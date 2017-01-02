 Самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу ВВС.
35 сотрудников российских учреждений в четверг были объявлены персонами нон-грата в США. В течение 72 часов они и члены их семей - всего 96 человек - должны были покинуть США.
"Последние предновогодние дни они (высылаемые сотрудники) провели без сна и отдыха, укладывая багаж и параллельно "закрывая" хвосты - волей-неволей за годы жизни все обрастаем бытовыми обязательствами, которые при отъезде требуют внимания", - написал на своей странице в Фейсбуке сотрудник посольства России в Вашингтоне Юрий Мельник, описывая отъезд коллег.
29 декабря Вашингтон объявил о введении новых санкций против России в связи с кибератаками во время избирательной кампании в США.
В санкционный список добавлены шесть частных лиц и пять организаций, в том числе ФСБ России, а также командование ГРУ - в списке начальник ГРУ Игорь Коробов и его первые заместители. Кроме того, власти США запретил российским дипломатам посещать две загородные резиденции, заявив, что эти резиденции использовались для разведывательных действий.
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@ANAKOYHER
Да, чтоб не забыть... И чтоб потом не было попреков. Я скорблю по поводу ссылки дипломатов в Россию.
ТЕТЯ РОЗА
@ANAKOYHER 29 дек. 2016 г.
Конечно, судьба высылаемых 35-ти "дипломатов" ужасна. Но всё же, считаю, им больше повезло, чем послу РФ в Турции.
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Надеюсь хамоном и пармезаном запаслись.
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