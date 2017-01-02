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 Политика Украины
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Все про:оккупация (6386) Донбасс (11684) Тука (420)

 "В следующем году Украина вернет Донбасс", - Тука

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской ОВГА Георгий Тука считает, что в следующем году Украина вернет Донбасс.

"Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс", - написал он в колонке для Нового времени, передает Цензор.НЕТ.

Тука констатировал, что на сегодняшний день Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях.

"Однако, уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум - к середине 2018 года", - считает замминистра.

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При этом он подчеркнул, что Украине критически важно сохранить поддержку Европы и США.

По словам Туки, есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля "сдать" Донбасс. Он считает, что РФ не видит эти территории в своем составе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине стоит отказаться от Пинчука: и этот "компромисс" будет не такой уже и болезненный, - Тука о статье олигарха

Замминистра предлагает сравнить деятельность российских оккупантов в Крыму и на Донбассе.

"На Донбассе происходит повальное мародерство, вырезание и уничтожение предприятий. Они фактически обрекают регион на экономическое вымирание. В Крыму такого не наблюдается. Российская власть, наоборот, вынуждает крупные частные компании инвестировать в крымские бизнес-проекты и инфраструктурные объекты. И в этом принципиальная разница", - считает он.

"Я оптимист. Очень надеюсь и хочу верить в то, что у нас, наконец, наступит мир; что мы вернем и Донбасс, и Крым. При этом, на мой взгляд, нужно сконцентрироваться на следующих аспектах: борьба с внутренним популизмом, эффективная борьба с коррупцией, военное решение конфликта. Причем именно в такой последовательности", - написал Тука.
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А раше что до вымирающих и разворованных предприятий оккупированной ею территории?!"отдаст". Отберете тогда отдаст, а так не припомню что бы вор краденное отдавал.
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В январе 16-го президент и главнокомандующий сказал "до конца года". Премьер недавно сказал "до 2020". До 2020 или ишак сдохнет, или мулла. Тука пошел на компромисс
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Поживемо - побачимо.. Мене цікавлять території без вати, без особливого статусу, та на рівних з усіма регіонами України правах та обов'язках. Якщо особливий статус - та хай їдуть нах..
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"Коселёк, коселёк... какой коселёк?" (Костя Кирпич)
С Дамбаса пишут:

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Если не вернет пусть этот Тука обещает пообещает повеситься. Наверно у своего шоколадного хозяина научился раздавать обещания.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В следующем году Украина вернет Донбасс", - Тука
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