 Полиция задержала восемь человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Daily Sabah.
В то же время поиски главного подозреваемого продолжаются.
Как сообщалось, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе Reina, из автоматов Калашникова.
Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости. В результате теракта погибли 39 человек. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле.
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заходят в сочинскую аптеку ,два гондона
,говорит Путин фармацевту ,вижу ,говорит фармацевт , а брать что будите ?
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