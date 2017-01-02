 Российский журналист напомнил предателю Аксенову, кем был Бандера

Как сообщает Цензор.НЕТ, марионетка российских оккупантов в Крыму Аксенов написал в Facebook: "Новый год на Украине, по недоброй традиции последних лет, начинается с празднования дня рождения нациста и палача Бандеры. Его идейные потомки продолжают разрушать украинскую государственность и уничтожать международный имидж этой страны".
"Осенью 1949 года Верховный Суд СССР приговорил Степана Бандеру к исключительной мере наказания - смертной казни. Бандеровские историки утверждают, что их кумир якобы сражался не только с Советской армией, но и с гитлеровцами. Однако Германия на официальном уровне заявляла, что в немецких военных архивах нет данных о потерях вермахта в боях с ОУН-УПА. Уверен, что украинских нацистов, духовных наследников Бандеры, ждет неминуемое возмездие, новый Нюрнберг. Причем произойдет это намного раньше, чем многие думают", - написал предатель.
В свою очередь, известный российский журналист и писатель Андрей Мальгин так прокомментировал заявление Аксенова: "Гитлеровцы арестовали Бандеру 29 июня 1941 года, в июле того же года отправили его концлагерь Заксенхаузен, где он и просидел до конца войны практически. Причем в одиночной камере. Арестовали и его семью. Два брата Бандеры - Александр и Василий - погибли в Освенциме после жестоких пыток. А что касается Нюрнбергского процесса, то это хорошо, что Аксенов его упомянул: Советский Союз пытался приписать антисоветчика Бандеру к числу военных нацистских преступников. Не получилось. В материалах Нюрнберга Бандера фигурирует не как преступник, а как жертва. Г-н Аксенов, вы решили пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала? Так за это теперь уголовная статья есть. Да, у Польши могут быть свои счеты к Бандере, серьезные счеты, но у РФ они откуда? Почему его называют "предателем"? Что он предал? Он в СССР вообще не бывал - с момента рождения до дня, когда его убил агент КГБ, если не считать двух недель в захваченном советскими солдатами Львове в сентябре 1939 году. Отсиделся в подполье и в начале октября перешел две границы и оказался в Чехословакии".
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сладкая парочка, будут на одной лавочке в Гааге чалится
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СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
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