 Российским оккупантам на Донбассе запретили выход за пределы частей в военной форме с целью избежания над ними самосуда со стороны населения, - ГУР

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре ГУР Минобороны Украины, в связи с этим, командованием 1 (ДОНЕЦК) и 2 (ЛУГАНСК) АК ВС РФ запрещено в дни новогодних и рождественских праздников выходить за пределы воинских частей российским военным в военной форме одежды с целью избежания случаев самосуда над ними со стороны гражданского населения.
"1 января сотрудниками ФСБ РФ совместно с "МВД ЛНР" проведены оперативные мероприятия по задержанию лиц, которые выражали недовольство деятельностью российских оккупационных войск и развешивали на зданиях в Луганске листовки с призывами к борьбе с агрессором", - ометили в ГУР.
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Цапсарь
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- что,уже?
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Причем, это будет касаться абсолютно всей военно-морской техники России, а не только той, которая направляется в Сирию.+ Не пропустят турки через Босфор и гражданские российские корабли, если они намерены перевозить военное оборудование. Таким образом, весь черноморский флот оказался запертым в Черном Море и теперь Россия не сможет поддерживать сирийский режим Басара Ашада.
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это что за дерьмо собачье? это новостной портал?
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Для него самое главное - определиться, кто причина их бед и несчастий (естественно, не они сами ).
Раньше это был Киев и вся Украина, которую "они кормили".
Сейчас дошло, что все было не так уж и плохо...
И теперь, кацапчеги, во враги (абсолютно заслуженно) записаны вы.
Гм, я вам не завидую....
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Не прошло и трех лет, как население прозрело...
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И чтоб носки обязательно снимали, а то вычислят)))...
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- Извините, это мои путины...
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