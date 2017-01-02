 За минувшие сутки боевики массово применяли минометы на участке фронта Павлополь – Широкино, - спикер АТО

Об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил сегодня во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре, передает Цензор.НЕТ.
На Луганском направлении боевые действия велись только в новогоднюю ночь - еще до рассвета. Противник трижды обстрелял наши позиции в Станице Луганской и прилегающем с. Сизое. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Обстрелы были достаточно короткими - не более 15 минут.
На Донецком направлении сутки началась с активных вражеских обстрелов на Светлодарской дуге.
Сразу после наступления Нового года по московскому времени противник открыл огонь сначала из легкого вооружения, а затем и из минометов. По нашим позициям выпущено 19 мин. Несколько позже враг начал провокации в Троицком, Зайцево, Верхнеторецком и Авдеевке. Все они закончились еще до 2 часов ночи.
После этого враг активизировался только после 18 часов, когда еще трижды обстрелял силы АТО. Каждый обстрел продолжался около 25-30 минут.
Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 9 вражеских обстрелов, в том числе 1 - из тяжелого вооружения.
На Мариупольском направлении основные события развернулись не в новогоднюю ночь, а вечером 1 января.
Противник массово использовал минометы на участке фронта Павлополь - Широкино. По нашим позициям выпущено более 70 мин. Огонь из легкого вооружения противник вел практически целый день. Всего, как и раньше, на южных рубежах беспокойно, однако они под надежной защитой.
Также по одному вражескому обстрелу вчера произошло в Марьинке и Новотроицком. Это было еще до рассвета.
Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 26 вражеских обстрелов, в том числе 11 - из тяжелого вооружения.
Кроме того, вчера в районе проведения АТО произошло 2 пролета вражеских БПЛА.
За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения.
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Заметили? После озвучки путинских планов уничтожения Украины устами Пинчука как в рот воды набрали чиновники, все эти патриоты-государственники при должностях. Которые в воюющей стране обязаны первыми поставить транслятора идей капитуляции на место.
А то и прямо сказать, что никогда не подадут такому человеку руки. А то и пригрозить уголовным делом за коллаборационизм. В общем, неважно как конкретно, но быстро и жестко отреагировать.
Но нет - не говорят ничего, молчат. Точнее, высказались лишь единицы и не из первого политического ряда. И я хочу ошибиться, но боюсь, что это молчание красноречивее всего характеризует настроения в политической и бизнес-элитах.
Что им неясно из пинчуковских слов, понятных каждому украинцу? Или в элитах тоже раздумывают, как похитрее/подороже сдать Путину Украину?
"Пропускают мимо ушей", не хотят ссориться со своим, потому что свой для них - не народ, а группа товарищей-бенефициаров? Какой вывод можно сделать из этого? Что Пинчук в своей статье в WSJ транслировал и их месседж?
А ведь публичное отношение к идеям предательства - это момент истины, водораздел, Рубикон. Отсутствие мгновенного и резкого ответа властей на высоком уровне переводит разговоры о возможной капитуляции из разряда неприличных в разряд допустимых в Украине дискуссий. Чего и добивается Пинчук, точнее, те, кто за ним стоит. Поразительно, насколько же разная - и по скорости, и по качеству - реакция у людей, живущих в стране, и у управляющих ею...
Скоро, 20 января, вторые соберутся поесть с пинчуковской руки в Женеве, чтобы "сверить часы". Они не понимают лишь одного: по составу группы единомышленников всем станет очевидно, чьи часы в украинской политике сочтены. И все промолчавшие автоматически к ним присоединятся.
"Огласите весь список, пожалуйста". (с)
Айдер Муждабаєв
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Так слова Пінчука це і є - думка "еліти" нашої ... не знали ?
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бабйуля й ляжко и биппі - всі мовчать й навіть, ярош та свобода...якось так...ніяк!
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Юрій Гудименко Тресковые войны (18+)
Я долго думал, как можно понятно и нескучно рассказать о великой (без кавычек) победе крохотной Исландии над Британской империей в так называемой «Тресковой войне». И не придумал ничего лучше, чем описать все 18 лет войны в ролях. Пардон, но с матом, без него никак. Очень поучительная история для современной Украины, и не только для неё…
Итак, Тресковые войны.
Действующие лица:
Британская империя - население около 51 миллиона человек, ядерное государство.
Исландия - население около 300 тысяч человек, армия отсутствует.
НАТО - альянс, в котором состоят и Британия, и Исландия.
Другие страны - СССР, ФРГ, США и прочие.
Акт первый. 1958 год
Исландия. Мне нужна треска.
Другие страны. У тебя есть 4 мили вокруг твоего, хм, островка, вот и лови себе там.
Исландия. Мне нужно больше трески.
(Исландия заявляет, что теперь ей принадлежит вся морская территория на 12 миль вокруг острова)
Другие страны (хором). Ни хрена себе!
Исландия (нежно). Треска, трескулечка, трескушечка моя...
Британия. Слышь, ты...
Исландия (поправляет). Вы.
Британия. Слышь, вы. Я как ловила у тебя рыбу, так и буду ловить. Намёк понятен?
Исландия. У*бу.
Британия (в шоке): Что?!
Исландия. У-*-бу.
Британия. У меня ядерное оружие.
Исландия. Ты в меня не попадёшь.
Британия. У меня флот.
Исландия. Скоро ты будешь вспоминать, как приятно было говорить о своём флоте в настоящем времени.
Британия. У тебя населения меньше, чем у меня матросов на флоте!
Исландия. Ничего. Треска станет жирнее на английском мясе.
Британия. Ах ты...
(Британские рыбаки продолжают ловить треску в водах Исландии)
Исландия (задумчиво). У*бу.
(Исландская береговая охрана окружает британские корабли и обрезает им тралы)
Британия (поперхнувшись чаем с молоком). Да вы оху*ли!..
Исландия (довольным голосом). О, наконец-то Британия говорит с Исландией на "вы".
Британия. Мне нужна треска!
Исландия. Нет. Треска нужна Исландии и Советскому Союзу. Эй, Союз, хочешь немного рыбки?
СССР (издалека). Рыбка? Союз хочет рыбки!
Британия. Бл*дь...
(Британия выводит своих рыбаков и признаёт права Исландии на 12-мильную зону)
Акт второй. 1972 год
Исландия. Мне нужна треска.
Британия. Опять?!
Исландия. Мне. Нужна. Треска.
(Исландия заявляет, что теперь её исключительные права распространяются на 50 миль вокруг острова)
Другие страны (хором). Да ты оху*ла!
Исландия (поправляет). Вы.
Британия. Ты меня достала, мелкая паскуда.
Германия. И меня. Мне, может, тоже треска нужна!
(Британия и Германия продолжают ловить рыбу в водах Исландии, приставив к своим рыбакам фрегаты военно-морского флота)
Исландия (задумчиво). У*бу. Обеих.
(Исландская береговая охрана пытается обрезать тралы у английских рыбаков, но нарывается на предупредительный огонь военного флота)
Исландия (меланхолично). Не я у*бу - так другие у*бут... (поднимает трубку) Алло, США? Исландия беспокоит. Нет, не Ирландия, а Исландия. Нет, это разные страны. У*бу. Что? Нет, это пока не вам. У нас тут ваша военная база была, помните? В смысле - "до сих пор стоит"? Сейчас уберем, раз стоит. А то нас тут обижают, а от вашей базы никакого толку. Мы другую базу поставим, красную. С медведем и кнопкой. И русскими. Что значит "не надо"? А, "решите вопрос"? Ну хорошо, решайте побыстрее. Чао. (вешает трубку)
СССР. Меня кто-то звал?
Исландия. Нет, тебе послышалось.
СССР. А треска ещё есть?
Исландия. Нет. Она утонула.
СССР. Жаль.
США. Эй, вы там, которые в исландских водах!
Британия и Германия (хором). Что?
США. Идите оттуда нах*й, пожалуйста.
Британия. Но треска...
США. От трески изжога.
Британия (обречённо). Бл*дь...
(Британия и Германия покидают исландские воды)
Исландия. У*бу в следующий раз.
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Исландия. Мне нужна треска.
Британия и Германия (оглянувшись, тихим шёпотом). Пошла нах*й.
Исландия. Мне. Нужна. Треска.
(Исландия заявляет, что теперь ей принадлежат воды на 200 миль вокруг острова)
Другие страны. Исландия, да ты... то есть вы...
Исландия (перебивает). У*бу.
Германия (меланхолично). У*бёт.
Британия. Смотрите и учитесь, сосунки.
(Британия снова вводит военный флот для защиты рыбаков в исландских водах)
Исландия (задумчиво). У меня семь кораблей. У Британии около сотни. (потирая руки) Это будет великая победа, достойная наших предков-викингов!
Германия (шёпотом). Исландия ёбн*лась, звоните психиатрам.
Исландия. Выпускайте береговую охрану!
(Из бухты с трудом выходит старый фрегат "Тор", перегораживает
дорогу сразу трём английским военным кораблям и вступает с ними в бой)
Другие страны (хором). Исландия ёбн*лась!
Исландия (с дьявольским хохотом). Нас ожидают чертоги Вальхаллы, где мы будем вечно пировать с Праотцом Одином за длинным столом!..
Другие страны (шёпотом). Пизд*ц.
(Исландские и английские корабли гоняются друг за другом по морю, устраивая перестрелки)
США. Бл*дь. Вы, оба...
Исландия (не слушая). Сражайтесь, английские крысы! Ваше место - в сером Нифльхейме, под пятой великой Хель! Узрите же знамя ворона! С нами Тор!
США (в панике). Вы же оба члены НАТО!
Исландия (не оборачиваясь). Уже нет.
США (впадая в хтонический ужас). Как это нет?!
Исландия. Мы не будем сражаться плечом к плечу с трусливыми английскими крысами. Мы выходим из НАТО.
Другие страны (хором). Оху*ть!..
США (бледнея). Но ведь у вас единственная база НАТО в северных морях!
СССР (подкрадываясь). А вот с этого места поподробнее...
США. Бл*дь! Британия! Можно тебя на два слова?
Британия (нехотя). Ну что ещё?!
США. Свали оттуда!
Британия. Это вопрос принципа!
США. У*бу!
Исландия. Отвали, США, это я её первая заметила!
США. Да ты оху*ла!
Исландия (помахивая треской). А знаете, медведи очень любят сырую рыбу. Исторический факт.
СССР. Ры-ы-ы-ыба-а-а-а...
США. Бл*дь! Британия!
Британия (разочарованно). Да что ж за ху*ня...
(Британия отзывает свои корабли и вслед за всеми странами Европы признаёт право Исландии на 200-мильную зону вокруг острова)
Исландия (грустно). Великий Один остался без жертвоприношения... И веселье так быстро закончилось… (оглядываясь по сторонам и замечая вулкан Эйяфьядлайёкюдль) Хотя всё ещё можно поправить!
Все страны мира (хором). Бл*дь...
Занавес
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Клаузевиц говорил, что война, это продолжение политики с привлечением иных средств.
Если и то, и другое - верно, то можно спорить, что те, кто заседает в трёхсторонней контактной группе, прекрасно осведомлены о том, что никакие договорённости о прекращении огня - сколько бы их ни было, - выполняться не будут. Но объявляют о том, что они вновь о чём-то таком договорились.
То есть, они нам сознательно врут по взаимной договорённости.
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