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Все про:Минобороны (4514) смерть (4295) стрельба (2068) Донецкая область (3471) военнослужащие (3045)

 Боец ВСУ застрелен в результате конфликта с гражданскими лицами на Донетчине, - Минобороны

1 января около 24.00 в пгт Донское Волновахского района Донецкой области возле продуктового магазина произошел конфликт между группой военнослужащих и гражданских лиц, который закончился стрельбой.

В результате выстрелов из огнестрельного оружия погиб военнослужащий военной службы по контракту ВС Украины и получил ранение местный житель, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины.

Минобороны отмечает, что готово оказать всестороннюю поддержку расследованию смерти военнослужащего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 211 военных погибли в ходе АТО в 2016 году, - Порошенко

"Командованием воинской части совместно с группой оперативного реагирования военной комендатуры Волновахи и работниками Волновахского ОП ГУ НП в Донецкой области ведется расследование происшествия. Министерство обороны Украины готово оказать всестороннюю поддержку с целью объективного и беспристрастного проведения следствия", - сказано в сообщении.
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Ні , відправили спцбортом всіх мародерів до москви .
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Болтали о создании военной полиции но так все заболтали..ведь не надо кому то порядка в зоне АТО.
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Не смешно, нет полиции, есть ВСП, от смены названий порядка не прибавится.
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Что то освобождать ДНР НЕ ОСОБО ХОЧЕТСЯ!
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А этот эпизод это влияние фашистского кремля. и особо страшное для Украины в том:
1. То что умственно примитивных кацапов идиотов путлинских фашистов в лапотной путлинской паРАШЕ подавляющие большинство где то 80 % ( это совокупный рейтинг коммуно - фашистов Зюги... вместе с рейтингом фашистов Жирика...и фюрера Путлина....и др казламордых лапотников.
2. И то что эта лапотная она же фашистская педерация паРАША с таким огромным ужасным количеством зомбированных путлинским фашизмом примитивных кацапов идиотов, то что она расположена рядом по соседству с нормальной европейской демократической Украиной.
3, И эта кремлёвская фашистская лапотная нечисть - свора преступно вторгается к нам и пытается аннексировать суверенную часть украинских территорий Крыма и Донбасса .
И вот поэтому они фашисты просто не оставляет нам другого выбора для всего многомиллионного украинского народа как защитить свою Родину и уничтожить этих кровавых кремлёвских фашистов , лютых кровавых врагов захватчиков и их верных холуёв матёрых бандитов сепаратистов! Чтобы освободить от них свою родную но временно оккупированную святую украинскую землю.
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а в рівно наші воїни які прибули з ато, та культурно відпочивали в місцевому генделику проломили череп українському місцевому українцеві, такому ж як ми всі тут патріотові, бо він відмовився їм купити пляшку горілки, отже ж курва сепарська і теж його не вбили а тільки зробили інвалідом, треба курва все рівно та і область знести з землі, хоча ні, атовці ж не постраждали, нехай живуть поки, але ж під Волновахою тут думати точно нічого, знести спалити знищити порвати на клапті розіпяти, зїсти діточок живими, колесувати, слава україні, європейскій супердержаві!
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Що таке Рівно мордва ? Те що ти знаеш про гугл перекладач не означає що ти розумієш украінську , є місто Рівне і я не уявляю як можно переплутати назву свого міста
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а вы разве не знали, что все ушлепки давно обитают в рублевке?
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Потрудился: влез в ГУГЛ. Поселок городского типа, чуть более 5 тысяч жителей. Чуток в стороне от трассы Мариуполь-Донецк. Даже Дом Культуры имеется. И школа трехэтажная. А вот... подишь ты. Магаз с бухлом- в полночь функционирует. А зря!
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Та хоть с чем. Военнослужащий если что от товарищей выгребет по полной. А люди, которые стреляют в военнослужащего - это не гражданские. Человек, который достал оружие - это уже не мирный житель. Человек, который его применил - это уже не гражданское лицо. Применил против военного - это цель, просто цель. Ничего личного (С).
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Так я и не спорю. Всё правильно! Кстати, в Мариуполе военная комендатура работает отменно! Если какая-то непонятка приключается, то гораздо раньше полиции прибывают. Это мне точно известно.
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Та даже если и комендатура прозевает, на позицию боец вернется по-любому. А там все просто. Хотя, не факт, что за спиртным пошел, может курево закончилось, послали взять на всех. Может, к девочке шел. Может быть что угодно. Факт только один - бойца больше нет.
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Ты прав. Странный и непонятный случай. Это село- практически на передке! Местные там шо, совсем берега потеряли? Ну, да и факт только один.
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В Советской Армии вместо полиции была комендатура и комендантские взвода а также патрули из частей гарнизона а также начальник гарнизона что давало возможность контролировать порядок а у нас что-даже в формате военных действий? Даже гауптвахт нет а вместо наказания за воинские проступки штрафы.За воинские преступления судят гражданские суды. А ведь военные трибуналы-это костяк дисциплины.
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какое предполагаете наказание военнослужащему за употребление спиртного?
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Пускай десять суток убирает туалеты да территории вокруг губы или оказывать помощь народному хозяйству...
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Найгірше покарання це надати йому російський паспорт .
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Ебану..й говнокомандующий со своей политикой умиротворения сепаратистов. Представьте в Афганистане мирные моджахеды застрелили бы американского военнослужащего в посёлке возле магазина, что было бы с этими моджахедам, всех сук расстреляли бы. А с таким говнокомандующим и врага не надо. Не зря существует высказывание не так страшен кацап и его армия, как гниды в украинской власти.
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На 23 февраля хуйло наградит местных эителей пгт донское орденами и медалями на георгиевских ленточках .
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Армия сильна дисциплиной и доказано что даже небольшие по личному составу но хорошо подготовленные войска разбивали наголо великие Армии. Мы хотим победы ? Но для этого нужны не бригады из аватаров за 6 000грн а хорошо обученные,дисциплинированные,имеющие современное оружие войска.
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Может ли кто подсказать этому говнокамандующему, как организовать жизнь в зоне АТО.
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Інформації про цей випадок однозначно недостатньо. А тому і коментувати поки що зарано...😕
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Почему военные не уничтожили десяток гражданских, явно проросийски настроеных?
Почему ВСУ берегут посёлки ватанов, заселённые пропутинцами?
Ликвидировать поголовно этих "жителей донбаса", иначе будут они убивать украинцев на украинской земле.
Толерасты киевские проклятые, сдадите Украину путинстану, ворьё лжепрозападное.
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В прифронтовой зоне наши воины изрядно бухают. Приносят продукты населению в обмен на спиртное. Но это запрещено. Также запрещено отпускать в магазинах военным спиртное. Или чем можно заниматься в полночь возле продуктового магазина, учитывая, что едой они обеспечены. Вот и последствия.
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так и главнокомандующий, говорят, не дурак чарку хильнуть
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Ольгинское сруССкое чувьірло, не пиарь своего педофіла Хуйла.
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Еще немного информации...

Около 1.00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы.
Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка.
- Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение, - прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
В настоящее время все участники конфликта установлены. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Досудебное расследование ведется совместно с Военной службой правопорядка.
Отдел коммуникации
полиции Донецкой области
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Значит бытовуха обыкновенная. А шуму-то...
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Вы думаете что в России суперармия-да там такие же вороватые генерала и такой бардак как и у нас да разве побольше вооружения да народа...тоже алкашей хватает да идиотов. Да если бы мы вместо АТО ввели военное положений в зоне ведения боевых действий а Армию формировали на условиях профессиональной выучки и дисциплины сведя в армейские корпуса где едино командование а не щука,рак,да лебедь то давно бы граница была нашей да из Крыма сами захватчики ушли...но увы у нас торговые интересы и деньги выше всего..офшоры того стоят да и фабрика в Липецке...
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Когда в российский армии служил?
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...Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
http://antikor.com.ua/articles/144583-nalogoviki_vpervye_pridut_k_ukraintsam_domoj_i_zagljanut_v_karman

...так...не розслабляємося...
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Ну не любят на Донбассе оккупантов
Слава партизанам Донбасса!
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Слава , они хорошо моторылу зашкварили , а то что русню не любят то и так знаем , тут полно форумчан с Донбасса .
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Назови хотя бы троих "форумчан с Донбасса". Если они и появляются в вашем КНДР, их сразу удаляют.
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Люцик , Злой крот , Лалалашка . я можу багато назвати .
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Лугандонію потрібно не звільняти, а тримати в чорному тілі.

В городе Краматорск Донецкой области полицейский, который был не на службе, увидел драку на улице. Он решил заступиться за бедолагу, которого жесткого били четверо нападавших. В результате правоохранителя ударили топором по голове.
Сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.
Новость сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Произошло событие 1 января. 24-летний полицейский шел по улице в селе Ясногоривка. Минуя магазин, увидел, как четверо мужчин избивают пятого.
«Полицейский мгновенно понял, что нужна его помощь. В результате прекращения правонарушения полицейский также был травмирован - один из мужчин ударил его топором по голове. После этого агрессивные нападавшие пытались скрыться с места полиции на автомобиле», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Наряд патрульной полиции заметил пострадавших, что лежали на земле. Для них вызвали скорую, а патрульные начали преследование нападавших. В другой части Краматорска машину беглецов заблокировали и не позволили им исчезнуть безнаказанно. Их арестовали и доставили в городской отдел полиции. Нападавшим инкриминируют «покушение на убийство» согласно ст.15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.
«Патрульного полицейского и другого пострадавшего краматорчанина доставили в травматологическое отделение. Врачи диагностировали у патрульного открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, и у второго пострадавшего - рубленую рану щеки, закрытую черепно-мозговую травму», - сообщили в полиции.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоец ВСУ застрелен в результате конфликта с гражданскими лицами на Донетчине, - Минобороны
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