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 Генсек НАТО просит не сравнивать РФ с ИГИЛ: "От России не исходит никакой опасности для членов альянса"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем интервью немецкому таблоиду Bild призвал не сравнивать Россию и террористическую организацию "Исламское государство".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу.

"Это крайне разные вещи, - заявил Столтенберг. - От России не исходит непосредственной угрозы для партнеров по альянсу. Россия является нашим соседом и останется нашим соседом, поэтому мы стараемся поддерживать диалог и стремимся к деэскалации". "Что касается России, то я придерживаюсь мнения, что с ней важно поддерживать диалог", - добавил генсек.

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С ИГИЛ же, по словам Столтенберга, "ситуация полностью противоположная". "Именно ИГИЛ виновен в многочисленных терактах в столицах государств-членов Североатлантического альянса. В итоге нам придется жить с опасностью террора, в том числе, и в 2017 году. Поэтому наша цель - разбить и уничтожить ИГИЛ".

Также Столтенберг высказался против военной операции НАТО в Сирии при нынешних обстоятельствах: "Мы знаем, что применение военной силы может быть сильным инструментом, но в то же время нам известно, что военная сила не всегда приводит к разрешению проблем. Иногда оно может еще больше усугубить и без того ужасную ситуацию". По словам генсека НАТО, в случае военных операций НАТО в Боснии и Герцеговине и в Ливии были мандаты Организации Объединенных Наций. В Сирии же ООН, к сожалению, блокируют, и Совбезу ООН не удается прийти к единому мнению.

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"Применение военной силы без соответствующего мандата ООН может усугубить конфликт и привести к еще большему региональному конфликту", - добавил Столтенберг.


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ой не подобаєтся мені весь цей ШУХЕР.... ой не подобаєтся ....
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Та ну?! Чергова перемога геніального дипломата Офшорного! Вчора гєнсєк ООН не згадав Україну серед держав, потерпаючих від війни, сьогодні гєнсєк НАТО вже визнає, що кацапи для них не несуть загрози. Тепер ми маємо визнати, що Кондітєр таки збудував антикацапську міжнародну коаліцію. Егеж?
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А по-моему это он нам пояснил, что сие все означает.
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так а шо ж он опустил ? , , наоборот , ящетаю , проявил мягкотелость , раша.-.страна агрессор , по-умолчанию , , пентагону-цру-госдепу , разумеется , виднее , может провоцируют россию подобными месседжами , или еще какие подковерные игры / многоходовочки / трампа к бою готовят , , , а то шо то трамп непонятно лавирует , типа , не знает к какому берегу прибиться , или возвеличивать .Америку , или прессовать рашку , , ну , амеры, ну , туп ,,,, пардон , правы априори ,,,.ждем , жуем попкорн ,,,
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Судьба генсека НАТО Йенса Столтенберга вновь оказалась под вопросом: как пишет The Washington Post, на днях в Брюсселе представители избранного президента США Дональда Трампа фактически поставили Столтенбергу ультиматум, вынуждая его согласиться на ряд кадровых перестановок в руководстве альянса. Судьба самого Столтенберга пока ещё неизвестна, но, как предполагает Лайф, Трампу может понадобиться опыт этого бывшего агента КГБ.
31 мая 1991 года. Осло, Норвегия. Помощник резидента КГБ подполковник Борис Кириллов пришёл на встречу с агентом чуть раньше назначенного срока - ведь в таверне "Строторвет" готовили самые лучшие в мире креветки. Кроме того, здесь был и самый лучший аквавит, а тот, кто пробовал рюмку хорошего аквавита со здешними креветками, тот, уж поверьте, всегда найдёт время на маленькие земные удовольствия. Тем более что вечером пятницы можно позволить себе расслабиться и пропустить стаканчик-другой.
Но не успел Кириллов выпить и первой рюмки с терпкой обжигающей жидкостью, как к столику буквально подбежал взволнованный Йенс Столтенберг - самый перспективный агент под кодовым именем Стеклов.
- Это наша последняя встреча, - зло бросил Йенс.
- Что случилось, мой друг? - Кириллов улыбнулся, но потом моментально понял, что парень не шутит.
- Вы продали меня! - прошипел Йенс, готовый лопнуть от ярости. - Я говорил, что мы будем только встречаться и беседовать, только добровольная помощь, что я нигде не буду фигурировать, а вы завели на меня досье?! Агент Стеклов?! Какого чёрта, я вас спрашиваю?!
Кириллов похолодел: свой псевдоним Столтенберг не должен был узнать ни при каких обстоятельствах. Вот что означало бегство старшего оперуполномоченного отдела пропаганды, и, похоже, неприятности только начинались.
- Ты, наверное, шутишь? - безмятежно улыбнулся подполковник. - Или американских боевиков насмотрелся?
- Не ври мне! Твои товарищи продали меня! Они передали досье англичанам, а те подключили наших жандармов. И вчера они пришли к нам домой! Представляешь, какой был скандал!
- Подожди… За нами сейчас наблюдают?
Только сейчас Кириллов заметил у дверей таверны два припаркованных чёрных "сааба", а за столиком у входа - двух громил в одинаковых мышастого цвета костюмах, на лицах которых аршинными буквами читалась аббревиатура POT - Служба полиции и разведки Норвегии.
Вместо ответа Йенс откинулся на спинку стула и нарочито официальным голосом произнёс:
- Господин Борис Кириллов, мне поручено передать вам о готовности Правительства Норвегии оказать вам любую помощь и поддержку, если вы захотите перейти на сторону Правительства Норвегии.
- Спасибо за предложение, - вздохнул Кириллов, - но я вынужден отказаться. Йенс, прости… У меня был приказ из Москвы, а досье на тебя - это чистая бюрократия, формальность, поверь…
- Катись к чёрту!
Борис Кириллов встал из-за столика, бросил на стол несколько купюр и пошёл к выходу, ожидая в любой момент, что его сейчас повалят на пол, заломят руки и закуют в наручники…
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А тем более россия,а теперь вместе с Турцией, победит игил.
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григорий ‏@fhntv29 51 мин.51 минуту назад
ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ ПОРОШЕНКО беззаперечно заслуговує на звання "Героя России"


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Упс, вот так одним интервью посадил в лужу всех местных ыкспердов, они же были уверены что за ИГ стоит именно Россия.
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ЗАДроченный, гордость взяла за свою засрашку?????
трамп и абама теперь не чмо???
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очевидно, что не только на форуме Цензора думают, что Россия и ИГИЛ очень похожи
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Так игил - это филиал рассеи. Говоришь об россии, подразумеваешь игил, говоришь про игил, подразумеваешь рассея.
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Конечно рашка не игил, она хуже !! Она гной, она раковая опухоль на планете Земля !!!
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Для тех, кто еще не в курсе, данный тип Столтенберг - агент КГБ, еще с советских времен. Агентурная кличка - Стеклов. Погуглите на эту тему, кому интересны подробности.
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да насрать на него, оон , сборище уёбков, которые, ничего не решают, а только ноют
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как не генсек оон , так дебил, пора уже разгонять, это бюракратическое кодло
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судя по всему это оон так -же бесславно исчезнет как и лига наций...
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Хороший п..ар.От него нам ждать добра.Хуйло уже на февраль руки свои потирает.Ждем ответ от соевых,как воно готово.
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Члены альянса Литва, Латвия и Эстония согласны с подобными заявлениями?
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Ну наверное они не безмолвные наблюдатели. И это заявление идет в разрез с предыдущими заявлениями и действиями.

Июль 2016 года.
Решение о размещении четырех батальонов НАТО в Польше и странах Балтии было принято в связи с агрессией РФ против Украины, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время саммита в Варшаве в пятницу, 8 июля. "Никто в НАТО не обсуждал возможность такого присутствия в восточной части НАТО до событий в Украине. Это пропорциональное оборонительное реагирование на действия России в Украине и после незаконной аннексии Крыма", - пояснил Столтенберг. По его словам, решение о размещении дополнительного контингента на восточных границах Альянса было принято после тщательного анализа ситуации. "Россия в течение многих лет осуществляет вклад в развитие обороны, модернизирует свои силы, технику и использует вооруженные силы против территории суверенного государства в Европе. Я имею в виду Украину. Именно поэтому мы увеличиваем наше присутствие в восточной части НАТО", - резюмировал Столтенберг.
Больше читайте здесь: http://zn.ua/WORLD/v-nato-poyasnili-usilenie-na-vostoke-rossiyskoy-agressiey-v-ukraine-218373_.html
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вот когда перестанут на арендованных танках учения проводить, тогда и будет учитываться их мнение
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Напрямую ввязываться в военный конфликт никто не хочет.
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мда... а вот у нас тут военный конфликт, и это еще, не говоря о Крыме, который отвоёвывать , прийдёться
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У каждого свои проблемы и интересы,так устроен мир. Главное не питать лишних иллюзий и отстаивать свое.
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Генсек НАТО совсем с головой не дружит? Или просто проплаченный!!!
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Воевать с НАТО РФ не будет,просрет войну за неделю,
А вот терракт сделать в странах НАТО может похлеще,чем ИГИЛ
Глава НАТО не учитывает террористическую угрозу со стороны Рф?
Наверное НАТО нужен новый генсек,который все учитывает.
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Россия тоже являлась нашим братским,соседским народом но мы быстро убедились что это не так,гореть им в аду!
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Это видимо Генсек НАТО еще не в курсе, что ИГИЛ создан в Московском Университете им. Патриса Лумумбы и является одним из подразделений спецназа российских вооруженных сил.
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Ну типа:не будем говорить Куйлу что оно куйло,а то может обидеться...
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я вас умаляю )))), понабирают дураков по обьявлениию, и щитают, слабоумные, шо могут влиять на общественное мнение
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Осталось гомосеку наты протянуть руку кремлядьскому Сцарю и погрузить пендосию в хаос и теракты
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Что лишний раз доказывает, - Генсеком НАТО может стать даже откровенный идиот...
Демократия и равенство блеать!
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ну да,это не свидомое гуляй-поле с панами-атаманами пецианами кондитерскими
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Вот поэтому Украину и придержали на пороге НАТО, чтобы не поставить ядерную РФ в одну шеренгу с ИГИЛ, пока. НАТО не теряет зря время на подготовку, я надеюсь.
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ЦЕНЗОР, нафига ольгинские фейки сюда вбрасывать?
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Не верю очам своим ,прочитав это . !! Генсек не отошёл после празднования Нового Года что ли . ??? Да паРаша опасней ИГИЛа в десятки раз . !! Кто как не она финансирует все эти теракты в Европе и эту войну на Ближнем Востоке . ?? Кто угрожает ЯО Европе и миру , кто регулярно нарушает воздушные и морские границы НАТО .? Кто проводит кибератаки в Европе и США , и вмешивается в их выборы .? С ума сойти ,, не ожидал этого от Столтенберга .!!
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Согласен...
Низзя сравнивать... Патаму шо:
ИГИЛ признаёт, что они делают...
А вот паРаша, всё отрицает, при этом делает все гадости из-под "тишка" - постоянно прикрываясь высокими, но лживыми аргументами...
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шо он мелет дибил ,по его разумению война на Донбассе это мелкий конфликт.
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Воно хворе на голову, цей Столтенберг, якщо не баче прямого зв*язку Путiна з IГIЛ.
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Чем ближе инаугурация Трампа,тем больше меняется риторика Запада по отношению к Кацапстану и Украине,в том числе и со стороны НАТО,вот только непонятка,это очередная Зрада или Перемога?
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пей боярышник и летай на ТУ154 там все ответы для тебя
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Столтенбергу предложили пенсию от Газпрома?
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Ох, если бы тут публиковались новости не только одной направленности - рашка соснула, весьмирснами и прочее такое, может у местных икспердов по всем вопросам, хоть что то в голове, если она не пустая шелкнуло, и вернуло поближе к реальному миру.
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Им- всё по хрену. Вот бы его ко мне в гости! Ну и всяких Курцев ОБСЕных тоже. Тока- в частном порядке, без рекламы, о визите. У меня- великолепный самогон и жена отменно готовит. И мы бы с ними- бухнули, на Восточном. И я бы посмотрел, как бы они пару раз в час, в процессе пьянки- в туалет бегали!!! Пол-большому. Бо там, у родни моей- стеклопакеты весьма не слабо вибрируют... А частоты!!! Это- нечто. Особенно, когда "Гвоздика" в Водяное и Широкино прилетает...
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Россия бомбит террористов в сирийских городах , а террористы убивают европейцев
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начинаются первые подтверждения международных договорняков, которые озвучил пинчук.
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Московия и есть Исламское государство,которая объединена колониями
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенсек НАТО просит не сравнивать РФ с ИГИЛ: "От России не исходит никакой опасности для членов альянса"
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