 "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война", - директор Института сердца Тодуров о деятельности главы Минздрава Супрун

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Вы являетесь членами правительства сорокамиллионной европейской страны - Украины. Безответственность заявлений, непродуманность решений, авантюризм в стратегии развития - вот, что мы видим в последние месяцы работы Минздрава", - отметил Тодуров.
Он подчеркнул, что программа по сердечно-сосудистым заболеваниям предусматривала закупку на 364 млн грн скоропомощных расходных материалов, которые могли спасти десятки тысяч жизней, но закупка так и не была проведена Минздравом.
"Вы не провели эту закупку. Я абсолютно ответственно заявляю,(и могу это повторить в суде) ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы. Вы понимаете свою ответственность (в том числе и уголовную) за халатное отношение к своим обязангостям? И это только по программе ССЗ. Что говорить о других?
Вы кажется решили лечить онкологию профилактикой? Ваш зам - Линчевский заблокировал работу Института сердца. Не подписал ни одного официального документа за последние 4 месяца. Уже четвертый месяц он отказывает нам в открытии филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи. Это просто глумление над людьми. Вы лично отказали нам в программе "искусственное сердце"( представлено в ролике поздравления президента, как лучшее достижение Украины в 2016 году) даже после обращения к вам нескольких народных депутатов. Вы- члены правительства, которых мы наняли на работу отгородились от специалистов новой охраной и просто физически не пускаете нас в здание МОЗ! При всем при этом ведете себя как аниматоры в дешевом турецком отеле!!! И Вам смешно? После стольких смертей по вашей вине? Бегите, пока я не подал на вас в суд", - резюмировал Тодуров.
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РИА Новости Украина: 17:2003.08.2016(С)
супрун перекрыла денежные потоки..на частную практику!
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И если он такой герой то пусть придет в НАБУ ГПУ МВД Суд - почему он полез в СМИ???? Попытка затянуть Супрун во вселенский срач где он и ему подобные задавят ее там опытом????
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За 27 років хірургічної практики виконав понад 5000 операцій. Здійснив першу в Україні трансплантацію серця. Автор понад 140 наукових праць та низки винаходів.
Зробив успішну трансплантацію серця в Україні. 2001 року вперше в Україні зробив операцію Батісти (альтернатива трансплантації серця). Того ж року вперше в Україні зробив торакоскопічну операцію дитині з вродженою вадою серця. 2002 року вперше в Україні зробив тромбектомію з нижньої вени в комплексі з нефректомією в умовах штучного кровообігу. З 2000 по 2007 р. зробив чотири трансплантації серця, три з яких закінчилися успішно. У 2005 р. вперше в Україні захистив докторську дисертацію з хірургічного лікування тромбоемболії легеневої артерії.
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Не имеющий живых родственников (т.е, круглый сирота) военнослужащий 53-й бригады Александр Шутов, полгода безвылазно защищавший с оружием в руках в АТО нашу страну от "рузкого мира", в грязи и холоде окопов, вернувшись по ротации из зоны боевых действий в краткосрочный отпуск в Николаев, с удивлением обнаружил, что в его скромной однокомнатной квартире во входной двери (которую он около года назад устанавливал собственноручно) почему-то заменены замки, и попасть домой он не может.
Пообщавшись с соседями, он узнал, что примерно за 10 дней до его приезда в тамбур проникли некие лица, суя ближайшим соседям некие бумаги, и утверждая, что данная квартира ими якобы куплена, начали высверливать замки (!!!).
В местном ЖЕКе "жутко важная" паспортистка прикинулась ветошью, заявив, что отнюдь не в курсе данных событий, и сделала вид, что "не узнаёт" жену военного (всего месяц назад приходившей к этой самой паспортистке уточнить вопрос по оформлению субсидии, и наткнувшись на хамство "суперважной" чиновницы).
В ленинском райотделе полиции, выслушав Александра и посмотрев его документы на право собственности (что слава Богу хранились у родителей жены!), таки завели уголовное дело по факту мошенничества.
Как оказалось, его квартиру "отмутила" некая Калинчук Ирина Ивановна, (налоговый ID: 2136703027, проживавшая на момент афёры в съемном жилье по ул.8 марта,1, кв.1).
В свою очередь у неё краденую квартиру быстренько "законно приобрёл" ЗА СМЕШНЫЕ 5 тыс.600 $ (~ в 2-3 раза дешевле рыночной цены) не кто иной, как скандально известный бывший опер угрозыска, "доблестный участник АТО" (шмонавший в ближнем тылу волонтеров, добровольцев и местных жителей), экс-зам.начальник РОВД Березанского района Николаевской области (кормившийся до войны с "золотой" округи курорта Коблево), предусмотрительно "оформив" её на свою жену Супроткину Яну Сергеевну.
"Сделку" оформила николаевский "криминальный" нотариус Помазан Яна Валерьевна.
Два дня АТОшник бегал по инстанциям, пытаясь добиться справедливости.
Посоветовавшись с Ольгой Николаевной Вербицкой (которая и подняла всю общественность) и с юристом-патриотом Максимом Красюком, вечером 28 декабря волонтёры, патриоты и активисты города Николаева, вместе с Александром и его женой все вместе приняли решение открыть помещение, вызвав полицию и МНС.
Приехавшие на место представители ленинского райотдела и МНС бесцельно топтались на месте от нерешительности, блея о "Другой стороне конфликта", "А может давайте через суд", "Ой, так у нас нет полномочий", и прочий лепет.
На что общественность возразила, что когда надо было взять и молча пойти защищать родину, указанные представители полиции и спасателей что-то не торопились исполнять свой мужской долг, так что теперь пусть подожмут яйца (у кого они есть), и выполнят свой моральный долг в тылу, защитив интересы бойца АТО.
В конце концов, после долгих споров, боец САМ взял в руки привезённый активистами инструмент, и открыл СВОЮ СОБСТВЕННУЮ дверь.
Журналисты, сотрудники райотдела и двое понятых из общественности вместе с Александром и его женой зашли в квартиру и кроме всего прочего, засвидетельствовали факт оставленного "новыми хозяевами" повреждения сантехники (вода на кухне текла большим потоком, угрожая затопить квартиру), и факт КРАЖИ хранившихся в квартире остальных документов и вещей военнослужащего (включая два телевизора, ноутбук, кожанную куртку и другие предметы) - квартиру вычистили полностью от всего более-менее ценного, оставив лишь нехитрую мебель советского периода...
Зная о неоднократных за время войны случаях отжима недвижимости у бойцов АТО, в которых замешаны в том числе работники ЖЕКов, исполнительной службы, продажные судьи и целый ряд гнилых ментов (бывших и действующих), общественность предлагает прийти всем вместе на прием к начальнику данного ЖЕКа и к его паспортистке (дабы посмотреть в их перепуганные бегающие глазки), а так-же заявиться скопом к ПОКА ЕЩЁ начальнику местного МВС (аж целому полковнику Гончарову) и его заму Кобе, а так-же к прокурору города, задав им всем много-много НЕУДОБНЫХ вопросов, из которых "сх*я ли???!!!" будет самым вежливым...
Артемій Щогла
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только нужно идти не к паспортистке
Сначала к губернатору, и если паспортистка и начжэка не будут в камере к пороху
Эту сказку, что царь хороший, а бояре дерьмо, нужно заканчивать
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Во время концерта, который снимали три недели назад для новогоднего эфира "1+1", показали очень смешной номер о министре МВД Арсене Авакове, которого играл Юрий Крапов, одетый в шубу, с золотыми цепями и в окружении девушек.
Длинноногие красотки были одеты в форму полиции из секс-шопа, изображая помощниц и заместительниц Авакова, пишет издание.
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- Были и осколки в сердце, и разорванные артерии… На днях прооперировал бойца из батальона имени Кульчицкого. Мужчина перенес тяжелый инфаркт. Я делаю то, что сейчас должен делать каждый нормальный житель Украины. В наш дом пришла война. Кто-то защищает страну с оружием в руках, кто-то - со скальпелем.
- Когда я сказала, что еду в освобожденный Славянск, на гору Карачун, в добровольческие батальоны, вы тут же вызвались присоединиться к волонтерской группе «Мега-Полиграф». Привезли ребятам лекарства, не раз ездили на «скорой» в Харьковский госпиталь за ранеными…
- За время АТО мы пролечили 40 раненых. Невозможно сидеть дома, когда ребята добровольно рискуют жизнью. Я удивился, когда бойцы 11-го батальона подходили со словами: «Мы вас знаем, по телевизору видели, интервью в газетах читали». Оказалось, для тех, кто воюет, очень важно, что к ним приехал узнаваемый человек. Им необходимо видеть, что о них заботятся, спят рядом с ними в палатке или блиндаже, едят ту же еду.
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Я не знаю что из себя представляет Супрун,но знаю что в Украине есть очень много достойных кандидатов на пост министра здравоохранения.
И конечно факт,что без страховой медицины наше здравоохранение рухнет.Но тут главное что если наконец то медицину сделают страховой см платной,то важный вопрос дабы деньги плательщиков не были разворованы!
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Зачем он ездит в АТО, если жмет кровавые руки Гоблина и сидит с говнометом Кисилевым ?
Пациенты ?
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"26 грудня 2016 у Сєверодонецьку відбулася урочиста церемонія відкриття Філії Інституту серця МОЗ України за участі Генерального директора Інституту серця Бориса Тодурова та Голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза."
http://www.heart.kiev.ua/?cat=18
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"Мама ребенка 25.03.10 18:45
А почему не пишете сразу во сколько это выльеться для больного??? Только не говорите что для киевлян бесплатно - ВРАНЬЕ !!!!! (направление было) завуалированную обдираловку устроили - центр за бюджетные деньги строился а под видом благотворительного взноса качаете деньги с родителей -МАРАДЕРЫ!!! еще и квитанции забирают чтоб доказательств не было и заявы типа какие то писать надо под диктовку А есть ли такое деньги у родителей или нет - никого не интересует."
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http://gordonua.com/news/society/kardiohirurg-todurov-ya-ehal-v-krym-pomoch-morpeham-v-itoge-spas-ot-infarkta-mamu-aksenova-26966.html
Про супруниху:
Мусій: Чому освіта міністра Уляни Супрун - таємниця за сімома печатями
http://uainfo.org/blognews/1480066939-musiy-chomu-osvita-ministra-ulyani-suprun---taemnitsya-za-simoma.html
Супрун: «Держава не допомагатиме хворим на рак»
http://wz.lviv.ua/news/186598-suprun-derzhava-ne-dopomahatyme-khvorym-na-rak
Супрун: Я особисто докладу всіх зусиль, щоб закон про трансплантацію ухвалили якнайшвидше. ВIДЕО
http://ua.censor.net.ua/video_news/399978/suprun_ya_osobysto_dokladu_vsih_zusyl_schob_zakon_pro_transplantatsiyu_uhvalyly_yaknayishvydshe_video
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Не верится? Посмотрите сами.
Эпидемия гриппа в Украине.
Чем лечат людей, детей и взрослых?
Что прописывают? Ничего из того что надо или что дало бы эффект.
Любые противовирусные препараты отсутствуют.
Есть лишь обманки для симулирования имунной системы ПЕРЕД заболеванием.
У вас когда по плану грипп? Пейте таблетки за три дня до этого. )))
АПТЕКИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ ВСЯКОЙ ДОРОГУЩЕЙ БЕСПОЛЕЗНОЙ ЕРУНДОЙ.
Зачем народу Украины такая медицина с такими управителями этой отрасли?
И почему хорошие, импортные препараты, эффективные и НЕДОРОГИЕ не проходят так называемую "сертификацию" в Украине, в этой стране, которая ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ стоит на СТО ДЕВЯНОСТОМ месте в мире и на ПЕРВОМ месте по государственной коррупции?
Потому что Работает программа сокращения численности украинцев и освобождения территории для заселения еврочурбаньём.
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