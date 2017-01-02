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Все про:здоровье (1098) Минздрав (1221) закупки (63) Супрун Ульяна (62)

 "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война", - директор Института сердца Тодуров о деятельности главы Минздрава Супрун

Украинский кардиохирург, директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров резко раскритиковал работу чиновников Министерства здравоохранения и главы ведомства Ульяны Супрун, возложив на них ответственность за десятки смертей граждан Украины.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Вы являетесь членами правительства сорокамиллионной европейской страны - Украины. Безответственность заявлений, непродуманность решений, авантюризм в стратегии развития - вот, что мы видим в последние месяцы работы Минздрава", - отметил Тодуров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минздраве пообещали утвержденный Национальный перечень лекарств до конца января

Он подчеркнул, что программа по сердечно-сосудистым заболеваниям предусматривала закупку на 364 млн грн скоропомощных расходных материалов, которые могли спасти десятки тысяч жизней, но закупка так и не была проведена Минздравом.

"Вы не провели эту закупку. Я абсолютно ответственно заявляю,(и могу это повторить в суде) ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы. Вы понимаете свою ответственность (в том числе и уголовную) за халатное отношение к своим обязангостям? И это только по программе ССЗ. Что говорить о других?

Также читайте: Диагностический корпус "Охматдета" планируют ввести в эксплуатацию летом, - Супрун

Вы кажется решили лечить онкологию профилактикой? Ваш зам - Линчевский заблокировал работу Института сердца. Не подписал ни одного официального документа за последние 4 месяца. Уже четвертый месяц он отказывает нам в открытии филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи. Это просто глумление над людьми. Вы лично отказали нам в программе "искусственное сердце"( представлено в ролике поздравления президента, как лучшее достижение Украины в 2016 году) даже после обращения к вам нескольких народных депутатов. Вы- члены правительства, которых мы наняли на работу отгородились от специалистов новой охраной и просто физически не пускаете нас в здание МОЗ! При всем при этом ведете себя как аниматоры в дешевом турецком отеле!!! И Вам смешно? После стольких смертей по вашей вине? Бегите, пока я не подал на вас в суд", - резюмировал Тодуров.
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А хороший врач может быть злопамятным и мелочным?
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Наиболее вероятными претендентами на пост министра оставались заместитель министра Виктор Шафранский, замминистра Роман Илык и директор Института сердца Борис Тодуров.
РИА Новости Украина: 17:2003.08.2016(С)
супрун перекрыла денежные потоки..на частную практику!
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Он очень талантливый хирург, ученик Амосова. И имеет право на своё мнение, даже если оно ошибочно. Тем более Тодуров ещё и очень ответственный человек. И боец. Но это не значит, что он разбирается в перипетиях министерских заморочек. Особенно в такой коррумпированной стране, как наша.
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Интерестно этот эпический спич имеет место к медицине???? Или он больше имеет место к торговле бесплатными препаратами и установок резать всех без разбору????
И если он такой герой то пусть придет в НАБУ ГПУ МВД Суд - почему он полез в СМИ???? Попытка затянуть Супрун во вселенский срач где он и ему подобные задавят ее там опытом????
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Бори́с Миха́йлович То́дуров (2 січня 1965, Київ) -
За 27 років хірургічної практики виконав понад 5000 операцій. Здійснив першу в Україні трансплантацію серця. Автор понад 140 наукових праць та низки винаходів.
Зробив успішну трансплантацію серця в Україні. 2001 року вперше в Україні зробив операцію Батісти (альтернатива трансплантації серця). Того ж року вперше в Україні зробив торакоскопічну операцію дитині з вродженою вадою серця. 2002 року вперше в Україні зробив тромбектомію з нижньої вени в комплексі з нефректомією в умовах штучного кровообігу. З 2000 по 2007 р. зробив чотири трансплантації серця, три з яких закінчилися успішно. У 2005 р. вперше в Україні захистив докторську дисертацію з хірургічного лікування тромбоемболії легеневої артерії.
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кстати эти пидарасы закрыли в нашем городе прекрасное ЛОР отделение, которое работало десятки лет до этого, я там лично лечил отит. Все было сделано для людей, был стационар. Теперь нужно общей толпой идти в поликлинику, не вижу никакой логики в этом.
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Возле больниц очень много дорогих машин главврачей,которые не хотят их терять
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В миллионном Днепре невозможно найти вакцину от гриппа
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и слава Богу - самая ненужная и опасная прививка
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Да, но дает возможность заработать кучу денег производителям вакцин.
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Следователь из ведомства Авакова подарил жене квартиру бойца, воюющего на фронте. ФОТО

Не имеющий живых родственников (т.е, круглый сирота) военнослужащий 53-й бригады Александр Шутов, полгода безвылазно защищавший с оружием в руках в АТО нашу страну от "рузкого мира", в грязи и холоде окопов, вернувшись по ротации из зоны боевых действий в краткосрочный отпуск в Николаев, с удивлением обнаружил, что в его скромной однокомнатной квартире во входной двери (которую он около года назад устанавливал собственноручно) почему-то заменены замки, и попасть домой он не может.

Пообщавшись с соседями, он узнал, что примерно за 10 дней до его приезда в тамбур проникли некие лица, суя ближайшим соседям некие бумаги, и утверждая, что данная квартира ими якобы куплена, начали высверливать замки (!!!).

В местном ЖЕКе "жутко важная" паспортистка прикинулась ветошью, заявив, что отнюдь не в курсе данных событий, и сделала вид, что "не узнаёт" жену военного (всего месяц назад приходившей к этой самой паспортистке уточнить вопрос по оформлению субсидии, и наткнувшись на хамство "суперважной" чиновницы).

В ленинском райотделе полиции, выслушав Александра и посмотрев его документы на право собственности (что слава Богу хранились у родителей жены!), таки завели уголовное дело по факту мошенничества.

Как оказалось, его квартиру "отмутила" некая Калинчук Ирина Ивановна, (налоговый ID: 2136703027, проживавшая на момент афёры в съемном жилье по ул.8 марта,1, кв.1).

В свою очередь у неё краденую квартиру быстренько "законно приобрёл" ЗА СМЕШНЫЕ 5 тыс.600 $ (~ в 2-3 раза дешевле рыночной цены) не кто иной, как скандально известный бывший опер угрозыска, "доблестный участник АТО" (шмонавший в ближнем тылу волонтеров, добровольцев и местных жителей), экс-зам.начальник РОВД Березанского района Николаевской области (кормившийся до войны с "золотой" округи курорта Коблево), предусмотрительно "оформив" её на свою жену Супроткину Яну Сергеевну.

"Сделку" оформила николаевский "криминальный" нотариус Помазан Яна Валерьевна.

Два дня АТОшник бегал по инстанциям, пытаясь добиться справедливости.

Посоветовавшись с Ольгой Николаевной Вербицкой (которая и подняла всю общественность) и с юристом-патриотом Максимом Красюком, вечером 28 декабря волонтёры, патриоты и активисты города Николаева, вместе с Александром и его женой все вместе приняли решение открыть помещение, вызвав полицию и МНС.

Приехавшие на место представители ленинского райотдела и МНС бесцельно топтались на месте от нерешительности, блея о "Другой стороне конфликта", "А может давайте через суд", "Ой, так у нас нет полномочий", и прочий лепет.

На что общественность возразила, что когда надо было взять и молча пойти защищать родину, указанные представители полиции и спасателей что-то не торопились исполнять свой мужской долг, так что теперь пусть подожмут яйца (у кого они есть), и выполнят свой моральный долг в тылу, защитив интересы бойца АТО.

В конце концов, после долгих споров, боец САМ взял в руки привезённый активистами инструмент, и открыл СВОЮ СОБСТВЕННУЮ дверь.

Журналисты, сотрудники райотдела и двое понятых из общественности вместе с Александром и его женой зашли в квартиру и кроме всего прочего, засвидетельствовали факт оставленного "новыми хозяевами" повреждения сантехники (вода на кухне текла большим потоком, угрожая затопить квартиру), и факт КРАЖИ хранившихся в квартире остальных документов и вещей военнослужащего (включая два телевизора, ноутбук, кожанную куртку и другие предметы) - квартиру вычистили полностью от всего более-менее ценного, оставив лишь нехитрую мебель советского периода...

Зная о неоднократных за время войны случаях отжима недвижимости у бойцов АТО, в которых замешаны в том числе работники ЖЕКов, исполнительной службы, продажные судьи и целый ряд гнилых ментов (бывших и действующих), общественность предлагает прийти всем вместе на прием к начальнику данного ЖЕКа и к его паспортистке (дабы посмотреть в их перепуганные бегающие глазки), а так-же заявиться скопом к ПОКА ЕЩЁ начальнику местного МВС (аж целому полковнику Гончарову) и его заму Кобе, а так-же к прокурору города, задав им всем много-много НЕУДОБНЫХ вопросов, из которых "сх*я ли???!!!" будет самым вежливым...

Артемій Щогла
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обычная украинская благодарность
только нужно идти не к паспортистке
Сначала к губернатору, и если паспортистка и начжэка не будут в камере к пороху

Эту сказку, что царь хороший, а бояре дерьмо, нужно заканчивать
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Из новогоднего эфира студии Квартал 95, который шел на канале "1+1", по неизвестным причинам вырезан номер про главу МВД Арсена Авакова, сообщает КП.
Во время концерта, который снимали три недели назад для новогоднего эфира "1+1", показали очень смешной номер о министре МВД Арсене Авакове, которого играл Юрий Крапов, одетый в шубу, с золотыми цепями и в окружении девушек.
Длинноногие красотки были одеты в форму полиции из секс-шопа, изображая помощниц и заместительниц Авакова, пишет издание.
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в принципе, в системе жкх остались все те же продажные преступники от мала до велика, как и во многих других гос органах. 25 лет (а вообще-то 300) насаживали в Украине коррупцию, криминал, бандитизм и тд. В принципе, любой коррупционер, взяточник. бандик-уголовник, продажные мент, работник жека, продажный врач или хирург которые не там подрезал, и тд - это легкое орудие в руках иностранных спецслужб, которыми легко манипулировать как угодно. Любой взяточник на любом уровне который использует свое место не чтобы делать работу свою, а использовать место как орудие достижения своих или чьих-то целей - это предатель Украины, и ему.ей можно шить криминал вплоть до гос измены.
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Вот так вот. Воюй за это вонючее государство, оно тебе в благодарность еще и в лицо плюнет.
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- За последние полгода среди ваших пациентов много раненых в зоне АТО…
- Были и осколки в сердце, и разорванные артерии… На днях прооперировал бойца из батальона имени Кульчицкого. Мужчина перенес тяжелый инфаркт. Я делаю то, что сейчас должен делать каждый нормальный житель Украины. В наш дом пришла война. Кто-то защищает страну с оружием в руках, кто-то - со скальпелем.
- Когда я сказала, что еду в освобожденный Славянск, на гору Карачун, в добровольческие батальоны, вы тут же вызвались присоединиться к волонтерской группе «Мега-Полиграф». Привезли ребятам лекарства, не раз ездили на «скорой» в Харьковский госпиталь за ранеными…
- За время АТО мы пролечили 40 раненых. Невозможно сидеть дома, когда ребята добровольно рискуют жизнью. Я удивился, когда бойцы 11-го батальона подходили со словами: «Мы вас знаем, по телевизору видели, интервью в газетах читали». Оказалось, для тех, кто воюет, очень важно, что к ним приехал узнаваемый человек. Им необходимо видеть, что о них заботятся, спят рядом с ними в палатке или блиндаже, едят ту же еду.
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Я приведу, ще один приклад. На підприємствах Гірничо-металургійного комплексу, вугільної промисловості, по- сутті нічого не робиться для зниження рівня професійних захворювань. Шкідливі фактори не усуваються. І як наслідок потерпілі живуть на 10-15 років менше чим інші. МОЗ знайшла вихід: заборонила медико- соціальним експертним комісіям повязувати причини смерті з професійним захворюванням. ЖАХ!
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никакой медицины в Украине нет, есть несколько фанатов таких как Тодуров, Щеглов и не многие другие
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А у меня такое впечатление, что Тодуров фанат своего кармана. При коррупционной владе януковича молчал в тряпочку т. к. коррупция в медицине тодурова вполне устраивала.
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Когда наконец-то разберутся с аптеками? Их развелось, как не резаных собак. Лично вот шагами измерил площадь в районе моего дома - 300 х 250 - расквартировано аж 9 аптек (???) - зачем столько???. Для человека это ничто не дает - конкуренции нет, цены везде почти одинаковые, а качеством никто не занимается и поэтому не известно, что в аптеках продают. Ходят уже слухи, что из-за ухудшения здоровья людей, аптеки по доходам обогнали наркомафию. Меняются министры, в последнее время мода пошла на "варягов", но нашу в целом криминальную медицину трудно наклонить. Бесплатной медицина никогда не была, а сегодня тем более - не успеешь приоткрыть дверь в кабинет врача и на его лице уже написано, сколько нужно "занести" и он тут же прикидывает - к кому же из своих коллег тебя дополнительно направит или в какую из "своих" аптек тебя командировать с уже приготовленным списком надуманных микстур. Цены на некоторые лекарства в 10-30 раз дороже, чем в той же России или Белоруси, кто это допустил и зачем вообще столько этих очень сомнительных "помошников здоровья" нужно???
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Борис Тодуров с коллегами привозит в зону АТО продукты, лекарства, бронежилеты и каски. Причем лично садится за руль «скорой помощи» Института сердца. И по дороге в Киев обязательно забирает раненых ребят из военных госпиталей

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у Шустера последняя передача была про трансплантацию органов с ним
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Сам ты пи...дёр он входит в петёрку самых знаменитых кардихирургов Мира, а ты ХТО, плеватель козе под хвост.
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Тодуров как и все остальные привыкли хавать с этих закупок и тут эму не дали сп#здить вот он и взвыл....
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Не знаю,что там с покрашэнями в медицине,но вижу что все не так,как хотели и мечтали.
Я не знаю что из себя представляет Супрун,но знаю что в Украине есть очень много достойных кандидатов на пост министра здравоохранения.
И конечно факт,что без страховой медицины наше здравоохранение рухнет.Но тут главное что если наконец то медицину сделают страховой см платной,то важный вопрос дабы деньги плательщиков не были разворованы!
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Так такие профессионалы, как Тодуров не хотят страховой медицины
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Страховая медицина вещь дорогая. Сразу перетекают потоки из карманов правильных пацанов, поэтому то, что можно было уже давным давно сделать, никто сейчас реализовать не будет. Во всяком случае в ближайшие годы.
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Неможливо розвалити за короткий час те,що вже було розвалено на протязі не одного року....Але чомусь раніше ніхто не чув жодних заяв від шановного директора,А тут раптом такі серйозні звинувачення в десятках тисяч смертей з вини конкретного міністра...Думаю,що не все так просто з тою заявою Тодурова і десь імовірно має місце банальний конфлікт інтересів....😕😕😕
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Агентура Кремля против реформ в Украине понимая что успешное их внедрение в жизнь украинцев приведет к потери их поддержки .
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Alla Gryshchuk Прошу прощения,но в вашем институте сердца ничего без денег не делается,мало того,чтоб попасть к вам по скорой -первый вопрос который нам залали-это в состоянии ли мы покрыть расходы по операции и палату!! Так что в суд вы вряд ли пойдёте -много тех кого развели на деньги
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Тодуров мені нагадує Фесталя,того що Еміль.І фахівець справді великий,а всередині хробаки живуть.
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Может как врач он и хорош, но как человек может быть дерьмом редким .......
Зачем он ездит в АТО, если жмет кровавые руки Гоблина и сидит с говнометом Кисилевым ?
Пациенты ?
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Alexandr Oleynik Кому-то оторвали мордочку от корыта? Почему за финансированием не хотите обратиться к фармкомпаниям, все равно делаете операции только за деньги.
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Допоки ще здоров"я українців віддаватимуть на відкуп місіонерам-іноземцям?! Коли, нарешті, хтось відповість за безлад у МОЗ?!
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С 1 января 2017 года Украина стала жить по новому-реформы превратят нашу жизнь в стабильную а в будущем народ поймет что он верно избрал своего Президента Петра Алексеевича.
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Украинцам пора понять что по совковым меркам жить уже нельзя и пора платить налоги как во всем цивилизованом мире да верить своей власти уважая ее.
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скорей всего барыги выкинут чувака с работы за розгойдування яхты. начался беспредел похлеще чеем при януховиче
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Недобитая рыгомразь голос подала...Уляна Супрун должна быть готова шо будет целый хор рыговских свиней и представителей фарм мафии оторваных от коррупционного корыта.
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Корумпована прокуратура , корумпованні суді будуть захищати корумпованого депутата , а не громадянина України . На Майдані покалічили тисячі , вбили 100 громадян України . Кого покарали прокурори , судді ? Нікого . Громадянам України потрібно створювати свою народну прокуратуру , суддів , які б захищали громадян України від бандитів
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" Уже четвертый месяц он отказывает нам в открытии филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи Источник: http://censor.net.ua/n421947"
"26 грудня 2016 у Сєверодонецьку відбулася урочиста церемонія відкриття Філії Інституту серця МОЗ України за участі Генерального директора Інституту серця Бориса Тодурова та Голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза."
http://www.heart.kiev.ua/?cat=18
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Цензор бездумно передер повідомлення з сайту Вести http://vesti-ukr.com/strana/218079-direktor-inctituta-cerdtsa-khalatnoct-cuprun-zabrala-bolshe-zhiznej-ukraintsev-chem-vojnaвсі, а що воно таке ті Весті всі добре знають.
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Популистическая риторика Тимошенко привела бы страну к бедности да потери пути реформаторства что для нас стало бы катастрофой. Медицына дорогая вещь и за нее надо платить большие деньги .
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Мутная история. Сердце, сердце, а переломы костей кто лечить будет? Сколько инвалидов в стране становится после обычного бытового перелома мизинца. Хирурги в поликлиниках гипс наложить не могут. Про реабилитацию после переломов вообще молчу. Что такое механо-терапия поликлиники вообще не знают. Какие-то тренажёры за свой счёт, пациенты немного помогают. Порядок в украинской медицине необходимо начинать не с "высшей материи", а с обычного. От простого к сложному, от известного к не известному.
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из отзывов:

"Мама ребенка 25.03.10 18:45
А почему не пишете сразу во сколько это выльеться для больного??? Только не говорите что для киевлян бесплатно - ВРАНЬЕ !!!!! (направление было) завуалированную обдираловку устроили - центр за бюджетные деньги строился а под видом благотворительного взноса качаете деньги с родителей -МАРАДЕРЫ!!! еще и квитанции забирают чтоб доказательств не было и заявы типа какие то писать надо под диктовку А есть ли такое деньги у родителей или нет - никого не интересует."
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Директор Института сердца должен организвать лечение, а не сидеть за баранкой "скорой" и развозить бронежилеты и каски. Это задача военных. Каждый должен выполнять СВОИ ОБЯЗМННОСТИ. А не пиариться на проблемах, многие из которых созданы искусственно бизнесменами в белых халатах.
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Тут про історію фото з гобліном
http://gordonua.com/news/society/kardiohirurg-todurov-ya-ehal-v-krym-pomoch-morpeham-v-itoge-spas-ot-infarkta-mamu-aksenova-26966.html
Про супруниху:
Мусій: Чому освіта міністра Уляни Супрун - таємниця за сімома печатями
http://uainfo.org/blognews/1480066939-musiy-chomu-osvita-ministra-ulyani-suprun---taemnitsya-za-simoma.html
Супрун: «Держава не допомагатиме хворим на рак»
http://wz.lviv.ua/news/186598-suprun-derzhava-ne-dopomahatyme-khvorym-na-rak
Супрун: Я особисто докладу всіх зусиль, щоб закон про трансплантацію ухвалили якнайшвидше. ВIДЕО
http://ua.censor.net.ua/video_news/399978/suprun_ya_osobysto_dokladu_vsih_zusyl_schob_zakon_pro_transplantatsiyu_uhvalyly_yaknayishvydshe_video
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Тут такое: я немножко в курсе, ибо теща и мама- весьма почтенного возраста. В Мариуполе что-то страшное, в этом плане. Теща не могла попасть к врачу(врачам). Именно с сердцем. Врачи- все на больничном! Мама- плачет, видя цены на лекарства, хотя все лекарства покупаю я. А её- впаривают такое, что... при визите к своим, знакомым врачам- те за голову хватаются. Теперь- вернусь к теще. Она, не дождалась выхода своего врача, с больничного. И я отвез её в частную клинику. А там она и встретила этого врача!!! Тока не пациентом она там пребывала! Во, как!
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Согласен. На все 100%. И не важно, в каком городе. В Киеве та же хрень. Прихожу с ребенком к аллергологу. Она с порога предложила диагностику в частном кабинете, т.к. государственная поликлиника не имеет средств. Пришли по ее рекомендации - а она нас там встречает. Так что многие врачи используют свои должности для направления к себе же, только за деньги.
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Я полагаю , что господин Тодуров , четко понимает , что это не халатность , а государственная политика. Народные деньги тратятся только на то , что приносит прибыль нашей нынешней власти , и на то , что помогает им удержаться во власти. З Зачем здоровая нация ? Зачем поддерживать жизнедеятельность больных и старых людей ? Наоборот , чем больше их умрет - те лучше !
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В том числе и преступная халатность одна из составляющих так называемой нынешней государственной политики....
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если Супрун делает все правильно, то пусть ответит. Заявления типа "через 3-5 лет вы почувствуете покращення" не предлагать.
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Обвинения конкретные.И большинство министров без совести.Ну а зашитники корыта могут и сами,или их родственники попасть в скорую,где не окажется этих быстродействующих материалов,и которые не купиш за деньги,потому,что они нужны в первые минуты оказания помощи.
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Таке враження, що когось від кормушки відірвали...
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так подай в суд, а не угрожай зря! об иноземцах-министрах скажу следующее:Квиташвили ушел без обвинений в том, что он ЛИЧНО СЕБЕ что-то украл.Если так же уйдет и Супрун - для нас это прогресс. О некомпетентности Гавел сказал: лучше два года некомпетентности, чем столетия воровства и саботажа.
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А можно узнать о стоимости операций у Тодурова " до Супрун" и " после Супрун"?Я бы еще и декларацию доходов этого Светоча медицины посмотрела бы. Почему у судей" это" - взятка, а у докторов- благодарность?! И не тронь кардиохирурга- он же жизни спасает....!...Да спасает. Возможно. У кого денег много. Ворованых. Иных много не бывает. Не в нашей стране.
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го-су-дар-ство????????---------- где оно????????????? ЕГО в уркаине НЕТ.
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Хай там що,та паплюжити назву своєї країни...Чи ви кацап?
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Всё равно всех не спасут... В США и то не все могут дорогую страховку покрывающую всё выплачивать и это при том что у них самая сильная экономика. Медицина - это жуткие поборы. Лекарства от онкологии стоят порой столько что даже если продать жильё то не хватит . Только богатые могут оплатить или пропиаренные единицы из миллионов больных вытряхивают из сочувствующих огромные суммы ( но это надо быть или известным человеком или блогером с подписчиками ). Хворостовский Кобзон Задорнов - все они лечатся в Европе в самых дорогих клиниках. В России например блогер и телеведущий Сталик Ханкишиев спасал свою дочку по квоте ограниченной какого то дорогущего импортного препарата - бесплатно только ничтожному проценту Людей в России а остальным на кладбище. Врачи - барыги, фармакологи -барыги.
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Работает программа сокращения численности украинцев и освобождения территории для заселения еврочурбаньём.
Не верится? Посмотрите сами.
Эпидемия гриппа в Украине.
Чем лечат людей, детей и взрослых?
Что прописывают? Ничего из того что надо или что дало бы эффект.
Любые противовирусные препараты отсутствуют.
Есть лишь обманки для симулирования имунной системы ПЕРЕД заболеванием.
У вас когда по плану грипп? Пейте таблетки за три дня до этого. )))
АПТЕКИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ ВСЯКОЙ ДОРОГУЩЕЙ БЕСПОЛЕЗНОЙ ЕРУНДОЙ.
Зачем народу Украины такая медицина с такими управителями этой отрасли?
И почему хорошие, импортные препараты, эффективные и НЕДОРОГИЕ не проходят так называемую "сертификацию" в Украине, в этой стране, которая ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ стоит на СТО ДЕВЯНОСТОМ месте в мире и на ПЕРВОМ месте по государственной коррупции?
Потому что Работает программа сокращения численности украинцев и освобождения территории для заселения еврочурбаньём.
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Мафія з медицини пішла в атаку на Супрун. Хірург з 27-ми річним стажем Борис Тодуров "вішає всіх собак" на Ульяну Супрун, яка в 2013 році переїхала жити в Україну з США, а міністром охорони здоров'я стала тільки 27 червня 2016 року. Хто довів медицину до такого стану, де ж ти, "святий та безгрішний" Тодуров був усі ці 27 років? Хіба це Супрун дере з хворих гроші за операцію та кладе собі в кишеню?
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Зайди на сайт его института и посмотри - все 27 лет он строил и создавал. И создал, в отличие от всех нынешних.
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Построили за счёт государства ему институт. Институт Шалимова и Институт Амосова не хуже - там полно врачей не хуже. А еще море больниц от областных до городских по всей Украине.
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Обвинения серьезные ... Цензор, пожалуйста, возьмите интервью у Министра здравоохранения по указанным проблемам ... Но то, что директор института так открыто упрекает министра, это обнадеживает, в Украине действительно развивается гражданское общество ! ...
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Все честно и правильно. Проблема в другом - весь кабинет министров и все монопольные госкомпании управляются аналогичными ,, прохвесионалами". Список преступлений широк - тарифы и для населения, и для промышленности, контрабанда, отстирка ПДВ через казначейские счета, казнокрадство в безумных объёмах , война, называемая АТО, поставка дерьмового вооружения, формы, питания. А минималка в 3200 - это отдельная сказка, которая грохнет промышленность окончательно. А про силовые ведомства отдельный разговор. Все вместе взятое делает Украину просто невозможной для жизни - ни в этом ли их цель?
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Такое впечатление что этот Тодуров с луны свалился и не провел свою взрослую жизнь при совке и не в курсе что поступление в мединститут стоило по стоимости жигуля но меня интересует сколько его родители дали чтобы он поступил в медицинский и это все значит как поступали такие и врачи и к его сведению я таких врачей чтобы у них можно было безопасно вылечется -так что кто бы там в министерстве не был изменить кординально не хрена не сможет -одни корупционеры начиная от медсестры которая утку подает до директоров медицинских институтов .В Украине больше половина числится по бумагам инвалиды разных категорий -вот интересно сколько из них липовых так как и самых врачей и все это тянется с времен совка и дальше я не сомневаюсь продолжается .Мне так и хочется спросить у этого Тодурова сколько там им дают за то чтобы сделать проворовавшегося и поманного чиновника вдруг больным на сердце то есть сердечником и что самое главное что это стало практикой .Так что не надо нам тут лапшу на уши вешать -я в Украине 60 с лишнем лет прожил и я знаю прекрасно какая была медецина и какая сейчас-если нет бабла то даже можеш и не думать про лечение или бабло начнеш собирать как это делают простые люди чтобы поехать за границу лечится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война", - директор Института сердца Тодуров о деятельности главы Минздрава Супрун
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