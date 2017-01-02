 Украинская теннисистка Свитолина обыграла олимпийскую чемпионку в Брисбене

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, Свитолина обыграла в двух сетах олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро Монику Пуиг из Пуэрто-Рико: 6:3, 6:3.
"Это был жесткий матч, но я держала в голове тот факт, что сопернице не легче, ведь для нас обеих это первый выход на корт в сезоне. Старалась сохранять позитив и хорошо двигалась по корту, стараясь отвечать на скорость соперницы быстрой реакцией. Я довольна своей игрой", - сказала Свитолина после поединка.
Во втором круге украинка встретится с американкой Шелби Роджерс. Еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко покинула Брисбен, не сумев переиграть итальянку Роберту Винчи. Бондаренко сумела сравнять счет после неудачи в первом сете но в итоге уступила в упорной борьбе: 6:7 (4), 7:6 (4), 6:7 (5).
Напомним, по итогам прошлого сезона Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось завершить год в топ-15 рейтинга WTA.
Напомним, на Олимпиаде в Бразилии в 2016 году украинская теннисистка Элина Свитолина на стадии 1/8 финала сенсационно обыграла первую ракетку мира среди женщин Серену Вильямс. Украинка обыграла соперницу со счётом 6:4 и 6:3.
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13 августа, Матч за 3-е местоПетра Квитова 7:5 2:6 6:2 Мэдисон Кис
12 августа, 1/2 финалаАнжелика Кербер 6:3 7:5 Мэдисон Кис
Моника Пуиг 6:4 1:6 6:3 Петра Квитова
11 августа, 1/4 финалаАнжелика Кербер 6:1 6:2 Йоханна Конта
Петра Квитова 6:2 6:0 Элина Свитолина
Моника Пуиг 6:1 6:1 Лаура Зигемунд
Мэдисон Кис 6:3 6:1 Дарья Касаткина
10 августа, 3-й кругЭлина Свитолина 6:4 6:3 Серена Уильямс
9 августа, 3-й кругАнжелика Кербер 6:0 7:5 Саманта Стосур
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