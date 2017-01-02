 Файлообменник EX.UA заработал на новом домене

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на стартовой странице портала.
"Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", сказано в сообщении.
Отмечается, что функционал будет расширяться. Также вводится плата за хранение данных. Для первых 100 000 украинских пользователей, ожидаемая цена хранения информации составит 1$ за 1ТБ в месяц. "FEX.NET должен стать новым этапом в развитии сервисов хранения информации, и это будет украинский ресурс. Он станет полностью защищенным и абсолютно безопасным. Мы настроены предложить миру технологию, которая будет лучше и дешевле существующих аналогов ", - сказано в заявлении.
Все владельцы почтовых ящиков EX.UA получат дополнительное расширение на домене FEX.NET c тем же логином и паролем доступа.
Напомним, что 16 ноября, крупнейший в Украине файлообменник EX.UA сообщил о решении прекратить работу. Таким образом ресурс отреагировал на закон о господдержке кино и борьбе с пиратством в интернете (№ 3081-д).
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12 баксов за 1Тб в год - мелочи, по сравнению и покупкой пары HDD на 1 Тб
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HDD тоже недолговечны и требуют присмотра и регулярной перезаписи(хзотя это все равно надежнее чем файлообменики), я предпочитаю хранить если маленький объем то на двд если большой то на BluRay.
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как раньше доступа скачивания музыки и фильмов нет.
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порошенковская власть убивает хорошие сайты.
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ТИМ ХТО ЙОГО ЗНОВУ ЗАПУСТИВ
ДЯКУЮ
верніть ше фс)
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может и закон в итоге не приняли
но осадок остался
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