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 Российским оккупантам на Донбассе запретили выход за пределы частей в военной форме с целью избежания над ними самосуда со стороны населения, - ГУР

Среди местного населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей растет возмущение поведением в общественных местах российских военных, их беспричинной агрессией и применением оружия, что приводит к гибели и травмированию гражданских лиц.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре ГУР Минобороны Украины, в связи с этим, командованием 1 (ДОНЕЦК) и 2 (ЛУГАНСК) АК ВС РФ запрещено в дни новогодних и рождественских праздников выходить за пределы воинских частей российским военным в военной форме одежды с целью избежания случаев самосуда над ними со стороны гражданского населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боевиков "ЛНР/ДНР" изъяли личное оружие, - ГУР Минобороны

"1 января сотрудниками ФСБ РФ совместно с "МВД ЛНР" проведены оперативные мероприятия по задержанию лиц, которые выражали недовольство деятельностью российских оккупационных войск и развешивали на зданиях в Луганске листовки с призывами к борьбе с агрессором", - ометили в ГУР.
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ссыте триколорные? ничего, скоро срать будете..
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это по телеканалу звезда сказали или действительно наше ГУР? бред....
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Нужно чтобы ещё в Крыму у оккупантов земля под ногами горела.
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Если рассматривать землю как живой организм, то кацапы в ней- глисты без мыла лезущие в жопу. Дерьмо- это их стихия, их дом, их образ жизни.
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Президент Турции Реджип Эрдоган сделал заявление, что основываясь на Конвенцию Монтрё 1936 года, и чувствую военную опасность для страны со стороны России, было принято решение полностью закрыть проливы Босфор и Дарданеллы от российских кораблей, которые находятся в Черном Море.
Причем, это будет касаться абсолютно всей военно-морской техники России, а не только той, которая направляется в Сирию.+ Не пропустят турки через Босфор и гражданские российские корабли, если они намерены перевозить военное оборудование. Таким образом, весь черноморский флот оказался запертым в Черном Море и теперь Россия не сможет поддерживать сирийский режим Басара Ашада.
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Зрада Зрадова. Такая информация действительно есть в нете. Но она за ноябрь- декабрь 2015 года. На данный момент отношений между Эрдоганом и Ху-лом полностью не соответствует написанному.
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Новость датирована ВЧЕРАШНИМ числом.
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раз в год, начиная я 2013 года, рашка вкидывает этот фейк, а её пособники разносят эту фуйню))
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da vi sjto, da nemozjet bitj takova. tam zje ves narod podderzjivajet rusnjavih, osobenno teh kto uzje pod zemljoi.
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))))))))))))))))))сами то верите в то что пишете)))))))))))))
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не треба тут піарити хуйлосайт. Хай самі варяться в своїй блювоті.
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Не знаю, как насчет самосуда, а вообще кадровые РФ обижаются, когда местные говорят "какого хрена, мы сами разберемся". Шила в мешке не утаишь.
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интересно, ГУР кроме мониторинга сепарских ресурсов что-то реальное делает?
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Да, это - Донбасс, бессмысленный и беспощадный.
Для него самое главное - определиться, кто причина их бед и несчастий (естественно, не они сами ).
Раньше это был Киев и вся Украина, которую "они кормили".
Сейчас дошло, что все было не так уж и плохо...
И теперь, кацапчеги, во враги (абсолютно заслуженно) записаны вы.
Гм, я вам не завидую....
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Сколько лет понадобилось, чтобы до некоторых дошло-кто стреляет,куда стреляет...
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Нравится ватным мамам встречать своих детей в деревянных пиджаках .
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Так российские оккупанты теперь шо, в трусах будут гулять по Донбассу шоб их не узнали ? Чи шо ?
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Вони спаляця, бо в них на трусєлях фото путіна намальоване.
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Чтоб не узнали нужно рога спилить и копыта отсричь
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Да, действительно, впереди на трусах нарисован затылок Путина....
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Это те долбасюры, которых хозяева-рыги батогами разгоняли с улиц их гадючников, когда приезжал Овощ или когда хоронили Джарты? Не верю
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Не прошло и трех лет, как население прозрело...
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Кстати, вот такие юмористы скоро к ското-паРашному отребью под видом улыбчивых вежливых человечков нагрянут :

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Всех иван иванычей, иван петровичей, иван сидорович и тд, и пр. - привлечь к уголовной ответственности за распространение всевдоидеалов руцкого мира - а именно поменять их имена на Степан Андреевич...
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Пришёл спасать Гаврила русских.И срать боится выходить.
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И чтоб носки обязательно снимали, а то вычислят)))...
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- Блин, что так воняет?
- Извините, это мои путины...
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Да, там им сейчас безопаснее в шароварах, вышыванках и с "оселедцямы" ходить...
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шкуропосолочный цех объявил прием шкур крупного и мелкого рогатого скопа, в связи с чем, скотину перестали выгонять на пастбище без присмотра.
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Видимо, начинается очищение украинской земли от всяческой биогрязи - и от местной дебильной ваты, и от пришедшей к ним на помощь путинской мерзоты козломордой, свинорылых кадыровцев, чукч с рожами , похожими на мою жопу. Пусть они уничтожают друг друга, пусть выезжают в холодильниках на рассею... Боже, храни Украину! Путин, сдохни!
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Верится с трудом. Знакомые с бонбасса такие упоротые сейчас стали, при слове Украина переходят в неадекватное состояние. Не знаю, им русские или в воду что-то подсыпают или излучением мозги плавят... Но там просто бред несут, аж страшно.
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как то явным фейком попахивает..рашисты там без знаков различия воюют , просто в камуфляже, как местные..и что там, запретили камуфляж что ли?но вышивата цензор это схавает и будет о перемоге кричать)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийским оккупантам на Донбассе запретили выход за пределы частей в военной форме с целью избежания над ними самосуда со стороны населения, - ГУР
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