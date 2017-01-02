 Террористы "ИГИЛ" взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Reuters.
"В продолжение благословенных операций, которые Исламское государство проводит против защитника креста, Турции, героический солдат халифата ударил по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой отступнический праздник ", говорится в заявлении "ИГИЛ".
Как сообщалось, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе Reina, из автоматов Калашникова.
Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости.
В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них - иностранцы.
СМИ сообщили, що стрельбу мог устроить гражданин Кыргызстана или Узбекистана, связанный с "ИГИЛ".
Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.
Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.
718 14
Совет Безопасности ООН осудил теракт в Турции: "Организаторы должны предстать перед правосудием"(44)
Турецкие власти идентифицировали 35 из 39 погибших в ночном клубе Стамбула(25)
Террорист в ночном клубе Стамбула не переодевался в костюм Санта-Клауса, - премьер Турции(38)
"Много убитых. Я жива! Жива!", - украинская туристка выжила во время теракта в Стамбуле(170)
Турецкая полиция обнародовала обновленные данные о жертвах теракта в Стамбуле(0)
Граждан Украины нет среди погибших в результате теракта в Стамбуле, - МИД(8)
Обама предложил Турции помощь США в связи с терактом в Стамбуле(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить