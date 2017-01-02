 В совершении теракта в Стамбуле подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с ИГИЛ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN Turk, ссылаясь на данные полиции.
В полиции отмечают, что в последние дни декабря 2016 года по всей Турции были арестованы более 60 боевиков ИГИЛ и на основании допросов этих людей правоохранители получили информацию о возможной причастности к теракту гражданина Узбекистана или Киргизии.
Напомним, ночью 1 января в популярном ночном клубе Стамбула человек открыл огонь на вечеринке по случаю Нового года. Число жертв составляет 39 человек. Почти все уже опознаны.Граждан Украины среди погибших нет. Сначала сообщалось, что нападавших было несколько и они были в костюмах Санта Клаусов, однако позже в правительстве заявили, что эта информация не соответствует действительности и нападавший и был один.
Власти Турции квалифицировали трагедию, которая произошла в ночном клубе в Стамбуле, как террористическую атаку. В связи с этим был введен временный запрет на освещение инцидента турецкими СМИ.
Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.
Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.
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фофа абесчал шо туркам Аллах отомстит!
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Во-первых: и первые, и вторые звездят, шо тот троцкий, находя покращення там, где их и рядом не стояло. Просто одни утверждают, что Россия, не выходя из запоя, якобы встала с колен, а вторые доказывают, что Украина пусть раком, но таки движется к развитию и в Европейский Союз…
Во-вторых, в отношениях порохоботов с кремлеботами слово «борьба» явно лишнее, поскольку это два сапога пара.
Сложно, знаете ли, не заметить, что обе стороны используют полностью зеркальные штампы: только, если критикам путлера в России кремлеботы вешают ярлыки «пособников Запада» и «врагов народа», то у нас критикам Порошенко порохоботы «клеят» ярлыки «пособников Кремля», «разжигателей войны» и «шукачів зради»…
В-третьих, в последнее время эти специалисты гонять звиздунца сильно приуныли, ибо вся их убогая фантазия тупо иссякла, а на хороший кокс гонораров уже не хватает.
А это верная примета того, что потенциал вранья исчерпан и в Кремле, и на Печерских холмах…
Обратили внимание, что материалы порохоботов, резко сократились? Точнее сказать, их посты подобны утреннему снегу в теплую погоду. С утра он есть, а к обеду от него не остается и следа. И, таким образом, на форумах остались только недобитые припецки (припецки - аналог путлерюгенд)…
А знаете в чем разница между порохоботами и припецками?
Креатива первых хватает на сочинение постов о мифических подвигах шоколадного барыги и других ибланов во власти, тогда как припецки способны исключительно на то, чтобы говнякать в каментах. Причем в последнее время даже это они делают настолько уныло, что их самих тошнит от степени собственной шняжности…
Кстати, как ни крути, а кремлеботы на порядок круче порохоботов. А если быть математически точным, то где-то раз восемь-девять.
Потому как если порохоботы пытают трансформировать украинцев в припецков, а кремлеботы -- россиян в путиноидов, то следует прямо признать, что в России процент путиноидов намного выше, чем в Украине число раненных в голову припецков.
И знаете -- что я думаю по поводу всего вышесказанного? Что уже близок тот день, когда кремлеботы и порохоботы, а вслед за ними путиноиды и припецки сгинут «як роса на сонці».
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