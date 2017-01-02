EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  718  14
Все про:Стамбул (144) теракт (1917) Турция (1726) ИГИЛ (425)

 Террористы "ИГИЛ" взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Reuters.

"В продолжение благословенных операций, которые Исламское государство проводит против защитника креста, Турции, героический солдат халифата ударил по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой отступнический праздник ", говорится в заявлении "ИГИЛ".

Как сообщалось, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе Reina, из автоматов Калашникова.

Читайте также: Совет Безопасности ООН осудил теракт в Турции: "Организаторы должны предстать перед правосудием"

Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости.

В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них - иностранцы.

СМИ сообщили, що стрельбу мог устроить гражданин Кыргызстана или Узбекистана, связанный с "ИГИЛ".

Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.

Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
но почему они к примеру в Москве не сделают теракт ,где одни русские.русский мусор не жалко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да это, почитай одно и тоже- парашка придумает , игил сделает, парашка проплатит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Говорят что ИГИЛ детище ФСБ - они что, сами с собой должны справиться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага! ФСБ провело разъяснительную работу с руководством ИГИЛ и вот вам результат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ИГИЛ это спецбодразделение российской армии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Террористы "КРЕМЛЬ" взяли на себя всю ответственность за теракт в Стамбуле
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот и подтвердилось. Хуйловых рук делишки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скриншот ймовірного злочинця з камери спостереження.


 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТеррористы "ИГИЛ" взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Бандера боевик бюджет Госпогранслужба Гройсман Донбасс Киев Маккейн марш нападение Нацполиция Новый год обстрел оккупация ООН оружие Пашинский санкции смерть Стамбул стрельба США теракт Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти