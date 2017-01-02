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Все про:задержание (4739) МИД (3745) ОАЭ (84) авиасообщение (295)

 МИД предупреждает украинцев о возможной отмене/задержке рейсов в ОАЭ

Министерство иностранных дел предупреждает граждан Украины, которые планируют свои путешествия в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) о возможности дальнейшей отмены/задержки рейсов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"Начиная с 29 декабря 2016 года, из-за сложных погодных условий (густой туман) в аэропортах г.Дубай и г.Шарджа (ОАЭ) были отменено или перенесено большое количество рейсов. По информации Национального центра метеорологии и сейсмологии ОАЭ, существует высокая вероятность продолжения в течение ближайших дней сложных погодных условий. В связи с этим предупреждаем граждан Украины, которые планируют свои путешествия, о возможности дальнейшей отмены/задержки рейсов в ОАЭ, а также значительном сроке ожидания следующих рейсов", - сказано в сообщении.

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Сообщается также, что Консульство Украины в г. Дубай и Посольство Украины в ОАЭ продолжает держать данный вопрос на контроле и принимает меры с целью защиты прав и интересов граждан Украины.

Посольство Украины в ОАЭ проинформировало о ситуации в аэропортах страны Министерство инфраструктуры Украины, аэропорты "Борисполь", "Киев", "Одесса", представительства авиакомпаний в Украине - "Международные авиалинии Украины", "AirArabia" и "FlyDubai".

Также читайте: Второй самолет со 148 украинцами на борту вылетел из Дубая в Киев, - посол в ОАЭ Полурез
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С Новым Годом - большого и светлого тебе вигвама(и теплого), на свободной земле,в свободной стране - пуст на твоей земле, не переведутся бизоны и олени(олени точно не переведутся) - одним словом - отличной охоты в этом году))
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Интересно, а шо происходит??? Гляньте сюда, на работу аэропорта Дюбаи. Там- никаких проблем! А вот с нашими туристами- отчетливые:
https://www.flightradar24.com/25.36,53.4/7
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Кароче в Габон скатертью дорога, да на берег Слоновой кости свядомым всегда рады
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Понимаешь, дима, в чём тут дело. Ты и 89% твоих соотечественников- хуйлофилов, если бы имели доступ к Интернетуи мозги, чтоб воспринимать и обрабатывать полученную информацию, с радостью бы выстроились в очередь на ПМЖ в Габон.

Но если Интернет, то техническаяи достаточно просто решаемая проблема, то вот смозгами у нароссийцев ( а особенно хуйлопоклонников) всё печально. И решения этой проблемы наука ещё не изобрела.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД предупреждает украинцев о возможной отмене/задержке рейсов в ОАЭ
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