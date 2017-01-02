 МИД предупреждает украинцев о возможной отмене/задержке рейсов в ОАЭ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.
"Начиная с 29 декабря 2016 года, из-за сложных погодных условий (густой туман) в аэропортах г.Дубай и г.Шарджа (ОАЭ) были отменено или перенесено большое количество рейсов. По информации Национального центра метеорологии и сейсмологии ОАЭ, существует высокая вероятность продолжения в течение ближайших дней сложных погодных условий. В связи с этим предупреждаем граждан Украины, которые планируют свои путешествия, о возможности дальнейшей отмены/задержки рейсов в ОАЭ, а также значительном сроке ожидания следующих рейсов", - сказано в сообщении.
Сообщается также, что Консульство Украины в г. Дубай и Посольство Украины в ОАЭ продолжает держать данный вопрос на контроле и принимает меры с целью защиты прав и интересов граждан Украины.
Посольство Украины в ОАЭ проинформировало о ситуации в аэропортах страны Министерство инфраструктуры Украины, аэропорты "Борисполь", "Киев", "Одесса", представительства авиакомпаний в Украине - "Международные авиалинии Украины", "AirArabia" и "FlyDubai".
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https://www.flightradar24.com/25.36,53.4/7
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Но если Интернет, то техническаяи достаточно просто решаемая проблема, то вот смозгами у нароссийцев ( а особенно хуйлопоклонников) всё печально. И решения этой проблемы наука ещё не изобрела.
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