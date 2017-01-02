 Первый совместный контактный пункт "Захонь" начал работу в тестовом режиме на украинско-венгерской границе

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Среди основных задач, которые будет выполнять данный центр является поддержание информационного взаимодействия и обмен сообщениями между пограничниками обеих стран, а также обеспечение координации действий при проведении совместных мероприятий по охране украинско-венгерской границы участка и противодействия противоправной деятельности.
Сейчас функционирование контактного центра будет проходить в тестовом режиме и продлится около 3 недель, а впоследствии планируется полноценная работа первого в Закарпатском регионе контактного пункта.
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