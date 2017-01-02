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 Файлообменник EX.UA заработал на новом домене

ex.ua fex.net

Файлообменник EX.UA возобновил работу на новом домене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на стартовой странице портала.

"Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", сказано в сообщении.

Отмечается, что функционал будет расширяться. Также вводится плата за хранение данных. Для первых 100 000 украинских пользователей, ожидаемая цена хранения информации составит 1$ за 1ТБ в месяц. "FEX.NET должен стать новым этапом в развитии сервисов хранения информации, и это будет украинский ресурс. Он станет полностью защищенным и абсолютно безопасным. Мы настроены предложить миру технологию, которая будет лучше и дешевле существующих аналогов ", - сказано в заявлении.

Все владельцы почтовых ящиков EX.UA получат дополнительное расширение на домене FEX.NET c тем же логином и паролем доступа.

Напомним, что 16 ноября, крупнейший в Украине файлообменник EX.UA сообщил о решении прекратить работу. Таким образом ресурс отреагировал на закон о господдержке кино и борьбе с пиратством в интернете (№ 3081-д).

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ну слава БОгу. а то а то шокобарыги все решили под себя подмять.неудобно без ех
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Абсолютно бесполезная хрень, в 100 раз надежнее хранить на физическом носителе а не на компьютере какого то дяди и еще платить за это деньги.
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сейчас там 0..., и да правы вы.., платить бабло и ждать - боятся когда ресурс снова сложится или взломают его вместе с твоей инфой о банковских вкладах .
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физ.носители стоят денег и имеют свойство выходить из строя.
12 баксов за 1Тб в год - мелочи, по сравнению и покупкой пары HDD на 1 Тб
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облачные файлообменики намного менее надежны чем физические носители и даже в лучшем случае(это если не произойдет банкротсва, или просто закрытия) недолговечны и максимум смогут сохранить работоспособность пока владелец этого файлообменика не помрет, дальше перераздел бизнеса и тп.
HDD тоже недолговечны и требуют присмотра и регулярной перезаписи(хзотя это все равно надежнее чем файлообменики), я предпочитаю хранить если маленький объем то на двд если большой то на BluRay.
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Хм, ДВД через 4-5 лет гарантированно не прочтется, даже если не поцарапаете. У меня ХДД есть, которые работает 15 лет
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так и не работает что то.. зашел на fex.net и не вижу про хранение ничего.. может это кто то, но ex ??
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Кацапского "Викинга" уже можно скачать? Интересно посмотреть, что они там навояли про киевского князя.
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есть в сети уже анализ.. все про Русь.. Киевскую но надо, конечно смотреть, да что они могут снять..? правду? не думаю..
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Художник-постановщик не зря свой хлеб ест
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В прощальном сообщении на EX было написано закрываемся навсегда, если ктото от нашего лица откроет файлообменник то это говнюки пользуюшиеся нашей репутацией.
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Прикольное оформление сделали, забавно курсором играть)
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то есть это только сервис хранения.
как раньше доступа скачивания музыки и фильмов нет.
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Можна скачати будь яке відео, варто лише його продивитись і воно вже у тебе на компі. Потрібно лише вміти його зберегти.
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Это всё не то.
порошенковская власть убивает хорошие сайты.
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Интересно и чем этот ресурс теперь будет принципиально отличаться например от более функционального, а главное бесплатного Dropbox и ему подобных?
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ДЯКУЮ
ТИМ ХТО ЙОГО ЗНОВУ ЗАПУСТИВ
ДЯКУЮ
верніть ше фс)
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"восстановил свою работу" за 1$ за 1ТБ в месяц? ну-ну, процветания вам
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Это не более чем пиар. Все что там было - уже не получить. Теперь это просто аналог других облачных сервисов с шифрованием, которых множество. Но вообще - бороться с подобными ресурсами практически бесполезно. Мир большой, интернет тоже, следовательно "запрещать" что-либо - это полная глупость. Правообладателям пора признать, что как только они продают фильм на он-лайн сервисах (iTunes и т.п.), или выпускают на диске, он сразу доступен для загрузки всем. Выход простой: вначале в кинотеатрах, а лишь полгода спустя уже продавайте на носителях. В этом случае "экранка" будет кривой и противной, прибыль от фильма получена...а дальше уже и не важно.
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может и заработал
может и закон в итоге не приняли

но осадок остался
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФайлообменник EX.UA заработал на новом домене
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