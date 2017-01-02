 Мининфраструктуры начнет проверку Херсонского морпорта с 10 января

Об этом заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил в интервью "Голос Столицы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"К сожалению, не все порты мы смогли охватить в 2016 году, и в ближайшее время, с 10 января 2017 года уже подписан приказ на проверку Херсонского морского порта, который также будут проверять", - отметил он.
По его словам, аудиторское управление проводит аудит эффективности использования средств, проводит финансовый аудит. Антикоррупционное управление проводит проверки, касающиеся превышения служебных полномочий, злоупотребления служебным положением, в том числе, также проверки, связанные с использованием средств.
"Это могут быть как и перекрестные проверки, так и совместные", - уточнил Лавренюк.
По его словам, проверками уже выявлены злоупотребления в Бердянском порту.
"У руководителя Бердянского порта явно не все в порядке с законом, результаты проверки это показали, и мы уже имеем результат - возбуждено уголовное производство СБУ", - заявил заместитель министра.
Также, по его словам, аналогичная ситуация выявлена в Николаевском порту.
"Проверка работает объективно, и мы хотим как руководство министерства понять, что происходит в порту, почему колоссальные участки земли переданные по договору сервитута, а не по договору аренды, почему государство недополучает средствп, почему владельцы тех предприятий, которые имеют в аренде в договорах сервитута по всей территории порта, все аффилированны к одному лицу", - отметил Лавренюк.
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