продаете). не хотите продавать? заломите цену втрое. введите запрет на продажу. но вы ж не делаете этого! это ж потом европа должна антидепинговые (!) расследования проводить и вас же наказывать за сверхнизкие цены. т.е. вам не выгодно, как всем нормальным людям, работать с минимальной прибылью в 1%. у вас же аппетит.
заметьте, пресловутый карпатский лес никто не против продавать. там вопрос был - кругляк или обработанные пиломатериалы (!). всего то делов. и на последок - у меня дома мебель из ольхи. канадской. очень красиво. фирма Wöstmann из чего попало не делает.
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а выездные визы ввести не желаете? тут вам никакой ЕС не помешает.
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ЕС видит, шо у нас: воры - во власти.
А у них это категорически - неприемлемо!!!
Так о каком сотрудничестве может идти речь?
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