 Генсек НАТО просит не сравнивать РФ с ИГИЛ: "От России не исходит никакой опасности для членов альянса"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу.
"Это крайне разные вещи, - заявил Столтенберг. - От России не исходит непосредственной угрозы для партнеров по альянсу. Россия является нашим соседом и останется нашим соседом, поэтому мы стараемся поддерживать диалог и стремимся к деэскалации". "Что касается России, то я придерживаюсь мнения, что с ней важно поддерживать диалог", - добавил генсек.
С ИГИЛ же, по словам Столтенберга, "ситуация полностью противоположная". "Именно ИГИЛ виновен в многочисленных терактах в столицах государств-членов Североатлантического альянса. В итоге нам придется жить с опасностью террора, в том числе, и в 2017 году. Поэтому наша цель - разбить и уничтожить ИГИЛ".
Также Столтенберг высказался против военной операции НАТО в Сирии при нынешних обстоятельствах: "Мы знаем, что применение военной силы может быть сильным инструментом, но в то же время нам известно, что военная сила не всегда приводит к разрешению проблем. Иногда оно может еще больше усугубить и без того ужасную ситуацию". По словам генсека НАТО, в случае военных операций НАТО в Боснии и Герцеговине и в Ливии были мандаты Организации Объединенных Наций. В Сирии же ООН, к сожалению, блокируют, и Совбезу ООН не удается прийти к единому мнению.
"Применение военной силы без соответствующего мандата ООН может усугубить конфликт и привести к еще большему региональному конфликту", - добавил Столтенберг.
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НАТО анализирует возможность расширения присутствия в Черном море, - Столтенберг(25)
"Когда ситуация на востоке Украины остается серьезной, важно, чтобы экономические санкции сохранялись", - Столтенберг(8)
В НАТО обеспокоены наступлением войск режима Асада при поддержке России, - Столтенберг(79)
"Завтра мы начнем со встречи Комиссии НАТО-Украина, делая упор на неизменной поддержке Альянсом Украины", - Столтенберг(2)
Defencetalk: НАТО требует от России вывести войска из Украины(0)
Ситуация с безопасностью на Донбассе крайне серьезная. Режим прекращения огня нарушается ежедневно, иногда - сотни раз, - Столтенберг(24)
"России следовало бы расслабиться и принять то, что соседи могут сами выбирать свой путь", - Столтенберг о расширении НАТО(54)
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31 мая 1991 года. Осло, Норвегия. Помощник резидента КГБ подполковник Борис Кириллов пришёл на встречу с агентом чуть раньше назначенного срока - ведь в таверне "Строторвет" готовили самые лучшие в мире креветки. Кроме того, здесь был и самый лучший аквавит, а тот, кто пробовал рюмку хорошего аквавита со здешними креветками, тот, уж поверьте, всегда найдёт время на маленькие земные удовольствия. Тем более что вечером пятницы можно позволить себе расслабиться и пропустить стаканчик-другой.
Но не успел Кириллов выпить и первой рюмки с терпкой обжигающей жидкостью, как к столику буквально подбежал взволнованный Йенс Столтенберг - самый перспективный агент под кодовым именем Стеклов.
- Это наша последняя встреча, - зло бросил Йенс.
- Что случилось, мой друг? - Кириллов улыбнулся, но потом моментально понял, что парень не шутит.
- Вы продали меня! - прошипел Йенс, готовый лопнуть от ярости. - Я говорил, что мы будем только встречаться и беседовать, только добровольная помощь, что я нигде не буду фигурировать, а вы завели на меня досье?! Агент Стеклов?! Какого чёрта, я вас спрашиваю?!
Кириллов похолодел: свой псевдоним Столтенберг не должен был узнать ни при каких обстоятельствах. Вот что означало бегство старшего оперуполномоченного отдела пропаганды, и, похоже, неприятности только начинались.
- Ты, наверное, шутишь? - безмятежно улыбнулся подполковник. - Или американских боевиков насмотрелся?
- Не ври мне! Твои товарищи продали меня! Они передали досье англичанам, а те подключили наших жандармов. И вчера они пришли к нам домой! Представляешь, какой был скандал!
- Подожди… За нами сейчас наблюдают?
Только сейчас Кириллов заметил у дверей таверны два припаркованных чёрных "сааба", а за столиком у входа - двух громил в одинаковых мышастого цвета костюмах, на лицах которых аршинными буквами читалась аббревиатура POT - Служба полиции и разведки Норвегии.
Вместо ответа Йенс откинулся на спинку стула и нарочито официальным голосом произнёс:
- Господин Борис Кириллов, мне поручено передать вам о готовности Правительства Норвегии оказать вам любую помощь и поддержку, если вы захотите перейти на сторону Правительства Норвегии.
- Спасибо за предложение, - вздохнул Кириллов, - но я вынужден отказаться. Йенс, прости… У меня был приказ из Москвы, а досье на тебя - это чистая бюрократия, формальность, поверь…
- Катись к чёрту!
Борис Кириллов встал из-за столика, бросил на стол несколько купюр и пошёл к выходу, ожидая в любой момент, что его сейчас повалят на пол, заломят руки и закуют в наручники…
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ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ ПОРОШЕНКО беззаперечно заслуговує на звання "Героя России"
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трамп и абама теперь не чмо???
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Июль 2016 года.
Решение о размещении четырех батальонов НАТО в Польше и странах Балтии было принято в связи с агрессией РФ против Украины, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время саммита в Варшаве в пятницу, 8 июля. "Никто в НАТО не обсуждал возможность такого присутствия в восточной части НАТО до событий в Украине. Это пропорциональное оборонительное реагирование на действия России в Украине и после незаконной аннексии Крыма", - пояснил Столтенберг. По его словам, решение о размещении дополнительного контингента на восточных границах Альянса было принято после тщательного анализа ситуации. "Россия в течение многих лет осуществляет вклад в развитие обороны, модернизирует свои силы, технику и использует вооруженные силы против территории суверенного государства в Европе. Я имею в виду Украину. Именно поэтому мы увеличиваем наше присутствие в восточной части НАТО", - резюмировал Столтенберг.
Больше читайте здесь: http://zn.ua/WORLD/v-nato-poyasnili-usilenie-na-vostoke-rossiyskoy-agressiey-v-ukraine-218373_.html
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А вот терракт сделать в странах НАТО может похлеще,чем ИГИЛ
Глава НАТО не учитывает террористическую угрозу со стороны Рф?
Наверное НАТО нужен новый генсек,который все учитывает.
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Демократия и равенство блеать!
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Низзя сравнивать... Патаму шо:
ИГИЛ признаёт, что они делают...
А вот паРаша, всё отрицает, при этом делает все гадости из-под "тишка" - постоянно прикрываясь высокими, но лживыми аргументами...
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