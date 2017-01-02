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Все про:Венгрия (372) Госпогранслужба (2308) граница (2692)

 Первый совместный контактный пункт "Захонь" начал работу в тестовом режиме на украинско-венгерской границе

В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между Администрацией Госпогранслужбы Украины и Полицией Венгрии с 1 января 2017 года в тестовом режиме начато функционирование совместного контактного пункта "Захонь" в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса – Захонь" на венгерской стороне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Среди основных задач, которые будет выполнять данный центр является поддержание информационного взаимодействия и обмен сообщениями между пограничниками обеих стран, а также обеспечение координации действий при проведении совместных мероприятий по охране украинско-венгерской границы участка и противодействия противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня украинско-венгерское сотрудничество выходит на новый уровень, - Гройсман

Сейчас функционирование контактного центра будет проходить в тестовом режиме и продлится около 3 недель, а впоследствии планируется полноценная работа первого в Закарпатском регионе контактного пункта.



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