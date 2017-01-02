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Все про:Бандера (690) Аксенов (229) коллаборационизм (6)

 Российский журналист напомнил предателю Аксенову, кем был Бандера

Коллаборационисту Сергею Аксенову, который назвал Степана Бандеру "нацистом", напомнили, кем на самом деле был лидер ОУН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, марионетка российских оккупантов в Крыму Аксенов написал в Facebook: "Новый год на Украине, по недоброй традиции последних лет, начинается с празднования дня рождения нациста и палача Бандеры. Его идейные потомки продолжают разрушать украинскую государственность и уничтожать международный имидж этой страны".

"Осенью 1949 года Верховный Суд СССР приговорил Степана Бандеру к исключительной мере наказания - смертной казни. Бандеровские историки утверждают, что их кумир якобы сражался не только с Советской армией, но и с гитлеровцами. Однако Германия на официальном уровне заявляла, что в немецких военных архивах нет данных о потерях вермахта в боях с ОУН-УПА. Уверен, что украинских нацистов, духовных наследников Бандеры, ждет неминуемое возмездие, новый Нюрнберг. Причем произойдет это намного раньше, чем многие думают", - написал предатель.

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В свою очередь, известный российский журналист и писатель Андрей Мальгин так прокомментировал заявление Аксенова: "Гитлеровцы арестовали Бандеру 29 июня 1941 года, в июле того же года отправили его концлагерь Заксенхаузен, где он и просидел до конца войны практически. Причем в одиночной камере. Арестовали и его семью. Два брата Бандеры - Александр и Василий - погибли в Освенциме после жестоких пыток. А что касается Нюрнбергского процесса, то это хорошо, что Аксенов его упомянул: Советский Союз пытался приписать антисоветчика Бандеру к числу военных нацистских преступников. Не получилось. В материалах Нюрнберга Бандера фигурирует не как преступник, а как жертва. Г-н Аксенов, вы решили пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала? Так за это теперь уголовная статья есть. Да, у Польши могут быть свои счеты к Бандере, серьезные счеты, но у РФ они откуда? Почему его называют "предателем"? Что он предал? Он в СССР вообще не бывал - с момента рождения до дня, когда его убил агент КГБ, если не считать двух недель в захваченном советскими солдатами Львове в сентябре 1939 году. Отсиделся в подполье и в начале октября перешел две границы и оказался в Чехословакии".

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Да ты, уродец, прыщавый задрот, все не уймешься?! Не заработал еще свои гнусные гэбэшные копейки? Пошел в спам, тупоголовое
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только стадо может выбрать в президенты лжеца и барыгу!! наслаждайтесь
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http://joinfo.ua/politic/1191842_V-Litve-predlozhili-Ukraine-Polshe-Belarusi.html
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НКВД все "доказательства" вины Бандеры черпал из показаний пленных немцев.
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в молодой фашисткой германии так же начиналось, маленькая групка запугало население! но они то немцы, а вы свиньи во всех аспектах
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Что-то я такого журналиста, а тем более писателя, не слышал Мы вот тут пишем, значит мы все писатели
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король туалетов гоблин и резидент КГБ хуеплеткин-
сладкая парочка, будут на одной лавочке в Гааге чалится
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У здешних модераторов совсем крыша от паранойи поехала. Банят аккаунт за "Слава Бандере". Или это ватные предатели уже работают на Цензоре?
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А ведь вопрос Бандеровских ОУН и УПА стал первым дипломатическим поражением кровавого коммуно - фашистского режима ссср в послевоенном мире. Сначала судьи на Нюрнбергском процессе не приняли во внимание лживые признания немецких офицеров назвав их бездоказательно спровоцированными( стало известно что они полученные под жестокими пытками НКВД) в том, что те всячески поддерживали украинских националистов. Потом уже американцы и англичане отказались выдать кровавому коммуно - фашистскому ссср интернированных патриотов националистов, так как множество документов подтверждают, что Бандера, ОУН и УПА мужественно боролись против фашизма. А слова французского генерала де Голя «Если бы я имел такую армию, которую имела ОУН - УПА, немецкий сапог никогда не топтал бы французской земли»)(«Якби я мав таку армію, яку має ОУН - УПА, німецький чобіт нiколи не топтав би французької землі») (вообще облетели мир поставив все на свои места. После этого была длительная борьба коммуно - фашистов московских оккупантов душегубов с националистическим подпольем в лесах Западной Украины, и последний герой повстанец оставил Карпаты лишь после получения Украиной полной свободы суверенитета и независимости от вражеского коммуно -фашистского кремля, а теперь фашистской педерации )(уйла Путлина.
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
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