 "Укроборонпром" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО

Такие договоренности являются результатом подписанного Меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госконцерна.
Заместитель Генерального директора ГК "Укроборонпром" Владимир Коробов, основатель компании "Aeroscraft" Игорь Пастернак и глава ГП "Укроборонсервис" Сергей Микитюк расскажут о новом международном сотрудничестве Концерна на пресс-конференции, которая состоится 3 января в 12:00 в Украинском кризисном медиа-центре (Киев, ул. Крещатик, 2, Украинский дом).
Напомним, ранее сообщалось, что предприятия-участники Государственного концерна "Укроборонпром" на 100% выполнили государственный оборонный заказ 2016 года.
В этом году "Укроборонпром" также разработал и представил новейшие образцы вооружения для украинской армии, а именно: беспилотный минибронетраспортер "Фантом", БпАК "Горлица", самоходный минометный комплекс, отечественные минометы по стандартам НАТО, боевые модули "Тайпан", "Вий", "Дуплет" и много другой техники.
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"Кто-то придумал, что самое главное, что нам нужно, - это вместо шоколадной фабрики построить патронный завод. Я цитирую свою коллегу по комитету. Так вот объясняю: Луганский патронный завод, который был на территории Украины, 100% своей продукции отправлял на экспорт. Рынка сбыта внутри Украины не было", - сказал он.Депутат утверждает, что несмотря на военные действия в стране, ситуация не поменялась. "Вооруженным силам Украины патронный завод не нужен. Но у нас в обществе есть такой тезис, что если мы построим патронный завод, что мы что-то поменяем" , - подчеркнул Пашинский.
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https://www.youtube.com/watch?v=xKKH485vcQ0
Не со всем согласен, но кое с чем трудно не согласиться.
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Всё-таки , огромные допуски и зазоры , плюс достаточно мощный патрон , в этом что-то есть .
Ещё ни одна битва или достаточно значительный конфликт не доказал преимущества НАТОвского стрелкового оружия над советским . Скорее , наоборот .
Плюс соотношения цена-качество , плюс сохранившийся станочный парк и доступность технологий , плюс знания и опыт в обращении с оружием у отслужившего населения .
Это говорит о продажности генералитета и об отсутствии ума . Или совести ...
Посмотрите на евреев - доработали Калаш и на этом остановились , даже от этих Таворов отказались , которые нашим продажным спецам всучили .
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А вот патрон - говно , конечно .
Не знаю , почему в своё время приняли на вооружение Маузеровский 7,62 и отказались от 9ммПара .
Вообще , из чисто наших патронов удачным был лишь 7,62х39 .
Не считая современных разработок .
Но это только моё мнение .
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Главное - увидеть мишень .
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Никто не призывает к копьям и лукам .
Я говорю лишь о том , что такие решения нужно принимать руководствуясь лишь здравым смыслом , а не , как говорится , политическим моментом .
Тем более , что за этим моментом , как правило , скрывается голая коррупция .
Кстати , в своё время ТТ пошёл в серию главным образом потому , что из ствола трёхлинейки , коей на складах было до хера , можно было без особых затрат изготовить три ствола к ТТ .
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Во первых: своего завода боеприпасов уже нет - как минимум один уже "распилили" в Дугандоне, про завод по изготовлению снарядов ничего не знаю.
Во вторых придётся всё равно переходить на их стандарт.
В третьих их боеприпас намного качественне (не говоря о точности и дальности).
А ПОКА наши защитники "пилят" старые и испорченнные патроны.
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Карабин СКС до сиз пор остаётся лучшим карабином в мире (только вдумайтесь!) по соотношению цена-качество .
Не юговский , болгарский или китаёзский , а именно советский .
И не нужно делать из меня совка . Они за сто лет так и не сподобились пошить приличных простых мужских трусов .
Но оружие делали качественное .
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Плохо то , что склады длительного хранения разворовали .
А теперь те , кто разворовал , принимают решения .
Вот , что плохо .
Про Говнокомандующего я и не говорю . Что тут говорить - Герцог мира ...
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И снова БУДЕТ производить.
Интересно, сколько мы услышим интервью, от этой власти, если слова в будущей форме БУДЕТ, БУДЕМ.............. заменить на настоящую, т.е. говорить о том, шо уже СДЕЛАЛИ.
У этой власти, как и у коммуняк, все успехи в будущем.
Но самое главное, шо это светлое будущее у них никогда - не приходит!!!
У нормальных людей сначала сделают, а потом сообщают.
Позорные брехуны а не власть!!!
Если хотели бы в НАТО, на самом деле, то по их стандартам уже давно бы делали вооружение на протяжении прошедших 2.5 лет.
В то же время, в НАТО - низзя, потому шо путин так сказал, иначе липецкую фабрику у оффшорного барыги заберет.
Вот поэтому у этой воровской власти запланирована подготовка к вступлению в НАТО, на протяжении всего срока нахождения их у власти.
И если бы хотела эта власть в НАТО, то уже давно, по крайней мере, туда заявку подала, как это сделала Грузия.
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