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Все про:Стамбул (149) теракт (1922)

 Полиция задержала восемь человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, - СМИ

Полиция Стамбула задержала восемь человек, подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Daily Sabah.

В то же время поиски главного подозреваемого продолжаются.

Как сообщалось, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе Reina, из автоматов Калашникова.

Смотрите также: Полиция Стамбула опубликовала фото террориста, подозреваемого в теракте в ночном клубе. ФОТО

Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости. В результате теракта погибли 39 человек. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле.
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только в мацкве ничего не взрывается, вот где многоходовочка зарыта.
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Это дело поравимое: сейчас Вова рванёт пару многоэтажек в виде алиби..
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Путин и Медведев
заходят в сочинскую аптеку ,два гондона
,говорит Путин фармацевту ,вижу ,говорит фармацевт , а брать что будите ?


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"Как сообщалось, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе Reina, из автоматов Калашникова", - вроде не о чем не говорит. ведь есть китайские Калашниковы. Нужна экспертиза оружия. Но турецкие военные не пользуются Калашниковым и в том регионе их завезли только русские в Сирию.
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