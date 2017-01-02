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Все про:Стамбул (144) теракт (1917) Турция (1726)

 В совершении теракта в Стамбуле подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с ИГИЛ

В совершении теракта в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь подозревают связанного с ИГИЛ гражданина Узбекистана или Киргизии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN Turk, ссылаясь на данные полиции.

В полиции отмечают, что в последние дни декабря 2016 года по всей Турции были арестованы более 60 боевиков ИГИЛ и на основании допросов этих людей правоохранители получили информацию о возможной причастности к теракту гражданина Узбекистана или Киргизии.

Напомним, ночью 1 января в популярном ночном клубе Стамбула человек открыл огонь на вечеринке по случаю Нового года. Число жертв составляет 39 человек. Почти все уже опознаны.Граждан Украины среди погибших нет. Сначала сообщалось, что нападавших было несколько и они были в костюмах Санта Клаусов, однако позже в правительстве заявили, что эта информация не соответствует действительности и нападавший и был один.

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Власти Турции квалифицировали трагедию, которая произошла в ночном клубе в Стамбуле, как террористическую атаку. В связи с этим был введен временный запрет на освещение инцидента турецкими СМИ.

Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.

Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.

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Интересно и кто это организовал и профинансировал
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В нищих странах легко покупать наёмников.
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)))странно шо он делал в Турции? СНГ рулит?
фофа абесчал шо туркам Аллах отомстит!
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А, и гражданин Узбекистан, связанный с русским детищем ИГИлом, ни разу не связан с ФСБ, либо его использовали втемную
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Не важно, какой страны. Важно, что кремлядской национальности.
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Странно, вроде как у ИГ главный враг США и Израиль, но теракты почему-то происходят совсем не там...
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Чего странного , где кремлевский шакал сказал там и взрывают .
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ІДІЛ - це дитя хуйла.. Багато вихідців з Середньої Азії працюють наросії.. Дуже багато слідів обісраних лаптєй навколо цього терористичного акту..
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Что общего между порохоботами и кремлеботами?
Во-первых: и первые, и вторые звездят, шо тот троцкий, находя покращення там, где их и рядом не стояло. Просто одни утверждают, что Россия, не выходя из запоя, якобы встала с колен, а вторые доказывают, что Украина пусть раком, но таки движется к развитию и в Европейский Союз…

Во-вторых, в отношениях порохоботов с кремлеботами слово «борьба» явно лишнее, поскольку это два сапога пара.
Сложно, знаете ли, не заметить, что обе стороны используют полностью зеркальные штампы: только, если критикам путлера в России кремлеботы вешают ярлыки «пособников Запада» и «врагов народа», то у нас критикам Порошенко порохоботы «клеят» ярлыки «пособников Кремля», «разжигателей войны» и «шукачів зради»…

В-третьих, в последнее время эти специалисты гонять звиздунца сильно приуныли, ибо вся их убогая фантазия тупо иссякла, а на хороший кокс гонораров уже не хватает.

А это верная примета того, что потенциал вранья исчерпан и в Кремле, и на Печерских холмах…

Обратили внимание, что материалы порохоботов, резко сократились? Точнее сказать, их посты подобны утреннему снегу в теплую погоду. С утра он есть, а к обеду от него не остается и следа. И, таким образом, на форумах остались только недобитые припецки (припецки - аналог путлерюгенд)…


А знаете в чем разница между порохоботами и припецками?

Креатива первых хватает на сочинение постов о мифических подвигах шоколадного барыги и других ибланов во власти, тогда как припецки способны исключительно на то, чтобы говнякать в каментах. Причем в последнее время даже это они делают настолько уныло, что их самих тошнит от степени собственной шняжности…

Кстати, как ни крути, а кремлеботы на порядок круче порохоботов. А если быть математически точным, то где-то раз восемь-девять.

Потому как если порохоботы пытают трансформировать украинцев в припецков, а кремлеботы -- россиян в путиноидов, то следует прямо признать, что в России процент путиноидов намного выше, чем в Украине число раненных в голову припецков.

И знаете -- что я думаю по поводу всего вышесказанного? Что уже близок тот день, когда кремлеботы и порохоботы, а вслед за ними путиноиды и припецки сгинут «як роса на сонці».

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а потом и вовсе окажется,что его фамилия - Иванов,или Петров,или Сидоров...
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Что то сомнительно про Узбекистан и Киргизию. Скорее Иран или Таджикистан.
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Почему , узбеки вроде бы активно в ИГИЛ едут .
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В ИГИЛ идут, но по фото я могу отличить узбека от таджика. Это лишь для славян на Востоке все одинаковые.
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Ну таджик же может быть гражданином Узбекистана как и перс .
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Не слышал про такое, там в свое время в Фергане да с турками терки были, а они тюкюты как и узбеки. А что бы персы рядом жили вообще сомнительно.
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Диплом мне помогали делать студенты из Самаркандского Университета, родственники в Туркмении, Стамбуле...общался много раз с иранцами и таджиками...Для меня они сильно отличаются.
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Полукровок трудно отличать, только по повадкам можно.
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Есть и такой момент. Но эти были похожи на персов.
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Таки Да! Золотая Орда расползается при помощи кремлёвских денег по всему миру.. много Иранцев прошли через Афганистан...очень не глупые люди.
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В Афганистане распространена одна из форм языка Фарси.
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Совковое дело живет.путин памаги,дедываевали,Сирия сестранаша.трампушка памаги!
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Це вже ближче до істини, а там і до мацкви вже недалечко.
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Главное не гражданство террориста, а его послужной список, уж очень квалификация высокая, как для простого исламского фанатика. ГРУ ?
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Организация теракта была действительно сильная, да и после Резолюции Совбеза ООН, где расписаны ключевые полномочия россии и Турции. Так вот, перемирие не касалось ИГИЛ...Тут все и "зарыто".
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Думаю, что просто спихивают на эти страны, выгораживая Иран.
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Цапи кажуть що відповідальність взяло на себе ИГ.
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Може бути брехнею, тому що повинна бути пряма заява.
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Я паралельно тролю цапів на їхньому сайті, ось і вичитав таке.
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Якби ж вони давали справжню інформацію про ІДІЛ, то пердаки кацапів пухкали б регулярно.
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А с Трампушкой...Мне кажется он скажет ко поводу огрызка шота типа:я хотел иметь ручного карлика,но он оказался конченым пуйлом...
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То был узбек - Глеб Сидоров. Его убили. В Рязани траур по коренному узбеку Сидорову
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ совершении теракта в Стамбуле подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с ИГИЛ
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