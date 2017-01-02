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Все про:Россия (64497) санкции (5755) США (11548) дипломаты (175)

 Самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву

Самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву. Их привез специальный борт авиакомпании "Россия" - официального перевозчика президента и членов правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу ВВС.

35 сотрудников российских учреждений в четверг были объявлены персонами нон-грата в США. В течение 72 часов они и члены их семей - всего 96 человек - должны были покинуть США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не планирует говорить с Путиным о высылке российских дипломатов из США, - пресс-секретарь

"Последние предновогодние дни они (высылаемые сотрудники) провели без сна и отдыха, укладывая багаж и параллельно "закрывая" хвосты - волей-неволей за годы жизни все обрастаем бытовыми обязательствами, которые при отъезде требуют внимания", - написал на своей странице в Фейсбуке сотрудник посольства России в Вашингтоне Юрий Мельник, описывая отъезд коллег.

29 декабря Вашингтон объявил о введении новых санкций против России в связи с кибератаками во время избирательной кампании в США.

Также читайте: Самолет с высланными из США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона

В санкционный список добавлены шесть частных лиц и пять организаций, в том числе ФСБ России, а также командование ГРУ - в списке начальник ГРУ Игорь Коробов и его первые заместители. Кроме того, власти США запретил российским дипломатам посещать две загородные резиденции, заявив, что эти резиденции использовались для разведывательных действий.
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чем больше Путлер сидит в кресле,тем хуже для него.
Андрей Пионтковский.. Логика ЖЕЛЕЗНАЯ
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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER


Да, чтоб не забыть... И чтоб потом не было попреков. Я скорблю по поводу ссылки дипломатов в Россию.
ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER 29 дек. 2016 г.

Конечно, судьба высылаемых 35-ти "дипломатов" ужасна. Но всё же, считаю, им больше повезло, чем послу РФ в Турции.
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Наконец-то прошла их многолетняя пытка на чужбине. Теперь вдохнут в полной мере воздухом настоящей демократии.
Надеюсь хамоном и пармезаном запаслись.
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шо, кацапчики, порезвились на свободе - теперь на хуй в стойло, к корыту с лопатами
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Очень жаль, что этот российский самолет не повторил над Атлантикой участь плясунов и пессенников "вежливые зеленые люди в Крыму" над Чёрным морем.
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Пипец. Почему не один бук не заблудился на пути их следования
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