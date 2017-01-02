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 "Укроборонпром" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО

Государственное предприятие "Укроборонсервис", входящее в состав ГК "Укроборонпром" совместно с американской корпорацией "Aeroscraft" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине.

Такие договоренности являются результатом подписанного Меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госконцерна.

Заместитель Генерального директора ГК "Укроборонпром" Владимир Коробов, основатель компании "Aeroscraft" Игорь Пастернак и глава ГП "Укроборонсервис" Сергей Микитюк расскажут о новом международном сотрудничестве Концерна на пресс-конференции, которая состоится 3 января в 12:00 в Украинском кризисном медиа-центре (Киев, ул. Крещатик, 2, Украинский дом).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В "Укроборонпроме" заявили о выполнении на 100% государственного оборонного заказа 2016 года. ВИДЕО

Напомним, ранее сообщалось, что предприятия-участники Государственного концерна "Укроборонпром" на 100% выполнили государственный оборонный заказ 2016 года.

В этом году "Укроборонпром" также разработал и представил новейшие образцы вооружения для украинской армии, а именно: беспилотный минибронетраспортер "Фантом", БпАК "Горлица", самоходный минометный комплекс, отечественные минометы по стандартам НАТО, боевые модули "Тайпан", "Вий", "Дуплет" и много другой техники.

Смотрите также: "Наш ответ гибридной войне - Ан-132, "Фантом", "Горлица": "Укроборонпром" подвел итоги 2016 года. ИНФОГРАФИКА



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Завод патронный постройте наконец стандартисты хэровы , стрелкового оружия на 100лет войны еще хватит в отличии от патронов и ВОГов
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Не поверишь, когда опубликовал свой пост , был первым
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петрушка обещал за "дни и часы", при таком раскладе завод не нужен.
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это конечно прекрасно, но интересно, когда все-таки завод по производству патронов построят в воюющей стране?
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Пашинский: Вооруженным силам Украины патронный завод не нужен
"Кто-то придумал, что самое главное, что нам нужно, - это вместо шоколадной фабрики построить патронный завод. Я цитирую свою коллегу по комитету. Так вот объясняю: Луганский патронный завод, который был на территории Украины, 100% своей продукции отправлял на экспорт. Рынка сбыта внутри Украины не было", - сказал он.Депутат утверждает, что несмотря на военные действия в стране, ситуация не поменялась. "Вооруженным силам Украины патронный завод не нужен. Но у нас в обществе есть такой тезис, что если мы построим патронный завод, что мы что-то поменяем" , - подчеркнул Пашинский.
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... написал ох#ительный знаток сабио...
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Помнится мне, Малышева в Харькове при совке производил 300 танков в год. В мирное время.
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А гречки скоко производил? При совке? Картохи? Котлет?
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Нахрен мне гречка. Я говорю, выкиньте нахрен это творчество Яныка под названием оборонпром, оно не работает нихрена.
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Ок, зараз Україна викине ОборонПром тому що Damon Smith нам каже викинути
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Вы хотите сказать, что у вас есть время слушать? Ну, тогда вот
https://www.youtube.com/watch?v=xKKH485vcQ0

Не со всем согласен, но кое с чем трудно не согласиться.
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Ти як собачонка, то за оборонпром то за путіна. Гав-гав-гав.
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Непонятно, что имелось в виду под этой новостью, своё стрелковое оружие под патрон НАТО или оружие какой то страны НАТО по лицензии.
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Как я понял, имелось ввиду, что всемирно известная фирма Игоря Пастернака, со штатом аж в 100 человек, испытывает трудности с финансированием Пентагоном своих проектов в сфере дирижаблестроения, и хочет попилить украинский военный бюджет.
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Заводы оружейные нужно строить в Карпатах,в труднодоступных местах,в тылу,а не например в Харькове,который почти на границе с РФ.
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Уж не знаю , хорошо ли это .
Всё-таки , огромные допуски и зазоры , плюс достаточно мощный патрон , в этом что-то есть .
Ещё ни одна битва или достаточно значительный конфликт не доказал преимущества НАТОвского стрелкового оружия над советским . Скорее , наоборот .
Плюс соотношения цена-качество , плюс сохранившийся станочный парк и доступность технологий , плюс знания и опыт в обращении с оружием у отслужившего населения .
Это говорит о продажности генералитета и об отсутствии ума . Или совести ...
Посмотрите на евреев - доработали Калаш и на этом остановились , даже от этих Таворов отказались , которые нашим продажным спецам всучили .
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Можете писать что угодно , но советская стрелковка , изготовленная до 70-х , и до сих пор самая надёжная в мире .
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Unas toze menjali. Mne luche nravitca kalashnikov chem M16, tak kak menshe boitca grjazi. Xot bolshe sevo ljublju pulimjot Xekler smenimi stvolami, tak kak knimu menjaesh srazu lenti i stvol na xolodniji, no esli srazu nepochistit, to mozet zaedat.
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да-да, куча пластиковых деталей - это как раз то, что нужно боевому оружию, а не пафосным охотничьим понтам.
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Спецназ ГРУ в Афганистане в отделении имел снайпера с М-16. Была признана лучшим вариантом, чем СВД. Пиши про "советскую" стрелковку исчо.
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есть масса фото, где во Вьетнаме янки с нашими АКМами. В реалиях грязи и влажности джунглей оно лучше было.
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так гусеничный шоветский трактор тоже самый надежный в мире, только накуй он кому то нужен. Я зна не по наслышке, что пистолет Макарова ето полное ГОВНО, из которого из 10 метров в бутылку не попадешь. Так же и калаш ето полное ГОВНО, которое пригодное разве что прочесывать посадки и кусты, так как по определенным целям из него тоже никуда не попадешь. Но отсюда тоже вопрос, что делать бойцу когда он расстреляет свой не многочисленный боекомплект?
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Пистолет не плох . Почти Вальтер ППК .
А вот патрон - говно , конечно .
Не знаю , почему в своё время приняли на вооружение Маузеровский 7,62 и отказались от 9ммПара .
Вообще , из чисто наших патронов удачным был лишь 7,62х39 .
Не считая современных разработок .
Но это только моё мнение .
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Действительно. Нужно вооружить всех наших солдат трехлинейками а лучше одну на троих, как при шешешере... И главное презервативы запретить чтобы бабы побольше рожали солдат....
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да..еще сохранился миф..что советское значит отлично
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ну пойди, в атаку на те максимы ... тебя на молекулы распылят
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Мосинка с хорошим стволом и родным патроном , почти столетним родным 2-х кратным прицелом и в хорошем обвесе сделает всё-тоже , что и любая другая болтовка под тот же патрон , только при этом обойдётся раз в десять дешевле .
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Это да ,но прицел на нее выдерживающий ее Отдачу стоит как баррет
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Я в очках , мишень еле вижу , триста метров , без всякого прицела попадаю .
Главное - увидеть мишень .
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советское - значит гавно, ебаться с предметом нужно круглосуточно ... ааа , да еще напильником нужно обработать
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так ты тут самый хитроумный ))))) ... когда, на падают, пусть камнем, но отбиваться нужно, теоретик диваный ... пшёл нах
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Ты сначала с ..логикой.. своей подружись . А посылать нах будешь своих родных
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Максимы не говно, т.к. американские. Хуже советского нет ничего, во всех сферах, не только в военной.
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это как вода без гмо. Сказали, что все должно быть без гмо и появилась минералка без гмо. Сказали, что все по стандартам нато, появятся калаши из нз по стандартам нато.
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Сантехник Иванов, после фразы: "Вся система прогнила! Всю систему надо менять!", был приговорён к высшей мере
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Глупости пишешь .
Никто не призывает к копьям и лукам .
Я говорю лишь о том , что такие решения нужно принимать руководствуясь лишь здравым смыслом , а не , как говорится , политическим моментом .
Тем более , что за этим моментом , как правило , скрывается голая коррупция .
Кстати , в своё время ТТ пошёл в серию главным образом потому , что из ствола трёхлинейки , коей на складах было до хера , можно было без особых затрат изготовить три ствола к ТТ .
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В принципе пора
Во первых: своего завода боеприпасов уже нет - как минимум один уже "распилили" в Дугандоне, про завод по изготовлению снарядов ничего не знаю.

Во вторых придётся всё равно переходить на их стандарт.
В третьих их боеприпас намного качественне (не говоря о точности и дальности).
А ПОКА наши защитники "пилят" старые и испорченнные патроны.
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все равно, обезьяна, хоть в очках, хоть без
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Ну и на себя глянь наверное тоже не Ален Делон при чем здесь внешность человека
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Была шутка, когда в школе еще был. Ален Делон не пьёт одеколон.
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Я говорю о том что каждый человек имеет свою внешность и не стоит делать такую хрень и никакого отношения это не имеет к политическим взглядам
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Не прошло и три года после начала войны с Кацапами , а уже "Укроборонпром" понял,что нужно производить стрелковое оружие по стандартам НАТО. Благодарим за сверхпоспешнось, а то укроборонпрому некогда было перезагрузиться из-за договорняков с Африканцами по продаже в Африку и в Латиноамериканские джунгли оружия 1966-1970 годов.
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Натовский патрон вполне подходит под АК-74 кал. 5.45мм, наоборот нет. Так было специально задумано.
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Все гораздо серьезней. Перейдя на стандарт НАТО придется закупать все, и оружие и патроны, а если вдруг разрешать производить здесь, то лицензии и технологии. А это большие деньги. И главное, продавать, как сейчас, оружие навряд ли получится.
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И ещё .
Карабин СКС до сиз пор остаётся лучшим карабином в мире (только вдумайтесь!) по соотношению цена-качество .
Не юговский , болгарский или китаёзский , а именно советский .
И не нужно делать из меня совка . Они за сто лет так и не сподобились пошить приличных простых мужских трусов .
Но оружие делали качественное .
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Это хорошо .
Плохо то , что склады длительного хранения разворовали .
А теперь те , кто разворовал , принимают решения .
Вот , что плохо .
Про Говнокомандующего я и не говорю . Что тут говорить - Герцог мира ...
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новое украинское оружие разлетается на части, как горячие пирожки, а молот, так это ваще гроза сепаратизма...
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"Укроборонпром" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО
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И снова БУДЕТ производить.


Интересно, сколько мы услышим интервью, от этой власти, если слова в будущей форме БУДЕТ, БУДЕМ.............. заменить на настоящую, т.е. говорить о том, шо уже СДЕЛАЛИ.


У этой власти, как и у коммуняк, все успехи в будущем.


Но самое главное, шо это светлое будущее у них никогда - не приходит!!!


У нормальных людей сначала сделают, а потом сообщают.

Позорные брехуны а не власть!!!


Если хотели бы в НАТО, на самом деле, то по их стандартам уже давно бы делали вооружение на протяжении прошедших 2.5 лет.


В то же время, в НАТО - низзя, потому шо путин так сказал, иначе липецкую фабрику у оффшорного барыги заберет.


Вот поэтому у этой воровской власти запланирована подготовка к вступлению в НАТО, на протяжении всего срока нахождения их у власти.


И если бы хотела эта власть в НАТО, то уже давно, по крайней мере, туда заявку подала, как это сделала Грузия.




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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО
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