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Все про:порт (234) проверка (369) Херсон (465) Мининфраструктуры (409)

 Мининфраструктуры начнет проверку Херсонского морпорта с 10 января

С 10 января Министерство инфраструктуры начнет проверку Херсонского морского порта. Проверка состоится в рамках аудита подведомственных Мининфраструктуры предприятий, который стартовал в 2016 году.

Об этом заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил в интервью "Голос Столицы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"К сожалению, не все порты мы смогли охватить в 2016 году, и в ближайшее время, с 10 января 2017 года уже подписан приказ на проверку Херсонского морского порта, который также будут проверять", - отметил он.

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По его словам, аудиторское управление проводит аудит эффективности использования средств, проводит финансовый аудит. Антикоррупционное управление проводит проверки, касающиеся превышения служебных полномочий, злоупотребления служебным положением, в том числе, также проверки, связанные с использованием средств.

"Это могут быть как и перекрестные проверки, так и совместные", - уточнил Лавренюк.

По его словам, проверками уже выявлены злоупотребления в Бердянском порту.

"У руководителя Бердянского порта явно не все в порядке с законом, результаты проверки это показали, и мы уже имеем результат - возбуждено уголовное производство СБУ", - заявил заместитель министра.

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Также, по его словам, аналогичная ситуация выявлена в Николаевском порту.

"Проверка работает объективно, и мы хотим как руководство министерства понять, что происходит в порту, почему колоссальные участки земли переданные по договору сервитута, а не по договору аренды, почему государство недополучает средствп, почему владельцы тех предприятий, которые имеют в аренде в договорах сервитута по всей территории порта, все аффилированны к одному лицу", - отметил Лавренюк.
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А все наши порты- просто какой-то сплошной коррупционный кошмар. Это не только моё мнение. Это мнение всех, без исключения, капитанов, с которыми мне приходилось работать. И украинцев и иностранцев. Это- Система. Как её сломать? Не знаю. Это- очень трудно.
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Та понятно. Тока трудно, поверь. Там потоки денежные- огромные!
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Не знаю!!! Тот был понятен. А тут... Короче, для представления: тот самый Херсон. Пришел инспектор Порт-Стэйт Контроль. Я его по палубе сопровождал. Судну было 12 лет. Поднимаемся на полубак. Он подходит к пульту управления отдачей якорей, потом идет к левому борту... шото записывает в блокнотик... А потом мы с ним к капитану поднимаемся. Так вот, он, без всяких шуточек, выкладывает: до отхода судна- срезать вентиляционный грибок и перенести его, ибо этот грибок, якобы, мешает стоящему у пульта боцману, видеть офицера, который отдает команду об отдаче якоря! О, как! Итог- взятка 800 долларов. И фсё в порядке, уже ничего не надо срезать.
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А за борт его уронить нельзя было? Раза три?
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Вот!!! Поверь, иной раз такая же мысль приходит. Втупую- утопить, гниду!
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Думаю, хотят поменять назначенного по конкурсу, на волне революции, человека со стороны на своего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМининфраструктуры начнет проверку Херсонского морпорта с 10 января
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