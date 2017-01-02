 Трамп собирается отменить ряд решений Обамы в первый же день на посту

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом заявил будущий пресс-секретарь Белого дома в администрации Трампа Шон Спайсер, передает CNN.
По словам Спайсера, Трамп "немедленно отменит многие правила и меры, принятые администрацией (Обамы - ред.) за последние восемь лет, которые затрудняют экономический рост и создание рабочих мест".
1 января будущий пресс-секретарь в администрации Трампа Шон Спайсер заявил, что Белый дом, возможно, непропорционально наказывает Российскую Федерацию, приказывая выслать из страны 35 российских дипломатов, которых подозревают в шпионстве.
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Трамп о причастности России к кибератакам на США: "Это мог быть кто-то другой. Я знаю то, что другие люди не знают"(262)
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Новые санкции - необходимый и адекватный ответ на попытки причинить вред интересам США, - Обама(180)
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Типичное хуйло.
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Nee nu ja ponimaju, budet u nego i peregibi, bez takih nu ne kak, no respublikansi ne pervij raz rassejusjku na koleni stavjat, etot ne budet izkljucjenijem,.
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это ж не хухры-мухры Нобелевский лауриат Обамыч...это баригжка .готельер и прораб...в одной пЭрсоне!
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ТЕТЯ РОЗА @ANAKOYHER https://twitter.com/Anakoyher
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули.
Брешут, понятно.
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Tak sjto teperj delatj, pozjelatj cjtob oni bili vnimateljnei i nenastupali na grabli ili pozjelatj im sjtob nastupali - vot nepoimu, cjto lucjsje to.
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)))
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Он отметил, что сотрудничество между Вашингтоном и Киевом обеспечит безопасность границ Украины.
"Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", - сказал Маккейн.
Он также передал приветствия от американского народа.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко констатировал несоблюдение режима тишины на Донбассе. Он напомнил, что отказавшись от перемирия, оккупанты понесли серьезные потери в боях.
Напомним, Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/makkeyn-sdelal-gromkoe-zayavlenie-po-donbassu-784994.html
сигнальчик такой Трампу послал хороший...
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Posmotrite, skoljko objavlenij o gadalok i takova roda salonov v centre kazjdogo goroda rasseji - pistec korocje - i muzja vernjot i ljubovnika prikoldujet, da i sjcjastje (cjerez bojaresjnik) v izobilije itd.
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Где Бутусов этих грамотеев набирает?
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Это не касается санкций против Раши. Они как раз способствуют развитию США.
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Или он думает, что у Газпрома хватит денег купить 2/3 голосов американских конгресменов и сенаторов ?
Этот рыжий телевидущий три года назад ПОЛНОСТЬЮ обанкротился со своими золотыми унитазами и сошел на "0" а потом вдруг ни с того ни с сего удивительным образом откуда-то нашел миллиарды денег, что-бы расплатиться с кредиторами и еще стать обратно миллиардером ? Там в США разберутся и импичмент для него будет не просто статьей в Конституции США а и в прямом смысле.
США это вам не Кацапская РФ.
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фотки обамы в кабинетах
сменит прислугу и изменит режим подачи кофе...
остальное может сменить только вместе с нижним бельем
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http://www.svoboda.org/a/28209236.html
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Как бэ вот...)))
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все будзе добра!...сохраняйте спокойствие и чистите пулемет...
С Новым Годом украинцы))) Хай вам щастыть и грошыть))) Мирного вам неба над головой))
Слава Украине! Жыве Беларусь!
"Вы увидите, что и демократы, и республиканцы, такие как [Джон ] Маккейн и [Линдси ] Грэм и другие, объединятся с тем, чтобы принять жесткие санкции, поскольку, откровенно говоря, несмотря на то, что шаги администрации были более чем символичными (и это было очень значимо), этого недостаточно для сдерживания России", - заявил Шифф.
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