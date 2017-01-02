 Харьковская область стала второй в стране по количеству кандидатов на военную службу по контракту, - Минобороны

Таким образом, Харьковская область стала второй в стране по количеству кандидатов на военную службу по контракту, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины.
"В прошлом году мы направили в войска рекордное число контрактников - почти столько, сколько в течение последних 8-10 лет. При этом каждый четвертый из них имеет опыт участия в боевых действиях", - сообщил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.
Другой рекорд в работе харьковских военкоматов - это количество женщин, пожелавших заключить контракт с Вооруженными Силами Украины в прошлом году.
"Если ранее на Харьковщине ежегодно решали подписать контракт 35-40 девушек, в 2015-м их было 116, а в прошлом году - уже 224", - отметил Калгушкин.
По словам сотрудников Харьковского областного военного комиссариата, в ходе информационных кампаний по привлечению граждан на военную службу по контракту они делают упор на креативных методах информирования населения о преимуществах военной службы.
Справочно. В 2015 году военнослужащими военной службы по контракту стали 635 жителей Харьковщины.
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Нехай згорить, дотла, Москва!
І ще б нам, дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!
А ще, у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
Хай газ по тридцять, нафта двадцять,
Хай, москалі, повеселяться!
А нам, щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб, кожен українець, брат!
Щоб рід помножився в стократ!
Щоб зникла, з влади, вся холера,
А став новий Степан Бандера!
Ми стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
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