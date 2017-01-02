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 Политика Украины
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Все про:армия (7192) контракт (262) Минобороны (4516) оборона (803) Харьковщина (958)

 Харьковская область стала второй в стране по количеству кандидатов на военную службу по контракту, - Минобороны

В 2016 году военкоматы Харьковщины отобрали для прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах Украины около 3300 граждан.

Таким образом, Харьковская область стала второй в стране по количеству кандидатов на военную службу по контракту, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины.

"В прошлом году мы направили в войска рекордное число контрактников - почти столько, сколько в течение последних 8-10 лет. При этом каждый четвертый из них имеет опыт участия в боевых действиях", - сообщил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К 2020 году есть перспективы перейти на полностью контрактную армию, - Минобороны

Другой рекорд в работе харьковских военкоматов - это количество женщин, пожелавших заключить контракт с Вооруженными Силами Украины в прошлом году.

"Если ранее на Харьковщине ежегодно решали подписать контракт 35-40 девушек, в 2015-м их было 116, а в прошлом году - уже 224", - отметил Калгушкин.

По словам сотрудников Харьковского областного военного комиссариата, в ходе информационных кампаний по привлечению граждан на военную службу по контракту они делают упор на креативных методах информирования населения о преимуществах военной службы.

Также читайте: Почти 68 тысяч военнослужащих заключили контракт с ВСУ с начала года, - Минобороны

Справочно. В 2015 году военнослужащими военной службы по контракту стали 635 жителей Харьковщины.
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Рік 2017 вже другий день як вступив у свої права. І якщо до свят ви не встигли замовити календар "Ветерани. Життя триває", це легко виправити. Адже у фуд-корі #VeteranoPizza на Хрещатику можна не лише поласувати найсмачнішою в столиці піцою, але й придбати благодійний календар із історіями успіху ветеранів АТО. Кошти з його продажу будуть спрямовані на безпілотник для 40-ї окремої артбригади.
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читала о них сегодня на фейсе и еще слушала трио Маренич, у них там праздник и смотрела новые марки с лицами наших героев и их детей. Так что утро началось нормально...Хорошей вам недели и тепла
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Хай Новий рік несе дива.
Нехай згорить, дотла, Москва!
І ще б нам, дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!
А ще, у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
Хай газ по тридцять, нафта двадцять,
Хай, москалі, повеселяться!
А нам, щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб, кожен українець, брат!
Щоб рід помножився в стократ!
Щоб зникла, з влади, вся холера,
А став новий Степан Бандера!
Ми стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
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Не знал что в Харькове столько бандеровцев...
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На похороны тоже? Возьму, но уже не смогу вернуть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХарьковская область стала второй в стране по количеству кандидатов на военную службу по контракту, - Минобороны
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