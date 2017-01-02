 Четверо военнослужащих ранены за минувшие сутки. Погибших со стороны ВСУ нет, - спикер АТО

Об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил сегодня во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Четверо наших военнослужащих были ранены", - отметил Мотузяник.
Напомним, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки оккупанты совершили 38 обстрелов наших позиций.
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"...Не имеющий живых родственников (т.е, круглый сирота) военнослужащий 53-й бригады Александр Шутов, полгода безвылазно защищавший с оружием в руках в АТО нашу страну от «рузкого мира», в грязи и холоде окопов, вернувшись по ротации из зоны боевых действий в краткосрочный отпуск в Николаев, с удивлением обнаружил, что в его скромной однокомнатной квартире во входной двери (которую он около года назад устанавливал собственноручно) почему-то заменены замки, и попасть домой он не может..."
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