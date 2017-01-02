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Все про:МИД (3745) Донбасс (11686) Климкин (1048) Курц (4)

 Климкин и новый глава ОБСЕ Курц посетят Донбасс с рабочим визитом 3-4 января, - МИД

3-4 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председательство Австрии в ОБСЕ: Курц, выступавший за снятие санкций с РФ, рассказал о своих целях

Сообщается, что Климкин и Курц обсудят усилия Австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в и вокруг Украины, в т.ч. относительно перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укреплению потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций, членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Американский эксперт: Российские наблюдатели ОБСЕ заносили координаты позиций ВСУ в телефоны

Президент фонда "Потомак" Филипп Карбер считает, что ОБСЕ не предназначена для наблюдениями за военными действиями.
Деятельность наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине неэффективна, считает Филипп Карбер, сообщает "Голос Америки".Он считает, что ОБСЕ никогда не была предназначена для наблюдениями за военными действиями."Я характеризую их скорее, как советников по браку, нежели адвокатов по разводу. Идея была в том, что они будут делать свою работу, настаивать на инспектировании и быстрых докладах. Но они просто органически не способны этого делать, потому что в составе команды есть россияне", - сказал Карбер.По его словам, в Мариуполе количество российских наблюдателей больше, чем всех представителей других стран."Они ходили у позиций украинских военных и вводили координаты их расположения в свои мобильные телефоны. ОБСЕ не является независимой организацией ", - сообщил Карбер.
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Привезите Курца, маленького Курца...в Широкино во время обстрела.
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Шо-то серьезные ребята к нам, в Мариуполь, зачастили. К добру? Не к добру? Скоро узнаем...
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Будет новая единица измерения - курциметр.
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ничего удивительного, просто весь вечер на манеже клоун чугункин и группа подтанцовки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин и новый глава ОБСЕ Курц посетят Донбасс с рабочим визитом 3-4 января, - МИД
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