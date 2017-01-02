 Боец ВСУ застрелен в результате конфликта с гражданскими лицами на Донетчине, - Минобороны

В результате выстрелов из огнестрельного оружия погиб военнослужащий военной службы по контракту ВС Украины и получил ранение местный житель, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины.
Минобороны отмечает, что готово оказать всестороннюю поддержку расследованию смерти военнослужащего.
"Командованием воинской части совместно с группой оперативного реагирования военной комендатуры Волновахи и работниками Волновахского ОП ГУ НП в Донецкой области ведется расследование происшествия. Министерство обороны Украины готово оказать всестороннюю поддержку с целью объективного и беспристрастного проведения следствия", - сказано в сообщении.
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1. То что умственно примитивных кацапов идиотов путлинских фашистов в лапотной путлинской паРАШЕ подавляющие большинство где то 80 % ( это совокупный рейтинг коммуно - фашистов Зюги... вместе с рейтингом фашистов Жирика...и фюрера Путлина....и др казламордых лапотников.
2. И то что эта лапотная она же фашистская педерация паРАША с таким огромным ужасным количеством зомбированных путлинским фашизмом примитивных кацапов идиотов, то что она расположена рядом по соседству с нормальной европейской демократической Украиной.
3, И эта кремлёвская фашистская лапотная нечисть - свора преступно вторгается к нам и пытается аннексировать суверенную часть украинских территорий Крыма и Донбасса .
И вот поэтому они фашисты просто не оставляет нам другого выбора для всего многомиллионного украинского народа как защитить свою Родину и уничтожить этих кровавых кремлёвских фашистов , лютых кровавых врагов захватчиков и их верных холуёв матёрых бандитов сепаратистов! Чтобы освободить от них свою родную но временно оккупированную святую украинскую землю.
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Почему ВСУ берегут посёлки ватанов, заселённые пропутинцами?
Ликвидировать поголовно этих "жителей донбаса", иначе будут они убивать украинцев на украинской земле.
Толерасты киевские проклятые, сдадите Украину путинстану, ворьё лжепрозападное.
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Около 1.00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы.
Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка.
- Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение, - прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
В настоящее время все участники конфликта установлены. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Досудебное расследование ведется совместно с Военной службой правопорядка.
Отдел коммуникации
полиции Донецкой области
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http://antikor.com.ua/articles/144583-nalogoviki_vpervye_pridut_k_ukraintsam_domoj_i_zagljanut_v_karman
...так...не розслабляємося...
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Слава партизанам Донбасса!
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В городе Краматорск Донецкой области полицейский, который был не на службе, увидел драку на улице. Он решил заступиться за бедолагу, которого жесткого били четверо нападавших. В результате правоохранителя ударили топором по голове.
Сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.
Новость сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Произошло событие 1 января. 24-летний полицейский шел по улице в селе Ясногоривка. Минуя магазин, увидел, как четверо мужчин избивают пятого.
«Полицейский мгновенно понял, что нужна его помощь. В результате прекращения правонарушения полицейский также был травмирован - один из мужчин ударил его топором по голове. После этого агрессивные нападавшие пытались скрыться с места полиции на автомобиле», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Наряд патрульной полиции заметил пострадавших, что лежали на земле. Для них вызвали скорую, а патрульные начали преследование нападавших. В другой части Краматорска машину беглецов заблокировали и не позволили им исчезнуть безнаказанно. Их арестовали и доставили в городской отдел полиции. Нападавшим инкриминируют «покушение на убийство» согласно ст.15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.
«Патрульного полицейского и другого пострадавшего краматорчанина доставили в травматологическое отделение. Врачи диагностировали у патрульного открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, и у второго пострадавшего - рубленую рану щеки, закрытую черепно-мозговую травму», - сообщили в полиции.
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