 Могерини назвала Украину среди приоритетов на 2017 год

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сказано в сообщении на сайте Федерики Могерини.
"Это был год постоянной работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах Союза. В первую очередь в Украине, с большими совместными усилиям по реформированию страны, борьбы с коррупцией и, конечно же, достижению полной реализации минских договоренностей, прекращению конфликта на востоке страны. Относительно Украины и Грузии мы сделали важные шаги в направлении либерализации визового режима. И работа идет со всеми нашими восточными партнерами - Молдавия, Белоруссия, Армения и Азербайджан. Мы делаем это в полном соответствии с приоритетами и политическим выбором каждой страны. Это партнерство для реформ, для наших граждан, а не партнерство "против" кого-то - наоборот, это является важным элементом в направлении большего регионального сотрудничества", - сказано в сообщении.
В общем Могерини определяет 12 приоритетов в работе европейского внешнеполитического ведомства. Среди других приоритетов определена глобальная стратегия относительно внешней политики ЕС, решения проблем миграции, реальное партнерство с Африкой, работа на будущее Сирии, безопасность и оборона ЕС, мир и дружба с Колумбией, решение проблем между Израилем и Палестиной, работа над соглашением с Ираном, Афганистаном, продолжение сотрудничества с Балканскими странами, Кубой, усиление контактов с США.
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Произошедшее на Светлодарской дуге напоминает о необходимости выполнить Минские договоренности, - Могерини(62)
"Этот шаг сделает банковский сектор более устойчивым", - Могерини о национализации "Приватбанка"(54)
Могерини о санкциях против РФ: Решения Трампа никак не повлияют на политику ЕС(20)
Евросоюз отметил значительный прогресс реформ в Украине, - доклад(5)
ЕС призвал все страны ООН присоединиться к санкциям против РФ(0)
ЕС сожалеет об отказе России ратифицировать Римский статут, - Могерини(49)
Страны Евросоюза согласовали план по безопасности и обороне, - Могерини(10)
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По факту - що може змінитися ? Дати нам більше грошей "на реформи" , аби наші "реформатори" їх швидко розікрали ? ..))
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Остальные смотрят на наше чиновничье-политическое рваньё-ворьё и думают "та пошли они на хер, воры ненасытные".
Если-бы не наше Украинское географическое расположение нашей страны, как некий буфер между фашистско-нацистской Россией и Европой то Запад нас, воров долбаных уже давно-бы послал нас Нах.
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.....погана новина - тут уже влада в питанні здоровими "жити" , вірнішшк не жити від пА-нового ...
Кардиохирург Тодуров раскритиковал деятельность главы Минздрава Супрун: "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война"
Чиновники Министерства здравоохранения Украины и глава ведомства Ульяна Супрун несут ответственность за десятки смертей граждан Украины.
Соответствующее заявление на своей Facebook-странице сделал украинский кардиохирург, директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров.
«Вы являетесь членами правительства сорокамиллионной европейской страны - Украины. Безответственность заявлений, непродуманность решений, авантюризм в стратегии развития - вот, что мы видим в последние месяцы работы Минздрава», - сказал он.
По словам Тодурова, программа по сердечно-сосудистым заболеваниям предусматривала закупку на 364 миллиона гривен скоропомощных расходных материалов, которые могли спасти десятки тысяч жизней, однако Минздрав так и не осуществил закупку.
«Вы не провели эту закупку. Я абсолютно ответственно заявляю,(и могу это повторить в суде) ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы. Вы понимаете свою ответственность (в том числе и уголовную) за халатное отношение к своим обязанностям? И это только по программе ССЗ. Что говорить о других?
Вы кажется решили лечить онкологию профилактикой? Ваш зам - Линчевский заблокировал работу Института сердца. Не подписал ни одного официального документа за последние 4 месяца. Уже четвертый месяц он отказывает нам в открытии филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи. Это просто глумление над людьми. Вы лично отказали нам в программе «искусственное сердце"(представлено в ролике поздравления президента, как лучшее достижение Украины в 2016 году) даже после обращения к вам нескольких народных депутатов. Вы- члены правительства, которых мы наняли на работу отгородились от специалистов новой охраной и просто физически не пускаете нас в здание МОЗ! При всем при этом ведете себя как аниматоры в дешевом турецком отеле!!! И Вам смешно? После стольких смертей по вашей вине? Бегите, пока я не подал на вас в суд», - написал он.
Как сообщали «ФАКТЫ», Тодуров ранее заявил, что в Украине за десять лет не проведено ни одной трансплантации сердца.
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