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 Четверо военнослужащих ранены за минувшие сутки. Погибших со стороны ВСУ нет, - спикер АТО

В результате боевых действий в зоне АТО на востоке Украины за минувшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения. Погибших со стороны ВСУ нет.

Об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил сегодня во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ: Перед самым Новым годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, - спикер АТО. КАРТА

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Четверо наших военнослужащих были ранены", - отметил Мотузяник.

Напомним, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки оккупанты совершили 38 обстрелов наших позиций.
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Найшвидшого одужання пораненим.. Сподіваюсь - влада у відповідь закриє на тиждень всі КПП на лінії розмежування з ордло..
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А тем временем:
"...Не имеющий живых родственников (т.е, круглый сирота) военнослужащий 53-й бригады Александр Шутов, полгода безвылазно защищавший с оружием в руках в АТО нашу страну от «рузкого мира», в грязи и холоде окопов, вернувшись по ротации из зоны боевых действий в краткосрочный отпуск в Николаев, с удивлением обнаружил, что в его скромной однокомнатной квартире во входной двери (которую он около года назад устанавливал собственноручно) почему-то заменены замки, и попасть домой он не может..."
Просьба максимальный РЕПОСТ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетверо военнослужащих ранены за минувшие сутки. Погибших со стороны ВСУ нет, - спикер АТО
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