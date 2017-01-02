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Все про:Евросоюз (11423) Могерини (263)

 Могерини назвала Украину среди приоритетов на 2017 год

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини среди приоритетов на 2017 выделила Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сказано в сообщении на сайте Федерики Могерини.

"Это был год постоянной работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах Союза. В первую очередь в Украине, с большими совместными усилиям по реформированию страны, борьбы с коррупцией и, конечно же, достижению полной реализации минских договоренностей, прекращению конфликта на востоке страны. Относительно Украины и Грузии мы сделали важные шаги в направлении либерализации визового режима. И работа идет со всеми нашими восточными партнерами - Молдавия, Белоруссия, Армения и Азербайджан. Мы делаем это в полном соответствии с приоритетами и политическим выбором каждой страны. Это партнерство для реформ, для наших граждан, а не партнерство "против" кого-то - наоборот, это является важным элементом в направлении большего регионального сотрудничества", - сказано в сообщении.

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В общем Могерини определяет 12 приоритетов в работе европейского внешнеполитического ведомства. Среди других приоритетов определена глобальная стратегия относительно внешней политики ЕС, решения проблем миграции, реальное партнерство с Африкой, работа на будущее Сирии, безопасность и оборона ЕС, мир и дружба с Колумбией, решение проблем между Израилем и Палестиной, работа над соглашением с Ираном, Афганистаном, продолжение сотрудничества с Балканскими странами, Кубой, усиление контактов с США.
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...так чё тогда спрашиваешь, если сам всё знаешь?
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та про рассию , то хрен с ней , , , не врет ли о нас ? , , Украина в приоритетах , , звучит красиво , , а как с делами то будет ? , рассказывать сказки , не мешки ворочать ,,,
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можешь сестру свою продать и поличиш выручку.... бизмисмен хуе ...в
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я бизнесмен , как бы ,,, ящетаю , чем больше дадут , тем лучче ,,,.и шоб о долгах не напоминали ,,,..ну , списали и забыли , , как рашка кубе ,,,,
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Не могло прозвучать "Белоруссия", цензор. Такая страна существует только в ватных фантазиях
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Наивнось европы это какой то нонсенс.В очередной раз хотят повторения.Бог троицу любит.Какие приоритеты?????
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Ніяких пріоритетів - треба ж було , щось , сказати - от вона і сказала ...
По факту - що може змінитися ? Дати нам більше грошей "на реформи" , аби наші "реформатори" їх швидко розікрали ? ..))
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Европейцы специалисты по тому как поговорить и ничего не сделать. Хотя тут недавно выделили кредит на газ для Украины.
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чем выше приоритет тем дальше безвиз? да госпожа могерини?
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читала сегодня -почему Трамп никогда не будет похож на Рейгана...понравились слова, что если бы Рейган услышал, что говорит Трамп, то ....Много Европе придется сил приложить, чтобы нового президента США принять....
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Африке - партнёрство! Сирии - работа на будущее! Колумбии - Мир и Дружба! Израилю с Палестиной - решение проблем! Ирану с Афганистаном - соглашение! Балканским странам и Кубе - продолжение сотрудничества! Даже США - усиление контактов! Ну, а Украине - поддержка реформ!!! Все предельно ясно!!!
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...на украинские реформы меньше месяца осталось... ...шо-то засвербились во мне смутные предчувствия, переходящие в негативные уверенности...
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Про безвизовый, евроинтеграцию и еврозарплаты не сообщалось?
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Надеюсь что обеспокоенности так сказать поглибшають
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У нас видимо только и остались наши защитники на Международном политикуме только пани Могерини с паном Маккейном та с польским нашим другом паном Туском.
Остальные смотрят на наше чиновничье-политическое рваньё-ворьё и думают "та пошли они на хер, воры ненасытные".
Если-бы не наше Украинское географическое расположение нашей страны, как некий буфер между фашистско-нацистской Россией и Европой то Запад нас, воров долбаных уже давно-бы послал нас Нах.
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вы не читаете, что пишут немцы о рашке, сколько иронии, сарказма, даже в фото. О том перемирии в Сирии, еще до официала, сказали, что это очередная лапша
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...гарна новина - Файлообменник EX.UA возобновил работу на новом домене, чому гарна , тут Люди самі "викручуються"...
.....погана новина - тут уже влада в питанні здоровими "жити" , вірнішшк не жити від пА-нового ...

Кардиохирург Тодуров раскритиковал деятельность главы Минздрава Супрун: "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война"



Чиновники Министерства здравоохранения Украины и глава ведомства Ульяна Супрун несут ответственность за десятки смертей граждан Украины.
Соответствующее заявление на своей Facebook-странице сделал украинский кардиохирург, директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров.
«Вы являетесь членами правительства сорокамиллионной европейской страны - Украины. Безответственность заявлений, непродуманность решений, авантюризм в стратегии развития - вот, что мы видим в последние месяцы работы Минздрава», - сказал он.
По словам Тодурова, программа по сердечно-сосудистым заболеваниям предусматривала закупку на 364 миллиона гривен скоропомощных расходных материалов, которые могли спасти десятки тысяч жизней, однако Минздрав так и не осуществил закупку.

«Вы не провели эту закупку. Я абсолютно ответственно заявляю,(и могу это повторить в суде) ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы. Вы понимаете свою ответственность (в том числе и уголовную) за халатное отношение к своим обязанностям? И это только по программе ССЗ. Что говорить о других?

Вы кажется решили лечить онкологию профилактикой? Ваш зам - Линчевский заблокировал работу Института сердца. Не подписал ни одного официального документа за последние 4 месяца. Уже четвертый месяц он отказывает нам в открытии филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи. Это просто глумление над людьми. Вы лично отказали нам в программе «искусственное сердце"(представлено в ролике поздравления президента, как лучшее достижение Украины в 2016 году) даже после обращения к вам нескольких народных депутатов. Вы- члены правительства, которых мы наняли на работу отгородились от специалистов новой охраной и просто физически не пускаете нас в здание МОЗ! При всем при этом ведете себя как аниматоры в дешевом турецком отеле!!! И Вам смешно? После стольких смертей по вашей вине? Бегите, пока я не подал на вас в суд», - написал он.
Как сообщали «ФАКТЫ», Тодуров ранее заявил, что в Украине за десять лет не проведено ни одной трансплантации сердца.
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А ты, ник Дон Педро, поставивший свой лайк под моим комментом надеюсь придерживаешься такого моего мнения, что Россия это страна, которая распосраняет во всем Мире фашизм и неонационализм ? Или ты просто ольгтнкая сучка ")" которая выхезала на Цензоре свой лайк в моём комменте ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМогерини назвала Украину среди приоритетов на 2017 год
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