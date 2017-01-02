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 Украинская теннисистка Свитолина обыграла олимпийскую чемпионку в Брисбене

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в стартовом раунде турнира в Брисбене.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, Свитолина обыграла в двух сетах олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро Монику Пуиг из Пуэрто-Рико: 6:3, 6:3.

"Это был жесткий матч, но я держала в голове тот факт, что сопернице не легче, ведь для нас обеих это первый выход на корт в сезоне. Старалась сохранять позитив и хорошо двигалась по корту, стараясь отвечать на скорость соперницы быстрой реакцией. Я довольна своей игрой", - сказала Свитолина после поединка.

Во втором круге украинка встретится с американкой Шелби Роджерс. Еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко покинула Брисбен, не сумев переиграть итальянку Роберту Винчи. Бондаренко сумела сравнять счет после неудачи в первом сете но в итоге уступила в упорной борьбе: 6:7 (4), 7:6 (4), 6:7 (5).

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Напомним, по итогам прошлого сезона Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось завершить год в топ-15 рейтинга WTA.

Напомним, на Олимпиаде в Бразилии в 2016 году украинская теннисистка Элина Свитолина на стадии 1/8 финала сенсационно обыграла первую ракетку мира среди женщин Серену Вильямс. Украинка обыграла соперницу со счётом 6:4 и 6:3.
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Свитолина - это обидчица Серены Вильямс на Олимпиаде?
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А теперь ещё прокатила и ту, кто ( возможно) благодаря ей не сошёлся с Сереной на Олимпиаде? Молодчинка!
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Расслабилась после победы над Уильямс наверное, вот и проиграла.Вообще в туре много новых имен.особенно у женщин. Идет смена поколенийМногих имен даже не знаю,хотя до того как стать переселенцем первые двадцатки обеих рейтингов знал и следил за их изменением Сейчас занимают другие проблемы.Спасибо за информацию.
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та ну иди со своими котоами на ру ресурсы... енота давай
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вообще не в тему ... ещё бухло не отпустило, сиротка
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Умничка! БЫстро прогрессирует.Надеемся после Австралии поднимется в рейтинге. Кто знает Рафа заявился?
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Слава горилке! Хероям сала!
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинская теннисистка Свитолина обыграла олимпийскую чемпионку в Брисбене
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